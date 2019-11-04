23 yaşındaki bestekar ve pop-rock müziği sanatçısı Gökberk Arslan, 500 şarkılık repertuvara sahip ve 4 enstrüman çalıyor.Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi ve Akdeniz Üniversitesi konservatuar bölümü mezunu olan yetenekli genç sanatçı, kendi bestelerini yapıyor, 500 üzeri şarkıdan oluşan repertuvara sahip ve profesyonel derecede gitar, piyano, bağlama ve ud çalıyor.Konservatuarı bitirdikten sonra Akdeniz Bölgesi’nde sahne aldığı Holly Stone, Paşa Live gibi bulunduğu lokasyondaki popüler mekanları, evini, yurdunu terk edip şöhret kapılarını aralamak için İstanbul’a yerleşen ve kliplerini bizzat kendisi çekmeyi hedeflediğini belirten Arslan, ikinci üniversitesi olan Atatürk Üniversitesi fotoğrafçılık-kameramanlık bölümündeki eğitimini de devam ettiriyor.Yakında çıkaracağı ilk albümü için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren sanatçı, pop-rock tarzı şarkılar besteliyor ve senlendiriyor.