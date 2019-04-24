Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaların, yakın dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor
- Düzenlemeyle Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek
- Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor
- Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak
- Yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak
- Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor
Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor