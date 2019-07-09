32 BY BAKKAL... SÜREKLİ AÇIK AVM...!
Isparta'nın 24 saat açık AVM'si 32 BY BAKKAL'da binlerce gıda ve temizlik ürünlerinde indirim ve ucuzluklar devam ediyor.
Tüketime hazır gıda-Şarküteri-Manav-Temizlik Ürünleri-Züccaciye-Dondurulmuş Ürünler-Kişisel Temizlik ve Bakım Ürünleri ile 32 BY BAKKAL 7 gün 24 saat açık!
22 BİN 5 YÜZ KALEM ÜRÜN VE GIDA ÇEŞİDİ...
YEMEK KARTLARINA SIFIR KOMİSYON
Ayrıca Sodexo-Multinet-Metropol-Ticked-Setcard yemek kartlarıyla alışveriş yapan vatandaşlara sıfır komisyon!
Paket Servis:+90 246 227 9595
Adres: Fatih Mahallesi 201. cd. No:18 Sarıca evleri ISPARTA