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80 milyona müjde! 2018'de herkese zam var

80 milyona müjde! 2018'de herkese zam var
ISPARTA 0
böcüzade

80 milyona müjde! 2018'de herkese zam var

Ocak ayı ile birlikte değişecek ücretler 80 milyon vatandaşı etkileyecek. Ev hanımları, işsizler, memurlar, emekliler, işçiler, esnaf herkesin gelirinde artış olacak.

 

Türkiye'de Ocak ayı her çalışan için zam ayı olarak biliniyor. Belirlenen asgari ücret ise herkesin hayatını etkiliyor. Bu yıl da Ocak ayı ile birlikte hem kamuda hememeklilere zamlar yapılacak. Yeni asgari ücretle birlikte ödemeler ve gelirler de artacak.

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 10 ARTABİLİR

Yaklaşık 20 milyon çalışanın yarısı asgari ücretli olarak görünüyor. Ocak ayı ile birlikte asgari ücret de değişecek. Bu yıl uygulanan 1.404,6 TL'lik asgari ücretin en az yüzde 10 artması bekleniyor. Bu durumda net asgari ücret 1.550 TL'ye yaklaşmış olacak.

MEMURA ENFLASYON ZAMMI

Toplu sözleşmede varılan karar gereği memur maaşları bu Ocak ayında yüzde 4 artırılacak. Maaşlarda 108 ile 417 lira arasında artış yaşanacak. En düşük memur maaşı 2 bin 829 liraya ulaşacak. Enflasyon farkı da verilecek. Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa memurlar 0. 97 oranında fark alacak.

EMEKLİ: Memur emeklileri yüzde 4 toplu sözleşme zammı ile birlikte yine yüzde 1'e yakın fark alacak. En düşük memur emeklisi maaşı bin 945 liraya yükselecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de şu anda 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.97 oranında zam görülüyor. Bu oran yüzde 5'i de geçebilir.

2000 öncesi emekli olan bir SSK'lının en düşük maaşı 1.558 liraya çıkacak. Buna ilaveten alınan yüzde 4'lük ek ödeme de zamla birlikte artış meydana gelecek.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDE ARTIŞ

Asgari ücretteki artış evlilik durumu ve çocuk sayısına göre verilen Asgari Geçim İndirimi'ni (AGİ) yükseltecek. Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in yazısına göre, asgari ücretteki artışla birlikte bekar bir işçinin AGİ'si 150 liraya yaklaşacak.

İŞSİZLİK MAAŞI YÜKSELİYOR

İşsizlerin aldığı maaşlar da değişecek.

İşsizlik maaşı son 4 aylık ortalama brüt kazancın yüzde 40'ı oluyor. Ancak bağlanacak maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Bu yıl işsizlere ayda en az 705 lira 60 kuruş, en çok da bin 411 lira 20 kuruş ödeniyor. Asgari ücretteki artışla bu tutarlar yükselecek. İşsizlik maaşının 1.500 lirayı geçmesi bekleniyor.

AİLE YARDIMI DA ARTIYOR

Halen 219,17 lira olan eş yardımı, 227,94 liraya çıkacak. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş arası için 51,35 liradan 53,40 liraya, 6 yaş üstü için 25,68 liradan 26,70 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura ödenen aylık aile yardımı 321,71 liradan 334,74 liraya ulaşacak.

YAŞLILIK AYLIĞI 784,64 LİRAYA ÇIKIYOR

65 yaş üstündekilere 3 ayda bir yapılan ödeme 784,64 liraya yükselecek.

BAKIM MAAŞINA ZAM VAR

Evinde yüzde 50 raporu olan engelli yakınına ya da yaşlısına bakana aylık bin 27 lira ödeniyor. Bu destek, memur maaşlarına yapılacak artışla yükselecek. Evde bakım parası bin 68 liraya çıkacak.

ÖDEMELER DE ARTIYOR

Asgari ücretteki değişimle birlikte doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanmalar da artıyor. Bu borçlanmalar brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında yapılıyor. O yüzden borçlanmaları bu ay içinde yapanlar karlı çıkacak. Ayrıca esnafın ve Bağ-Kur'luların ödedikleri prim miktarları da artacak. Yine ev hanımlarının ödediği isteğe bağlı sigorta primleri de asgari ücret ile birlikte yükselecek.

80 milyona müjde! 2018'de herkese zam var
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dr pizzaISPARTA BALIKÇI
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