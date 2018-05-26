3 kritik hamle! Ekonomi böyle şahlanacak

Seçim beyannamesini ‘özetin özeti’ diye ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararlarla ekonominin şahlanacağını ifade etti.





Bir taraftan emekliden iş adamına kadar her kesime yönelik destekler dikkat çekerken, diğer taraftan israfın önlenmesine dair çalışmalara da hız verilecek.



Bu kapsamda taşıt ve kamu binalarının kullanımında israf önlenecek, çok zorunlu olmadıkça kamu hizmet binası yapımına izin verilmeyecek.



Ekonomi için çok önemli olduğu bilinen ‘sıfır atık’ projesinin kapsamı geliştirilecek, kamu harcamalarının millî gelir içindeki payının artmamasına dikkat çekilecek, kamu yatırımları özel sektörün önünü açacak şekilde planlanacak.



Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda kapsamlı reform yapılacak. Özelleştirme uygulamaları, belirlenmiş program doğrultusunda sürdürülecek. Yap-İşlet-Devret gibi Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modelinde uygulama alanını içme suyu, atık su, katı atık ve sulama gibi alanlar da dâhil edilecek. Yastık altındaki birikimlerin ekonomiye kazandırılması için kira sertifikasına ek düzenlemeler yapılacak.



VARLIK FONU AKTİF OLACAK



Yeni sistemde dalgalı döviz rejimi, enflasyon hedeflemesi ve Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını sağlamak için yapacağı çalışmaların yapısı değişmeyecek, Varlık Fonu’nun piyasalardaki etkisi artırılacak.



KALKINMA BANKACILIĞI



Faizsiz prensiple hareket eden katılım bankacılığı daha aktif hâle getirilerek kaynak yapısı güçlendirilecek. Sektörde uzun vadeli finansman teşvik edilecek. Kalkınma bankacılığı yeniden yapılandırılarak teknolojik girişim bankasına dönüşecek.



YERLİ PARA İLE TİCARET



Yeni dönemde odaklanılacak bir diğer konu ise yerel para ile dış ticaret olacak. Bu konuda ikili ve çok taraflı ilişkiler artırılarak yerel para kullanımı artırılacak. Daha önce İran ve Rusya ile bu konuda görüşme yapılmıştı.