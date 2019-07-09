32 BY BAKKAL... SÜREKLİ AÇIK AVM...!

32 BY BAKKAL

7 gün 24 saat

22 BİN 5 YÜZ KALEM ÜRÜN VE GIDA ÇEŞİDİ...

YEMEK KARTLARINA SIFIR KOMİSYON

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Isparta'nın 24 saat açık AVM'si'da binlerce gıda ve temizlik ürünlerinde indirim ve ucuzluklar devam ediyor.Tüketime hazır gıda-Şarküteri-Manav-Temizlik Ürünleri-Züccaciye-Dondurulmuş Ürünler-Kişisel Temizlik ve Bakım Ürünleri ileaçık!Ayrıca Sodexo-Multinet-Metropol-Ticked-Setcard yemek kartlarıyla alışveriş yapan vatandaşlara sıfır komisyon!