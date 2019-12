2020 zamları açıklandı! 15 bin TL indirim bitiyor! Fiyatlar bir anda artacak

OTOMOBİLDE 15 BİN TL'LİK İNDİRİM BİTİYOR

2020 ARAÇ MUAYNE ÜCRETLERİ

KONUTTA YÜZDE 11’LİK İNDİRİM

2020'DE KONUT ALACAKLAR DİKKAT

TELEFON PASAPORT KAYDI NE KADAR?

CEP TELEFONLARI İÇİN 20 EURO ÖDENECEK

HURDA ARAÇTA ÖTV İNDİRİMİ BİTİYOR

PASAPORT İÇİN GEREKLİ BELGELER-

2020 PASAPORT ÜCRETLERİ

2020 EHLİYET ÜCRETLERİ

2020 MTV FİYATLARI

2020 MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI! TRAFİK SİGORTASINA NE KADAR ZAM GELDİ

2020 TRAFİK CEZALARI

YETKİSİZ ÇAKAR CEZASI

132 LİRALIK CEZA TARİFESİ

288 TL'LİK TARİFE

KALEM KALEM NE YAPARSAN NE KADAR CEZA YERSİN

DRİFTÇİLER'E 6 BİN LİRA

İLK 15 GÜN %25 İNDİRİM

2020 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

2020 EMLAK VERGİSİ

31 Aralık'ta yürürlükteki bir çok teşvik ve indirim son bulurken bazı kalemlerde de yeniden değerleme oranında zam uygulanacak. Konutta KDV ve tapudan yüzde 11'lik indirim ve otomobilde hurda teşviki bugün son buluyor. Sıfır km otomobil satın alacak olan tüketiciye 8 ila 15 bin TL arasında indirim sağlayan hurda teşvikinin sona ermesi, hem sıfır hem de ikinci el otomobil satış fiyatlarını yükseltecek. 2020 yılı araç muayne fiyatları açıklandı: Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork 279 liradan 342 liraya yükseldi. Öte yandan Cumhurbaşkanın indirim yetkisini kullandığı MTV'ye yüzde 12 zam geldi. Trafik cezaları da yeniden değerleme oranında zamlandı. Buna göre, Drift yapan 6 bin 141 lira, cep telefonu kullananlara ve kırmızı ışıkta geçenlere 288 lira ve emniyet kemeri takmama 132 lira oldu.2020 yeniden değerleme fiyatları belli oldu. 31 Aralık itibarıyla bir çok indirim ve teşvik uygulaması son buluyor. Konutta yüzde 10’luk KDV indirimi ve yüzde 1’lik tapu indirimi son bulacak. Ömrünü tamamlamış araçların ekonomiye kazandırılması amacıyla, 2018 yılında başlatılan ÖTV indiriminden faydalanmak için son gün.Ömrünü tamamlamış araçlar 81 ildeki 306 noktada sahiplerinden teslim alınıyor. Teslim alınan hurda araçlar, işleme tesislerinde ayrıştırılıyor. Yeniden kullanılabilir parçalar doğrudan; metal, plastik ve cam gibi parçalar ise hammadde veya yarı mamül olarak tekrar ekonomiye kazandırılıyor.Bakanlık tarafından hizmete alınan ÖTA verilerine göre, 2012'de 8 bin, 2013'te 10 bin, 2014'te 12 bin, 2015'te 14 bin, 2016'da 15 bin, 2017 yılında ise 14 bin 606 hurda araç geri dönüşüm tesislerinde ayrıştırıldı.Hurda teşvik uygulamasının başladığı 2018 nisan ayından 2019 ağustos ayı sonuna kadar 271 bin 108 araç ÖTV indiriminden faydalandı.15 bin TL'ye varan hurda teşvikinin bitmesi hem sıfır otomobil fiyatlarını hem de ikinci el fiyatlarının yükselmesine neden olacak. İkinci elde otomobillerin 10 bin TL'ye kadar fiyatlarının artması bekleniyor..Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, muayene ücretleri 174,64 lira ile 462,56 lira arasında olacak.Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2020 yılı için yeniden belirlendi. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için belirlenen yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.Buna göre, yıl başından itibaren KDV dahil muayene ücretleri, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 377,60 liradan 462,56 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 279,66 liradan 342,2 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 142,78 liradan 174,64 liraya yükseldi.Uygulanan indirimlerle beraber 500 bin liralık bir konutun KDV oranı yüzde 18'den 8'e düştüğünde ödenecek tutar 90 bin lira iken, 40 bin liraya iniyor. Aynı konut için indirimden önce tapu harcı 20 bin lira olarak ödenirken verilen teşvikle beraber bu rakam 15 bin liraya düşüyor. Yeni yıl itibarıyla indirimlerden yararlanamayacak tüketiciler aynı konut için 52 bin 500 TL daha fazla vergi ödemesi yapacak.Öte yandan Yılbaşı itibarıyla yeniden değerleme oranında ehliyet, pasaport harçları yükselecek. Ayrıca yurtdışından getirilen telefonları kayıt ettirmek için ödenen rakam yükselecek. MTV, sigorta,Trafik cezaları emlak veegisi ve Çevre temizlik vergisi rakamları yükseldi. Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 22,58 zamlı uygulanacak. Buna göre, 2020'de kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara, yüzde 30'a kadar hız sınırını aşanlara, araç sürerken cep telefonu kullananlara, araç muayenesini yaptırmayanlara, motorlu bisiklet, motosiklet ve bisiklet sürme kurallarına uymayan sürücülere 288 lira ceza uygulanacak.Konutta KDV ve tapu harcı indirimi 31 Aralık tarihinde son buluyor. Tüketici 31 Aralık'a kadar konut sahibi olduğu takdirde yüzde 18 olan KDV'yi yüzde 8, yüzde 4 olan tapu harcını ise yüzde 3 olarak ödeyecek.Yurt dışından getirilen telefonlardan alınacak olan kayıt ücreti 1 Ocak 2020 tarihinden sonra yüzde 22.58 oranında zamlı olacak. Yani yeni yılda yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu için 1.838 liralık kayıt ücreti ödeyecek.1 Haziran 2019 itibariyle IMEI kaydı yapılan telefonlar, sadece pasaport sahibinin adına kayıtlı olan hatlarla çalışabilecek. Yasaya göre, yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt işlemi için pasaport sahibi olan kişilerin e-devlet sitesine veya abone kayıt merkezlerinden başvurması gerekiyor. Abone kayıt merkezine şahsen başvurularda pasaportun yanı sıra telefon harcı ödendiğini gösterir belgenin aslı ile başvuruda bulunulması isteniyor. Yurt dışından gelen telefon kapandı nasıl açılır, adım adım yurt dışı telefon kaydı nasıl yapılır: • Yurt dışı telefon kayıt harcı 1,500 TL’yi(2020’DE 1813 tl) • E-devlet üzerinden kayıt •E-Devlet yoksa Abone kayıt merkezinden kayıtTicari amaç dışında yurt dışından getirilecek TV, radyo, video cihazı ile cep telefonu ve bilgisayarlardan bir defaya mahsus olarak alınacak ücretler 2020 yılı için yeniden belirlendi.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, yurt dışından getirilecek TV'lerden, ekran büyüklüğüne göre 8-80 euro arasında, radyo ve oto radyolardan 1-2 euro, videolardan 18 euro, TV ağırlıklı birleşik cihazlardan 9-21 euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlardan ise 1-18 euro arasında değişen miktarlarda ücret tahsil edilecek.Karara göre, cep telefonlarından 20 euro, bilgisayar ve tabletlerden 10 euro, mp3 çalar, navigasyon cihazları, dvd-vcd oynatıcılar ve ev sinema sistemlerinden 2-15 euro, bunun dışında kalan bu kapsamdaki her türlü cihazdan 18 euro ücret alınacak.ÖTV indiriminin 1 Temmuz itibariyle sona erdiği otomotiv sektöründe, hurda indiriminin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hurda teşviki olarak da adlandırılan uygulama 31 Aralık 2019’da sona erecek.Geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana uygulanan hurda indirimi kapsamında, matrahı 70 bin TL’yi aşmayan araçlara 10 bin TL ÖTV indirimi uygulanıyor. Matrahı 70 bin ila 120 bin TL arasında olan araçlar 8 bin TL’lik indirimden faydalanabiliyor. Matrahı 120 bin TL’yi aşan araçlar için de 3 bin TL indirim uygulanıyor.Hurda teşvikinden yararlanmak isteyen kişilerin ekonomik ömrünü tamamlamış, 16 yaş ve üzeri bir aracı hurdaya ayırıp gerekli belgeleri alması gerekiyor. Fakat bir çok otomobil bayinin hurda aracı olmayan müşterilerini de bu indirimden faydalandırdığı sık sık dile getiriliyor. Eğer hükümetten indirimlerin devamına yönelik bir adım gelmezse, otomotiv sektörü yeni yıla hurda indirimi olmadan girecek.Yeni araç alacaklar hurda teşviği ile 15 Bin TL indirim alabiliyorduSöz konusu teşvikten yararlanmak için hurdaya ayrılan araçlar, belediyelerin hurda toplama merkezinde toplanıyor. Daha sonra Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna teslim edilerek geri dönüştürülüyor. Uygulamanın başladığı tarihten geçtiğimiz Ağustos ayına kadar 271 bin 108 aracın geri dönüşüm tesislerine gönderildiği açıklanmıştı.Kimlik Belgesi : Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik Belgesi Pasaport Harç Makbuzu ve pasaport cüzdan bedeli makbuzu 2 adet biyometrik fotoğraf Harçsız pasaport alacaklar için Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için) Ergen olmayan kişiler için yada kısıtlı kişiler için muvafakat belgesi, Daha önceden pasaportu olanların eski pasaportu2020 Pasaport Ücretleri Yeniden değerleme sonrası pasaport ücretlerinde oluşan yeni zamlı fiyatlar; 6 aylık 208 TL, 1 yıllık 305 TL, 2 yıllık 497 TL, 3 yıllık 706 TL, 4 yıldan fazla 995 TL. Bunun dışında ayrıca defter ücreti 164 TL olarak uygulanacak.2020 Ehliyet Ücretleri 2020 yılından itibaren ehliyet ücretleri de artıyor. Gelen zamların ardından A sınıfı ehliyet harcı 249 TL, B sınıfı ehliyet harcı 752 TL, diğer ehliyet harçları ise 1254 TL olacak.YENİ KİMLİK NASIL ALINIR? Hali hazırda kullanmakta olduğunuz Nüfus cüzdanınız.- ir adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş) – 22,5 TL değişim ücreti (Bu ücreti başvurunuzdan önce anlaşmalı bankalar ve internet üzerinden yatırmanız gereklidir.2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları belli oldu.2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Motor hacmine göre MTV tutarları belli oldu. Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.1301-1600 cc2019 MTV: 1499 lira2020 MTV: 1678 lira1801-2000 cc2019 MTV: 4170 lira2020 MTV: 4670 lira1301-1600 cc2019 MTV: 1124 lira2020 MTV: 1258 lira1801-2000 cc2019 MTV: 3211 lira2020 MTV: 3596 lira1301-1600 cc2019 MTV: 652 lira2020 MTV: 730 lira1801-2000 cc2019 MTV: 1888 lira2020 MTV: 2114 liraMatrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası2019 MTV: 946 lira2020 MTV: 1059 lira01.01.2018 sonrası tescil1-3 yaş 1301-1600 ccMatrahı 46 bin 300 liraya kadar2019 MTV: 1499 lira2020 MTV: 1678 liraMatrahı 81 bin 100 lira ve üstü2019 MTV'si: 1799 lira2020 MTV'si: 2014 lira1601-1800 ccMatrahı 115 bin 900 lira ve üstü2019 MTV: 3176 lira2020 MTV: 3557 lira1801-2000 ccMatrahı 115 bin 900 lira ve üstü2019 MTV'si: 5003 lira2020 MTV'si: 5603 liraCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MTV'de indirim yetkisini kullandı. Başkan Erdoğan, yüzde 22,58 olan değerleme rakamını yüzde 12'ye indirdi. Peki.MTV hesaplama işlemleri yaparken, araç yaşı, araç modeli, araç silindir hacmi ve araç tip bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgiler ışığında ilk 6 ayda ve ikinci 6 ayda ödenecek tutar bilgisine ulaşabilirsiniz.Trafik sigortası 750 TL'den başlayacakZorunlu trafik sigortası 2020’de otomobiller için riskine göre 747 TL ile 3 bin 395 TL arasında değişecek. Her ay yükselen trafik sigortasında fiyatlar riske göre değişiyorYeni yıla girerken zorunlu trafik sigortası fiyatları da merak edilmeye başlandı. Ocak 2020'de trafik sigortası fiyatları otomobiller için risk seviyesine göre 747 TL ila 3 bin 395 TL arasında değişecek. Motosikletler için bu rakam 976 ile 4 bin 438 TL arasında olacak.Araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor. İlk kez araç alıp trafiğe çıkanlar 4'üncü basamak sayılıyor. Sürücüler maddi hasarlı 3, bedeni hasarlı 1 kaza yapınca en riskli grup olan 1'inci basamağa düşüyor. Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar 7'nci basamağa yükseliyor.7'nci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1'e yaklaştıkça pahalanıyor. Fiyatlar illere göre de değişiklik gösteriyor. İstanbul'da fiyatlar yüzde 6, Kocaeli, Ankara ve Bursa'da yüzde 3 artırımlı var.Diğer illerde yüzde 1-5 arasında indirim uygulanıyor. Diğer yandan sigorta şirketleri rekabet nedeniyle farklı fiyatlar da veriyor. Tavan fiyatta, 5'inci kademedeki sürücüye yüzde 15, 6'ncı kademedeki sürücüye yüzde 30, 7'nci kademedeki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor.Bu indirim 4'üncü basamağa göre yapılıyor. Hasar yaptıkça kademe 1'e doğru düşüyor. Poliçenin ilk yılı hasarla kapatılırsa yüzde 50 artış uygulanıyor. Art arda üçüncü yılı da hasarlı kapatıp 1'inci basamağa düşenler için fiyatlar yüzde 150 artırımlı uygulanıyor.1 Ocak 2020'den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları açıklandı. En düşük ceza miktarı olan 104 lira, taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere uygulanacak.En yüksek ceza ise işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlara uygulanacak. Tam 32 bin 719 TL.Yetkisiz çakar kullanmanın cezası 228 lira olacak. Üzerinde "çakar" bulunan başkasına ait bir aracı kullanan kişinin tespiti halinde ise sürücü ve araç sahibine aynı miktar ceza ayrı ayrı uygulanacak. Böylece sürücü ve araç sahibi toplam 2 bin 456 lira ödemek zorunda kalacak.Park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlar, emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlar, trafik kurallarına uymayan yayalar ile araçlardan çöp atanlar ve araçlarda yüksek seste müzik açanlar, 132 lirayla cezalandırılacak.Araç sürerken cep telefonu kullananlara, araç muayenesini yaptırmayanlara, motorlu bisiklet, motosiklet ve bisiklet sürme kurallarına uymayan sürücülere 288 lira ceza uygulanacak.Engellilere ait alanlara park edenlere 264 lira,Plakada değişikliğin cezası 505 lira,Kış lastiği kullanma zorunluluğu olduğu halde bu kurala uymayanlar, 766 lira,Alkollü araç kullanan bin 228 lira,Alkollü bir şekilde araç kullandığı ikinci kez belirlenenler bin 539 lira,alkollü olarak araç kullandığı üçüncü kez tespit edilenler 2 bin 473 lira,Radarların yerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal edenler 3 bin 728 lira,Sahte ya da başka bir araca ait plakayı takan veya kullananlar, 6 bin 129 lira,Drift/spin atarak trafiği tehlikeye düşürenlere 6 bin 141 lira,Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak, araç kullanan şahıslar 6 bin 333 lira,Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sigorta şirketlerine 9 bin 344 lira,Yetkisiz olarak tescil plakası basan veya dağıtanlar, 12 bin 258 lira ceza uygulanacak.Kesilen para cezasını 15 gün içinde ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak.2020 trafik cezaları listesiVergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre de ilgili kanunda yer alan para cezaları yeniden belirlendi. Buna göre, usulsüzlük cezaları derecelerine göre 4,7 lira ile 220 lira arasında değişecek. Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması şeklindeki usulsüzlüklere ilişkin cezalar da 350 liradan başlayacak.Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre de konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 47 kuruş, diğer belediyelerde 35 kuruş olarak hesaplanacak.Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e göre de motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 303 bin 200 liranın altında olan binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip gibi taşıtların, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna tutuldu.Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre de 2020 yılına ait emlak vergi değerleri, 2019 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 11,29) kadar artırılarak hesaplanacak.