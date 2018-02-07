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300 koyun+maaş heyecana yol açtı! Aileler...

300 koyun+maaş heyecana yol açtı! Aileler...
ISPARTA
G.Tarihi: 07.02.2018 17:41
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böcüzade

300 koyun+maaş heyecana yol açtı! Aileler...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın köyüne geri dönecek çiftçi ailelere 300 damızlık koyun ile asgari ücret üzerinden maaş verileceğini açıklaması bir çok ilde heyecana yol açtı. Ailelerin tekrar köylerine dönmenin hayalini şimdiden kurmaya başladığı belirtildi.


300 koyun+maaş heyecana yol açtı! Aileler...
 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın “Köyden şehire gitme. Hem maaşını al hem kendi işinin patronu ol” projesi kapsamında köyüne geri dönecek ailelere 300 damızlık koyun ile bu koyunlara bakacak bir kişiye asgari ücret üzerinden maaş verileceğini açıklaması tüm Türkiye'de büyük ilgi uyandırdı.

YENİDEN İHRACAT YAPABİLİRİZ

Van’ın Tuşba Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özgökçe, 80 ve 90’lı yıllarda Van’dan Ortadoğu ülkelerine koyun ihracatı yapıldığını belirterek, “Köyüne geri dönecek çiftçi ailelere verilecek 300 damızlık koyunla birlikte Van yeniden ihracat yapabilecek seviyeye gelecek” dedi.

HALK İLGİ İLE KARŞILADI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın köyüne geri dönen çiftçi ailelere 300 damızlık koyun, koyunlara bakanlara ise asgari ücret üzerinden maaş verileceği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Hasan Özgökçe, bu projenin halk tarafından ilgiyle karşılandığını söyledi.

DÖNÜŞ HAYALLERİ KURULMAYA BAŞLANDI

Yıllardır köyünü çeşitli sebeplerden dolayı terk etmek durumunda kalan çiftçi ailelerinin bu projeyle tekrar köylerine dönmenin hayalini şimdiden kurmaya başladığını ifade eden Özgökçe, “Türkiye’deki mera alanlarının yüzde 10’u ilimizde bulunmaktadır. İlimizdeki mera alanları küçükbaş hayvancılık için oldukça uygun koşullara sahiptir. İlimiz 1980’li ve 1990’lı yıllarda Türkiye’nin koyun merkeziydi. Bu yıllarda ilimizden Ortadoğu ülkelerine koyun ihracatı yapılmaktaydı. Bu projeyle köye dönüşler tekrar sağlanırsa, ilimiz yeniden Ortadoğu ülkelerine koyun ihraç edebilecek seviyeye gelecektir” dedi.

HEYECANA YOL AÇTI

Van’ın küçükbaş hayvan sayısı bakımında Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri olduğunu da sözlerine ekleyen Hasan Özgökçe, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın açıklamaları ilimizde ve bölgemizde büyük heyecan oluşturmuş. Her bir aileye 300 tane damızlık koyun verilmesi ve geri ödemenin doğacak yavru ile başlayacak olması çok güzel bir gelişme. Fiyat garantisinin verilmesi de köye dönüş yapacak çiftçilerimiz için yerinde bir karardır” diye konuştu.

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