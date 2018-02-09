Milli Kadın Boksör Sema Çalışkan, 7 kez Türkiye şampiyonu olmasına rağmen başarısının gereken değeri görmediğini ve bu duruma üzüldüğünü anlattı. Sema Çalışkan ile Antrenörü Melih Şah Sarıca, Isparta'nın kendilerine destek olmamasından şikayetlerini dile getirdi.Isparta’da yetişen ve 2012 yılından bu yana gösterdiği başarılarla bu yıl 7. kez Türkiye şampiyonu olmayı başaran Milli Boksör Sema Çalışkan, şampiyonluk pastasını antrenörü ve dostlarıyla birlikte kesti. Isparta’da kutlama yapmak üzere bir basın toplantısı düzenleyen Sema Çalışkan ve Antrenörü Melih Şah Sarıca, Isparta’da kendilerine destek verilmediğinden yakınarak, aksine bu durumun başarıyı kamçıladığını belirttiler.Kendisine her zaman destek olan Isparta’daki basın mensuplarına teşekkür eden Sema Çalışkan, “Ben öncelikle bu başarımda sizleri de burada gördüğüm için çok mutluyum. Büyük bayanlarda 69 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Nevşehir’de düzenlenen bir organizasyondu. Bu kez 7.Türkiye Şampiyonluğumu aldım, çok mutluyum. Tabii ki hedefim Türkiye ile sınırlı değil, Avrupa, Dünya ve Akdeniz Oyunları ile sonrasında 2020 Olimpiyat Oyunları var, onun için çalışıyorum. Hedefim Türkiye’den çıktı, bir merdiveni atladım. Artık diğer merdivenlere doğru çıkacağım. Bu şekilde çalışmalarıma devam ediyorum” dedi.Çalışkan bu yılın müsabakalar ve kamplar açısından oldukça yoğun geçeceğini ifade ederek, “Çalışmalarım çok yoğun gidiyor. Şimdi Türkiye Şampiyonası bitti, dinlemeden kampa gideceğim. Çalışmalarımız bitmiyor ve bu sene çok yoğun geçiyor. Hedeflerim büyük olduğu için de bundan şikayetçi değilim ve fedakarlık yapmam gerekiyor. Tabii ki çalışmaya devam ve 12 Şubat’ta kampım başlayacak ve bu şekilde çalışmalarıma devam edeceğim” diye konuştu.Kendisine başarı göstermesinde en büyük desteği sağlayan kişinin Antrenörü Melih Şah Sarıca ile birlikte eşi Sevtap Sarıcı olduğunu kaydeden milli sporcu, Başarımdaki en büyük etken tabii ki antrenörüm Melih Sarıca ve onun görünmeyen bir yüzü daha var, o da sevgili eşi Sevtap Sarıca. O da bizim görünmeyen yüzümüz. İkisinin de bende çok emeği var. Buralara gelmemde sadece kendim değil, onlar da benim adıma çok çalıştılar. Sevgi, bağlılık ve bir aile şeklinde devam ediyoruz. Antrenörüm tabii ki bana çok yardımcı oluyor ve benden fazla yükü o çekiyor. Ben sadece ringe çıkıp dövüşüyorum. Antrenörüm benim heyecanımı ve stresimi benden daha fazla yaşıyor ve çekiyor. O yüzden ona çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Isparta’da kendisine ve antrenörüne destek sağlanması konusunda yetersiz kalındığına değinen Çalışkan, “Bize özellikle son şampiyonada destek olan firmaya teşekkür ederim. Ama Isparta’da bizi çok destekleyen olmadı. 7 yıldır ben Isparta için çabalıyorum ama kamplara ve müsabakalara hep kendi imkanlarımızla gitmeye çalışıyoruz. Başarımız çok ufak gibi görünüyor, ben bu duruma çok üzülüyorum. Beni desteklemeyenlere de çok teşekkür ediyorum. Ben çalışmalarıma devam edeceğim. Ama daha fazla Isparta’da ne kadar dövüşürüm bilemiyorum. Artık destek verilmediği için önümüzdeki süreç ne getirir, ne gösterir bilemiyorum” ifadelerini kullandı.Sema’nın Antrenörü Melih Şah Sarıca ise, “Yaklaşık 7 yıldan bu yana üst üste 7.defa Türkiye Şampiyonluğu, Dünya 3.’lüğü ve 2 defa da Avrupa 2.’liğimiz var. Şu anda da Sema 2020 Olimpiyat aday kadrosunda. Ispartamızın sportif anlamda büyük bir değeri. Son Türkiye Şampiyonası, bizim yeni bir kiloydu ve olimpik bir siklet 69 kilo. Nevşehir’de düzenlenen bir müsabakaydı. İlk maçımızda Trabzonlu bir rakibimiz vardı. Sonra Bolu ve finalde de gayet zorlu geçen bir maçı 3-2 kazandık. Biz Isparta’ya başarı getirmeye devam edeceğiz. Önemli olan sadece başarı getirmek değil tabii ki, mutlu olmak. Kentimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz ve bunu da en iyi şekilde başarmaya çalışıyoruz” dedi.“Bizim sıkıntımız en başından beri belli ve Isparta’nın bize sahip çıkmaması” diyerek sözlerini sürdüren Antrenör Sarıca, “Sporcu denilince maddi ve manevi destekleri ihtiyaç duyuluyor. Manevi olarak biz sporcumuza bir yere kadar destek oluyoruz ama maddi olarak bize tek bir inşaat firması sponsor oldu. Bunun dışında birçok yere müracaat ettik ama bize sahip çıkan olmadı. Kendi imkanlarımızla Isparta’yı temsil etmeye çalışıyoruz ve şampiyonluklarla dönüyoruz. Isparta’nın bize sahip çıkmaması da çok enteresan. Ben kendim için hiçbir şey istemiyorum, sadece Sema için destek bekliyorum. Açıkçası böyle olunca da Sema’yı kaybediyoruz” diye konuştu.Milli sporcunun son dönemde yaşadığı sıkıntılara da dikkat çeken Antrenör Sarıca, “Sema, bilindiği gibi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde öğrenim görüyordu ama artık Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne (şu an özel öğrenci olarak) kaydını almak zorunda kaldık. Bu desteksizlik durumu devam ettiği sürece ben de Sema da artık Isparta’dan yavaş yavaş ayrılma evresine girdik. O evredeyiz artık. Biz büyüklerimizden, politikacılarımızdan, valimizden, belediye başkanlarımızdan hiç değilse onure edilmeyi bekliyoruz. Çünkü yıllardan bu yana başarı gösteriyoruz ve basın sayesinde gündeme geliyoruz. Şimdi 7. yıldayız, şampiyonluğumuz alışkanlık yaptı artık. 7 defa şampiyon olduk ve bizi herhangi bir destek veya teklif de gelmedi. Ama bu durum bizi daha fazla kamçılıyor, üzmüyor. Biz de elimizden geldiğince bu başarıları, gerek Isparta gerekse başka bir kulüp olur devam ettireceğiz. Çünkü, burada ülke bayrağı önemli. Bu yıl Mart ayında Avrupa Şampiyonası var, Dünya Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları var. Sema bunların hepsinde mücadele edecek. Hem Isparta hem de Türkiye’yi ve bayrağımızı temsil edecek. Türkiye’de bu şampiyonalara gidecek 6-7 kızdan birisi Sema ve Olimpiyat Aday Kadrosunda. Böyle bir sporcumuzun değeri bilinmeli bence. Sema’nın kaybedeceği çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burası olmazsa başka bir kulüp ve başka bir şehir olur. Ama burada antrenman yapmaya devam edecek ama Isparta ismi geçmeyecek, başka bir kulüp ismi söylenecek. Belki de bu maç, Isparta adına son maçımızdı” şeklinde konuştu.MAKÜ’den ayrılık sebebinin gereken desteği bulamamak olduğunu ileten Antröner Sarıca, “Bu yıl Sema’nın kamp dönemi ve müsabakaları fazla olduğu için yoğun geçecek. Uzun bir süre belki de yüzünü bir daha göremeyeceğiz. Burdur’da okulu devam ediyordu ama çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Orada Sema’nın kaldığı zor durumdan dolayı alttan kalan 5 tane dersi olduğu için neredeyse Millilik bursu kesilecek. Oradaki üniversiteden gereken anlayışı göremediğimiz için Aydın’daki üniversite tarafından daha anlayışlı karşılandık. Aslında biz de Sema’nın buradan Aydın’a gitmesini istemezdik. Ispartalı Sema, Burdur’da okuması gerekirken daha uzak bir noktadaki Aydın’a gidecek. Ama artık şartlar bunu gerektirdi. Biz Isparta’da yaşamaya devam ediyoruz. Burdur’da gereken destek verilmedi. Aslında biz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda okuyoruz, sporcumuz Avrupa ve Dünya dereceleri var, ataması da zaten direk devlet tarafından yapılıyor. Biz sporcuyu 100 üzerinden geçirin demiyoruz, müsabakaları konusunda biraz destek olun diyoruz ama olmadı” ifadelerine yer verdi.Antrenör Sarıca son olarak, “Biz sıkıntılarla boğuşmaktan hiç kaçmadık, sıkıntıları hep yaşadık, yaşıyoruz. 2015’te Avrupa Olimpiyatlarına katıldık ve orada elenmiştik. Ama bu 2020 Yaz Olimpiyatlarında başarımızı dünyaya göstermek istiyoruz” dedi.Milli Sporcu Çalışkan, daha sonra Antrenörü Sarıca ve dostları ile birlikte pasta keserek şampiyonluk kutlaması yaptı.ISPARTA (İHA)