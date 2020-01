EĞİTİM TAKVİMİ 2020 "Bugün 24 saat ve her saniyesi çok kıymetli"

Her yeni güne, "Bugün 24 saat ve her saniyesi çok kıymetli" diyerek başlayan "Eğitim Takvimi"nde, "Günün Sözü", "Günün Kelimesi", "Günün Atasözü", "Günün Doğrusu", "Günün Oyunu" gibi bölümler yer alıyor.2020'nin ilk günüyle birlikte "Eğitim Takvimi" öğrenci ve velilerle buluştu.Ailelerle iş birliği kapsamındaki uygulamalar, "Eğitim Takvimi" ile bir adım ileriye taşındı.Özgün niteliğe sahip "Eğitim Takvimi", okul öncesinden ortaokula kadar ailelere ve çocuklara oyunlar, etkinlikler, bilimsel içerikler ve değerlerle ilgili küçük ipuçlarını içeriyor.Merakı, iş birliğini, paylaşmayı, değerlerin önemini vurgulayan zengin bir içeriğe sahip takvim, Saatli Maarif Takvimi sıcaklığını yansıtıyor.Her yeni güne, "Bugün 24 saat ve her saniyesi çok kıymetli" başlığıyla yaprakları aralanan takvim, 1 Ocak'tan itibaren tüm okullarda, ücretsiz mobil uygulamasıyla cep telefonlarında, sesli dijital takvim yapraklarıyla sosyal medyada ve radyo tiyatrosu tadında radyolarda, öğretmenler, aileler ve öğrencilerle buluşacak.Takvim yapraklarının ön yüzünde eğitim, kültür, sanat ve çocuğa dair "Günün Sözü"; Türkçede kullanılan ancak anlamı daha az bilinen 365 kelimelik bir seçkinin parçası olan "Günün Kelimesi"; çocukla, eğitimle, aileyle bağlantılı, sevgi, saygı, çalışmak, onurlu olmak, gayret etmek gibi değerleri anlatan "Günün Atasözü"; günlük kullanımda sıkça yapılan yanlışlar sebebiyle dilimize yanlış yerleşmiş kelimelerin doğru kullanımına işaret eden "Günün Doğrusu" bölümleri yer alıyor.Yaprakların arka yüzünde ise okul öncesinden, ortaokula kadar geniş bir yaş aralığını kapsayacak şekilde tasarlanan pratik, faydalı ve maliyetsiz "Günün Oyunu", Türk kültürüne ait bilinmesi gereken isim, obje, yer, yemek gibi bilgilerden oluşan "Günün Değeri"; ailelere iletişim, eğitim, hayat görüşü, pratik bilgi gibi bakış açısı oluşturabilecek "Günün Önerisi"; okul öncesinden liseye kadar ailelerin çocuk ve eğitimle ilgili yaşadığı genel sorunlara yönelik "Günün Çözümü" ve son olarak çocukların merak ettikleri ve en çok sordukları sorulara bilimsel açıklamalar getiren bölüm olan "Günün Nedeni" paylaşılıyor.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Takvimi'nin 2020'nin aileler ve çocuklar için yeni ve taze bir başlangıç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Eğitim ekip işidir, derken bu ekibin en önemli halkalarından biri olarak hep anne babaları işaret ediyoruz. Gittiğimiz illerde meslektaşlarımızın yanı sıra en önemli paydaşlarımız olan velilerimizle de buluşmaya, sohbet etmeye gayret ediyorum. Biliyorum ki amacımız ortak. Hepimiz çocuklarımız için en iyisini istiyoruz. İşte bu fikirle doğdu Eğitim Takvimi. 2020 yılıyla birlikte başlıyoruz. Devamı gelecek. Anne-babalar, çocuklarına nasıl örnek olurlarsa evlatları da arkalarından öyle gelecek. Bu nedenle küçük ama bir bütün halinde anlamlı bilgiler, öneriler sıraladık. En önemlisi de anne babaları ve çocukları birbirlerine daha da yaklaştıran ve keyifli vakit geçirmeyi sağlayacak pratik ve eğlenceli oyunlar tasarladık. Ekip arkadaşlarımızın yoğun mesaisiyle ortaya çıkan bu çalışmanın, merakını sürekli besleyen, değerlerine saygılı ve mutlu bireyler yetiştirmemiz için faydalı olmasını diliyorum."Eğitim Takvimi Facebook ve Instagram'dan @egitimtakvimi, Twitter'dan ise @egitimtakvimi1 hesabından takip edilebiliyor. Takvime, ücretsiz cep telefonu uygulamasıyla da kolayca ulaşılabiliyor.