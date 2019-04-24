3600 ek gösterge için gözler Mecliste

Düzenlemeyle Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek

Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor

Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak

Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor

EK GÖSTERGE NEDİR?

Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaların, yakın dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyorMemurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyorEk gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor