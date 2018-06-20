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Isparta yaş pasta siparişi

7 BÖLGEDEN GELEN YÖRESEL LEZZETLER KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE

7 BÖLGEDEN GELEN YÖRESEL LEZZETLER KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
ISPARTA
G.Tarihi: 20.06.2018 00:23
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA'NIN LEZZET ADRESİ KOLANCI ŞARKÜTERİ
Yurdumuzun en büyük zenginliği olan doğal tatlarımızı,  Anadolunun her köşesinden farklı yörelere özgü birçok yöresel lezzetleri Kolancı  şarküteri reyonlarında bulabilirsiniz.

7 BÖLGEDEN  DOĞAL TATLAR
 Organik,doğal ve besin değeri yüksek gıdaları aynı çatı altında bir araya getiren Koılancı Şarküteri , sizler için derlediği zengin şarküteri ürünleri arasında yer alan peynirler yedi bölge ve yedi iklimin doğasını yansıtıyor.   Gemlik,Edremit,Milas ve Aydın'ın zeytinlerinden üretilen altın değerinde sıkma zeytinyağ çeşitleri ayrıca çiftlikte üretilen süt ürünleri  ve daha onlarca ürünü şehir dışından getirmenize gerek kalmadan  sizlere sunuyor.

%100 Doğal Süt ve Süt Ürünleri Çeşitleri
%100 Doğal Şarküteri Çeşitleri
%100 Doğal Reçel Çeşitleri
%100 Doğal Makarna Çeşitleri
%100 Doğal Zeytin ve Zeytinyağı Çeşitleri

Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA
 Hasan BÜYÜKKOLANCI
0532 676 76 31
 
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