23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Antalya, Muğla ve Burdur'un ilçelerinde de törenlerle kutlandı.

Antalya'nın Serik İlçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kutlama etkinliklerine Atatürk Caddesi'nde devam edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, törende yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi çocukların ülkenin geleceği olduğunu söyledi.

Program, öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerinin sunulmasıyla sona erdi.

Törene Kaymakamı Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

- Akseki

Antalya'nın Akseki ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, yaptığı konuşmada, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün temel ilke edindiği milli egemenliği gerçekleştirmek için ömrünü Türkiye'ye ve Türk milletine adamış bir lider olduğunu söyledi.

Kutlamalar, öğrencilerin okuduğu şiirler, çeşitli gösteriler ve halk oyunları ile devam etti.

Törene Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır ve Belediye Başkanı Mustafa İbrahim Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Erbuğa, Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Tayfun Çelikler, İlçe Jandarma Komutanı Hulusi Mehmet Müdük, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Muğla

Muğla'nın Bodrum İlçesindeki şehir stadında düzenlenen kutlama etkinliği, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törende, şiirler okundu, şarkılar söylendi ve öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Renkli görüntülerin oluştuğu törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, siyasi parti temsilcileri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Fethiye

Fethiye ilçesinde, Beşkaza Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99'uncu yılını gururla kutladıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından öğrenciler halk oyunu gösterisi yaptı.

- Marmaris

Marmaris'te sahil güvenlik hücum botu çocukların ve ailelerinin ziyaretine açıldı. Marmaris Belediyesince 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda ve Buruncu Macera Parkı’nda çocuklara ücretsiz eğlence stantları kuruldu.

Marmaris ilçesinde terzi Salih Yazgan'ın girişimleriyle 6 yıldır bayrak ile posterlerle süslenen ve çocuklar için 23 Nisan kutlamalarının düzenlendiği sokakta da etkinlik düzenlendi.

Yazgan'ın girişimiyle 6 yıldır 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için bayrak ve posterlerle süslenen Kemeraltı Mahallesi 105. Sokakta palmiyeler, trafik işaretleri, park bariyerleri süslendi. Sokağa gelen çocuklar burada da gönüllerince eğlendi.

- Milas

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Muğla’nın Milas ilçesinde düzenlenen törende coşkuyla kutlandı.

Atapark’taki Atatürk Anıtı’na Milli Eğitim Müdürlüğü çelenk sunumuyla başlayan tören Sakarya İlkokulu’nda devam etti,

Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, bugün küllerinden doğan bir milletin milli birlik, ortak akıl oluşturmak için 23 Nisan 1920 de açtığı TBMM'nin açılış yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Renkli görüntülere sahne olan ve veliler tarafından ilgiyle takip edilen kutlama programı okul öğrencilerinin yöresel halk oyunları, Aşuk ile Maşuk gösterisi, dans, Zeybek oyunlarıyla sürdü.

Törene, Muğla Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, ilçe protokolü ve çok sayıda veli katıldı.

- Burdur

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisi Fethi Boğaç Şimşek'e bıraktı.

Belediye Başkanı Ercengiz'ın makam koltuğuna Özboyacı İlkokulu öğrencisi Fethi Boğaç Şimşek oturdu.

Temsili başkan Şimşek, Türkiye ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

Şimşek, Ercengiz'den okullara Atatürk'ü anlatan kitaplar dağıtılması istedi. Ercengiz de Şimşek'in talebini olumlu karşılayarak "O zaman çocuklar için hazırlanan Atatürk'ün Nutuk'unu dağıtalım." dedi.

Şimşek, daha sonra telsizle zabıta ve itfaiye yetkililerinden bilgi aldı.

- Karamanlı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

İlçe Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk konulmasıyla başlayan kutlamalar, Karamanlı Spor Salonu'nun bahçesinde düzenlenen törenle devam etti.

Törene, Tefenni Kaymakamı ve Karamanlı Kaymakam Vekili İlker Eker, Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Oğuz, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklalinin ve istikbalinin güvencesinin çocuklar olduğunu söyledi.

Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar söylendi, gösteriler sergilendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol mensupları tarafından ödülleri verildi.

Daha sonra kutlamalar kapsamında belediye tarafından animasyon gösterileri, oyun ve eğlence etkinlikleri düzenlendi.



ANTALYA (AA) -

