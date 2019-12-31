2020'de hangi kurum kaç personel alacak? Erdoğan imzayı attı

Yeni yılda öğretmenden hemşireye, doktordan emniyet görevlisine, eczacıdan din görevlisine kadar binlerce personel alınacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Kararname’ye göre 2020’de 16 bin sözleşmeli sağlık personeli tayini de gerçekleştirilecek. Bu çerçevede 6 bin 676 doktor, 8 bin 288 uzman doktor alınacak. Ayrıca 1.000’e yakın diş hekimi, diyetisyen, ebe, psikolog, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri istihdam edilecek.

Emniyet’e de üniversite mezunu 7 bin polisle 8 bin bekçi alınacak. 500 özel harekât kadın polis, 2 bin komiser yardımcısı alım süreci de devam ediyor. Gelecek altı senelik dönemde 17 bin komiser ve 100 binin üzerinde polis memuru ile 20 bine yakın bekçi yetiştirilerek Emniyet’e alınacak.

Kamuya sözleşmeli olarak tayin edilecek öğretmen sayısı da 20 bin olacak. Öğretmen tayinleri için 6-10 Ocak’ta ön başvuru alınacak, imtihanlar 5-22 Şubat’ta yapılıp sonuçlar 25 Şubat’ta açıklanacak. Ardından 3 bin 7 sınıf öğretmeni, 1.836 din kültürü ve ahlak bilgisi, 1731 İngilizce öğretmeni ve diğer dallardan tercihler 9-13 Mart’ta alınıp sonuçlar 18 Mart’da duyurulacak.

PTT de 2023’e kadar 55 bin personel alacak. Kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan 10 bine yakın süreli sözleşmeli personel meselesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla çözülüyor. Makyöz, kuaför ve senaristlik yapan 10 bin sözleşmeli personel 2020’de haklarına kavuşacak, sigortaları 30 gün üzerinden yatırılacak, izin hakları bulunacak.

12 kamu kurumu da İŞKUR üzerinden 60, 70 KPSS puanı şartı ile ya da KPSS şartı olmaksızın 1.000’in üzerinde memur alacak. Aynı zamanda 7 bin 200 vasıflı-vasıfsız, 1.380 temizlik görevlisi işbaşı yapacak.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünce, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde değerlendirilmek üzere 154 personel alınacak. kurumdaki mühendis, teknisyen ve uzman yardımcısı pozisyonlarına elektrik elektronik, inşaat, makine, enerji sistemleri, jeofizik, jeoloji, gemi makine, gemi ulaştırma ve işletme, harita, bilgisayar mühendisliği ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik, fizik, hukuk, işletme, iktisat, maliye ve kamu yönetimi gibi çeşitli lisans programlarından mezun olanlar başvuruda bulunabilecek.



Hangi meslekten kaç kişi?

Doktor 6.676

Uzman doktor 8.288

Diğer sağlık alanları 1.000

Üniv. mezunu polis 7.000

Bekçi 8.000

Komiser yardımcısı 2.000

Öğretmen 20.000

Vasıflı-vasıfsız personel 7.200

Temizlik görevlisi 1.380



KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ





