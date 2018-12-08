500 bin kişiyi ilgilendiriyor! Bir defaya mahsus affedilecek

AK Parti'den yeni yasa teklifi. Kural dışı tartılar nedeniyle verilen idari para cezalarına bir defalık af geliyor. Düzenleme 500 bin kişiyi ilgilendiriyor



AK Parti enerji alanında bir dizi düzenleme getiren yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Teklif ile madenlerde güvenliğin sağlanmasından, akaryakıt kaçakçılığına, tartı aletlerinden nükleer enerjiye kadar bir çok alanda düzenleme yapılıyor.



Madenlerde güvenlik riskini günlük deftere kaydetmeyen görevliye para cezası, denetimleri engelleyen ruhsat sahibine de faaliyetin durdurulması gibi cezalar getiriliyor.



Teklifi ak parti grup başkanvekili Mehmet Muş açıkladı. Bütçe görüşmelerinden sonra yasalaştırılması planlanan tekliften satır başları şöyle:





YURT DIŞINDA ARAMA İÇİN ŞİRKET



Maden tetkik ve arama enstitüsü yurtdışında maden arama, araştırma ve faaliyet yapabilmek için şirket kurabilecek.



Maden kanunun amacı 'madenlerin 'milli menfaatlere uygun olarak' aranması ve işletilmesini sağlayacak şekilde değiştiriliyor.



Madenlerde rezerv geliştirme hakkı hisselere bölünemeyecek, görünür rezerv geliştirme hakları da bakanlık onayı ile devir edilebilecek.



MADEN SAHASINA BAŞKA TESİS YOK



Maden sahalarında madencilik dışında tesis yapılamayacak.



İşletme izinleri tapu kayıtlarına işlenerek diğer yatırımlar planlanırken bölgede maden işletmesi olup olmadığı tespit edilebilmesine ve rezerv kaybına meydan vermeden yatırımların planlanması sağlanabilecek.



Ruhsat sahalarında kaynakların korunması amacıyla madencilik faaliyetleri dışında yapılacak ticari ve sınai faaliyetleri ancak bakanlığın uygun görüşü alınması durumunda yapılabilecek.



KURUL KALDIRILIYOR



Maden kanunu kapsamında, devlet planlama teşkilatının bağlı olduğu bakanın başkanlığında oluşturulan, maden işletme faaliyetleri ile diğer yatırımların kamu yararı açısından önceliğini ve önemini tespit ederek karar veren kurul kaldırılıyor. kurulun yetkileri bakanlığa devrediliyor.



DEVLETE 100 MİLYON LİRA DAHA



Altın, gümüş ve platin madenleri için uygulanan devlet hakkında teşvik indirimi yüzde 25 olarak düzenleniyor. bu şekilde altın gümüş ve platin madenlerinde alınacak devlet hakkı miktarı artırılıyor.



Devlet hakkının bu yolla önümüzdeki yıl 100 milyon lira artması hedefleniyor.



Maden sahalarına hafriyat cüruf, inşaat yıkıntı atığı gibi atıklar dökülemeyecek. aksi halde, ruhsat iptaline kadar varan cezalar uygulanacak.



YANLIŞ BİLGİYE CEZA



Teknik elemanlar ve yetkilendirilmiş tüzel kişilerden gerçek dışı ve yanıltıcı beyanlarda bulunanlara 5 bin lira para cezası verilecek.



MADENDE TEHLİKEYİ NOT ETMEYE CEZA



Zaman zaman maden kazalarında gündeme geliyor. tehlikeli bir durum olduğunda bunu günlük olarak defterlere kaydetmek zorunlu. bu görevi yerine getirmeyenler uyarılıyor, ruhsat sahibine ceza veriliyordu.



Yeni düzenlemede görevliye sorumluluk getiriliyor. Daimi nezaretçi madende iş güvenliğini tehlikeye atan bir durum tespit ederse bunu gününde deftere kaydedecek. aksi halde nezaretçiye 5 bin lira para cezası uygulanacak.



Daimi nezaretçi defterini ruhsat sahibi ya da vekili de imzalayacak. defterin ibraz edilmemesi durumunda, ruhsat sahibi ya da vekili tarafından imzalanmaması ya da düzenli tutulmaması durumunda ruhsat sahibine 31 bin 54 lira ceza verilecek. Yeni yıl bu kural yeniden ihlal edilirse ceza iki katı olarak uygulanacak.



DENETİMİ ENGELLEYENE KAPATMA



Madende tetkik ve incelemenin engellenmesi halinde 31 bin 54 lira para cezası verilecek, tekrarı halinde para cezası iki katı uygulanacak. mahallinde tetkik ve inceleme gerçekleştirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulacak.



Kaçak üretim ve izinsiz sevkiyatta, madenin ocak başı satış fiyatı üzerinden idari para cezası uygulaması getirilecek.



ÜÇ ÜRÜNE TEŞVİK



Altın, gümüş ve platin hariç olmak üzere madenlerin yurtiçinde entegre tesislerde metal haline getirilmesi durumunda devlet hakkı yüzde 75 oranında alınmayacak böylece madencilik sektörünün uç ürün üretimine yönelik teşvik edilmesi sağlanacak.

madenlerde ruhsat yenileme başvurusu süre bitiminden 6 ay önce yapılacak.



bölge, istihdam, yatırım, ülke ihtiyaçları ve benzeri hususlar dikkate alınarak ara ve uç ürün üretmek ve tesis kurmak şartı ile maden sahaları bakan onayı ile ihale edilmeksizin ihtisaslaşmış devlet kuruluşların verilebilecek. Amaç uç ürün ithalatının azaltılması.



KÖMÜR İŞLETMELERİNE BÖLÜNEREK DEVİR



Türkiye taş kömürü ve Türkiye kömür işletmeleri uhdesinde bulunan sahaların kanun kapsamında bölünerek devredilmesi veya mevcut rödövans sahalarının, rödövans alanları ile sınırlı olarak yapacakları sözleşmeye istinaden bölünerek devredilmesi sağlanıyor.



Rödövans sözleşmeleri uyarınca rödövans veren kamu kurum ve kuruluşları ile rödövansçı arasındaki hukuki statü belirleniyor.



TERAZİYE AF



1 aralık 2018 trihinden önce, damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullandığı için idari para cezasına çarptırılan yaklaşık 500 bin kişinin cezası affedilecek. Mevcut yasaya göre bu kişilere bin lira ceza veriliyor. Bu kişiler yasa yürürlüğe girdikten sonra 90 gün içinde tartılarını kurallara uygun hale getirecek.



Botaş'ın uzun dönemli lng alım satımı anlaşmalarında, özellikle Nijerya gibi uzak mesafede yer alan ülkelerden temin edilen lng'nin kimyasal özelliği nedeniyle gemilere yüklenen ve boşaltılan miktarlar arasında oluşan fiili kayıp yasada öngörülen yüzde 4'lük orandan fazla olduğu için bu oran fiili durumla uygun hale getiriliyor. oran yüzde 6'ya çekiliyor.



NÜKLEER VE YENİLENEBİLİR ENERJİ



Akaryakıt kaçakçılığına karşı idari yaptırımlar yeniden düzenleniyor. Lisans iptali ve kapatmaya kadar varan cezalar getiriliyor. Teklifi ile ayrıca yenilebilir enerji, elektrik üretim ve dağıtım hatları ile nükleer santraller ve radyoaktif atık yönetimi ile ilgili de teknik düzenlemeler yapılıyor.



KAYNAK: HABERTÜRK