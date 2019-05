Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknokent Genel Müdürlüğünce ikincisi düzenlenen "Uluslararası Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışması", 8 ülkeden 510 robot ve 650 yarışmacının katılımıyla başladı.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknokent Genel Müdürlüğünce ikincisi düzenlenen "Uluslararası Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışması", 8 ülkeden 510 robot ve 650 yarışmacının katılımıyla başladı.Yarışmanın açılış konuşmasını yapan yerli insansı mini robot "Ada", Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen yarışmacılara başarılar diledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de yarışmacılara başarılar dileyerek, "Bu tip organizasyonlar her ülkenin kendi yerli yazılımını, kendi bilişim teknolojisini geliştirme fırsatı da ortaya koyuyor. Bu anlamda, yapılan yarışmanın, ülkemizdeki bilişim teknolojileri alanındaki gelişmelere çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum." dedi.KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise robot, robot teknolojileri ve robotik eğitimin dünyanın gündeminde olan ve her geçen gün de gündemini daha fazla işgal eden bir konu olduğunu belirtti.Bu gelişmelerin içinde üniversitelerin de bulunma zorunluluğu olduğuna dikkati çeken Can, bu anlamda 2. Uluslararası Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışması'nı düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.Türkiye Belediye Birliği Genel Sekreteri Ahmet Kazan da dünyanın farklı coğrafyalarından yarışmacıların geldiği organizasyona destek vermekten onur duyduklarını belirtti.KSÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş de iki gün boyunca dünyanın en iyi robotlarının 5 kategoride güzel gösteriler sunacağını söyledi.Yarışmaya, Türkiye, Japonya, Çin, Meksika, Romanya, Malezya, Azerbaycan ve Tunus'tan katılan 510 robot ve 650 yarışmacı, "Çizgi İzleyen", "Hızlı Çizgi İzleyen", "Sumo", "Mini Sumo" ve "Serbest Proje" kategorilerinde birincilik için mücadele ediyor.Yarışma yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.KAHRAMANMARAŞ (AA) -