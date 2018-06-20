Yurdumuzun en büyük zenginliği olan doğal tatlarımızı, Anadolunun her köşesinden farklı yörelere özgü birçok yöresel lezzetleri Kolancı şarküteri reyonlarında bulabilirsiniz.Organik,doğal ve besin değeri yüksek gıdaları aynı çatı altında bir araya getiren Koılancı Şarküteri , sizler için derlediği zengin şarküteri ürünleri arasında yer alan peynirler yedi bölge ve yedi iklimin doğasını yansıtıyor. Gemlik,Edremit,Milas ve Aydın'ın zeytinlerinden üretilen altın değerinde sıkma zeytinyağ çeşitleri ayrıca çiftlikte üretilen süt ürünleri ve daha onlarca ürünü şehir dışından getirmenize gerek kalmadan sizlere sunuyor.%100 Doğal Süt ve Süt Ürünleri Çeşitleri%100 Doğal Şarküteri Çeşitleri%100 Doğal Reçel Çeşitleri%100 Doğal Makarna Çeşitleri%100 Doğal Zeytin ve Zeytinyağı ÇeşitleriKültür sineması yanı No:6 ISPARTAHasan BÜYÜKKOLANCI