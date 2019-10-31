Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bülteni



2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…

Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, 2020 yılı Yaygın Kültür Eğitim Faaliyetleri kapsamında Müdürlüğümüz bünyesinde “Tezhip”, “Ebru”, “Minyatür”, “Deri Aksesuar Yapımı” ve “Keçe Aksesuar Yapımı” alanlarında kurslar düzenlenecektir.

Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatlarımızı tanıtmak, yaşatmak, aslına uygun olarak öğretip, yeni elemanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla açılacak olan kurslarımızda kursiyer sayısı, Keçe ve Deri Aksesuar yapımı için 20, Ebru, Minyatür ve Tezhip sanatları alanında ise 15 kişi ile sınırlı olup kurslar ücretsizdir.

Kursiyerlerin;

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

- İki adet vesikalık fotoğraf,

-Yabancı uyruklu kişilerden ikametgâh beyanı,

-18 yaşından küçük kursiyerlerin velisinden izin belgesi ile Müdürlüğümüz Kültür Şubesine şahsen müracaatı gerekmektedir.

Kayıtlarımız 06 Aralık 2019 Cuma saat 17.00’ye kadar devam edecektir.

Kurs sonrasında kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi verilecektir.

KURS PROGRAMI:

Program / Kursun Adı Tarih Kurs Saatleri Süre

Minyatür 708 saat

Başlama Tarihi :18.02.2020

Bitiş Tarihi :24.09.2020

Salı :10.00-15.00

Çarşamba:17.00-80.30

Perşembe:10.00-15.00

Cumartesi:13.00-17.00

Tezhip 504 saat

Başlama Tarihi :18.02.2020

Bitiş Tarihi :17.08.2020

Salı :10.00-15.00

Çarşamba:17.00-80.30

Perşembe:10.00-15.00

Cumartesi:13.00-17.00

Ebru 152 saat

Başlama Tarihi :19.02.2020

Bitiş Tarihi :13.06.2020

Çarşamba:17.00-80.30

Perşembe:17.00-80.30

Deri İşlemeciliği ve Deri Aksesuar Yapımı 256 saat

Başlama Tarihi :17.02.2020

Bitiş Tarihi :19.08.2020

Pazartesi:17.00-20.30

Cuma :17.00-20.30

Keçe Aksesuar Yapımı 172 saat

Başlama Tarihi :17.02.2020

Bitiş Tarihi :31.05.2020

Pazartesi:17.00-20.30

Salı :17.00-20.30

Cuma :10.00-17.00

Tezhip, Minyatür ve Keçe Aksesuar Yapımı kurslarında kursiyerlerin, akşam ve gündüz saatleri gelebilecek şekilde gruplar yapılacaktır.

İrtibat: Zeliha ALAV-Kurs Yöneticisi ( Folklor Araştırmacısı V.)

Telefon:(0246) 232 57 71/135

