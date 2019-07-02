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600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı

600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 02.07.2019 13:59
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Isparta Düğün Salonları

600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı
- YSK, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2018 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2018 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi
- Buna göre, İstanbul'un çıkaracağı vekil sayısı 98'den 96'ya, Mersin'in çıkaracağı milletvekili sayısı 13'ten 12'ye düştü
- Kırşehir'in vekil sayısı 2'den 3'e, Tekirdağ'ın milletvekili sayısı 7'den 8'e, Bayburt'un vekil sayısı ise 1'den 2'ye çıktı
 
 Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit etti.
YSK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazetede yayımlandı. Kararda, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde tespit edilerek duyurulacağı hükmünün yer aldığı belirtildi. 
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2018 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2018 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.
Buna göre, yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir seçim çevresi, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.
İstanbul'un çıkaracağı vekil sayısı 98'den 96'ya, Mersin'in çıkaracağı milletvekili sayısı 13'ten 12'ye düştü. Kırşehir'in vekil sayısı 2'den 3'e, Tekirdağ'ın milletvekili sayısı 7'den 8'e, Bayburt'un vekil sayısı ise 1'den 2'ye çıktı.
Yapılan belirlemeye göre, 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara 3, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa 2, 96 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul 3, 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir ise 2 seçim çevresine bölündü. 
Seçim çevreleri belirlenirken, seçim çevrelerinin mümkün olduğu ölçüde eşit veya birbirine yakın sayıda milletvekili çıkaracak şekilde oluşturulması, ilçelerin mülki bütünlüklerinin bozulmaması ve idari teşkilat yapısının değiştirilmemesi gözetildi. Ayrıca aynı seçim çevresinde yer alan ilçelerin nüfus ve coğrafi yakınlıkları ile ulaşım imkanları da göz önünde bulunduruldu.

Buna göre, milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:
 
 

İLİMİLLETVEKİLİ SAYISI  MİLLETVEKİLİ SAYISI 
    
ADANA                                 15 KOCAELİ                                 13
ADIYAMAN5KONYA15
AFYONKARAHİSAR6KÜTAHYA5
AĞRI4MALATYA6
AMASYA3MANİSA10
ANKARA36KAHRAMANMARAŞ8
ANTALYA16MARDİN6
ARTVİN2MUĞLA7
AYDIN8MUŞ4
BALIKESİR9NEVŞEHİR3
BİLECİK2NİĞDE3
BİNGÖL3ORDU6
BİTLİS3RİZE3
BOLU3SAKARYA7
BURDUR3SAMSUN9
BURSA20SİİRT3
ÇANAKKALE4SİNOP2
ÇANKIRI2SİVAS5
ÇORUM4TEKİRDAĞ8
DENİZLİ8TOKAT5
DİYARBAKIR12TRABZON6
EDİRNE4TUNCELİ2
ELAZIĞ5ŞANLIURFA14
ERZİNCAN2UŞAK3
ERZURUM6VAN8
ESKİŞEHİR7YOZGAT4
GAZİANTEP14ZONGULDAK5
GİRESUN4AKSARAY4
GÜMÜŞHANE2BAYBURT2
HAKKARİ3KARAMAN3
HATAY11KIRIKKALE3
ISPARTA4BATMAN5
MERSİN12ŞIRNAK4
İSTANBUL96BARTIN2
İZMİR28ARDAHAN2
KARS3IĞDIR2
KASTAMONU3YALOVA3
KAYSERİ10KARABÜK3
KIRKLARELİ3KİLİS2
KIRŞEHİR3

OSMANİYE

DÜZCE

TOPLAM

4

3

600



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