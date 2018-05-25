İSMİ DEĞİŞEN BAKANLIKLAR

Aile ve Toplum Bakanlığı

Sanayi ve Bilim Bakanlığı

İş Hayatı ve Güvenliği Bakanlığı

Şehircilik Bakanlığı

Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

Orman, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı

BAŞBAKAN VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI MAKAMLARI ARTIK YOK

7 BAKANLIK KALDIRILIYOR

BÖLÜNEN BAKANLIKLAR

6 BAKANLIKTA DEĞİŞİKLİK YOK

Yeni sistemle birlikte kabinede köklü değişiklikler olacak. Bazı bakanlıklar kaldırılacak, bazıları bölünecek, bazı bakanlıkların ise isimleri değişecek.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda da değişiklik yaşanacak.Başbakan yardımcılarıyla birlikte 25 olan bakanlık sayısı 14'e düşecek. 7 bakanlık kaldırılacak. Maliye, Ekonomi ve Kalkınma bakanlıkları tek çatı altında toplanacak.A Haber'de yer alan habere göre, 7 bakanlığın ismi de değişiyor.Böylece Bakanlıkların isimleri şu şekilde değişecek:Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı -Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı -Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı -Milli Eğitim Bakanlığı -Yeni sistemde Başbakanlık makamı tarihe karışacağı için, hal-i hazırda var olan 4 Başbakan Yardımcılığı makamı da kaldırılmış olacak.Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı bünyesine;Gençlik ve Spor Bakanlığı ise Aile ve Toplum Bakanlığı'nın bünyesine alınıyor.Ekonomi, Kalkınma ve Maliye Bakanlıkları tek çatı altında toplanıyor. Yeni bakanlığın adı Maliye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı oluyor.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; Maliye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'na bağlanıyor.Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın;"Orman" kısmı Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na, "Su İşleri" Kısmı ise, Şehircilik Bakanlığı bünyesine alınıyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın;"Kültür" kısmı Milli Eğitim Bakanlığı'na, "Turizm" kısmı ise Maliye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'na devrediliyor.Yeni sistemde 6 bakanlık olduğu gibi kalacak. Bu bakanlıklar da şu şekilde:- Adalet Bakanlığı- Dışişleri Bakanlığı- İçişleri Bakanlığı- Milli Savunma Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı- Ulaştırma Bakanlığı