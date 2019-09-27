3 aylık indirim: 27 bin TL cepte kalacak

Döviz kurlarının etkisiyle yüzde 45 daralan otomotiv sektörüne can suyu olacak kredi indirimi geldi. 3 kamu bankası Türkiye'de üretimi yapılan araçlar için kullanılacak kredilerde faizleri yüzde 0,49'a çekti. Özel bankaların taşıt kredilerinde faiz oranları aylıkta yüzde 1,50'nin üzerinde bulunuyor. Söz konusu indirim göz önünde bulundurulduğunda maksimumda 27 bin TL'lik bir faiz farkının araç alacakların cebinde kalacağı anlamına geliyor.





Kamu bankaları konuttan sonra bu sefer de araçlar için seferber oldu. Döviz kurlarındaki hareketlenmeler sonrasında fiyatları neredeyse ikiye katlanan sıfır otomobil pazarını hareketlendirecek faiz hamlesi geldi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üretimi Türkiye'de yapılan bazı model araçlar için kredi faizlerini 0,49'a kadar indirdiğini açıkladı.

Bu açıklama sonrası gözler 1 Ekim'de başlayıp 31 Aralık 2019'a kadar sürecek olan söz konusu indirimden yararlanacak otomobillere çevrildi.

8 MARKAYI KAPSIYOR

Yeni Şafak'tan Kenan Biter'in haberine göre; Kampanya kapsamında anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais olurken, ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa şeklinde ifade edildi.



120 BİN TL'YE KADAR 36 AY VADE

Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69, fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredilerde aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kredi kullanılabilecek.



10'DAN FAZLA MODEL VAR

Kampanyadan yararlanacak 8 markanın Türkiye'de ürettiği 10'dan fazla modeli bulunuyor.

Fiat'ın Egea, Honda'nın Civic, Hyundai'nin İ10 ve İ20, Renault'un Megan ve Clio modellerinin yanı sıra ticari tarafta ise Fiat'ın Doblo ve Florino, Ford'un Tourneo, Transit ve Trucks, Isuzu'nun D-Max, Karsan ve Temsa'nın minübüs ve otobüs modelleri yer alıyor.



AYLIKTA YÜZDE 1,50'Yİ AŞIYORDU

Taşıt tarafında kredi faizlerine bakıldığında oranların aylıkta yüzde 1,50 bandını aştığı görülüyor. Bu da 18 aylık 50 bin TL'lik kredide 10 bin TL, 36 ayda ise 20 bin TL faiz ödenmesi anlamına geliyor. Aylık ödemeler ise 18 ayda 3 bin 300 TL, 36 ayda ise bin 918 TL şeklinde yansıyor.



27 BİN TL CEPTE KALACAK

3 kamu bankasının faizleri 0,49 çekmesinin ardından kampanya kapsamında alınacak bir otomobil için kullanılacak 50 bin TL'lik kredide 18 ay sonunda verilecek faiz 2 bin 366 TL, aylık ödeme ise 2 bin 936 TL olacak.

Bu da en yüksek oranlı taşıt kredilerine göre 18 ay vadede 50 bin TL'de neredeyse 8 bin, 36 ay vadeli 120 bin TL'de ise 27 bin TL'den fazla bir paranın cepte kalacağı anlamına geliyor.

