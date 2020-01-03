ISPARTA VALİLİĞİ
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü basın duyurusu
Tarım Sigortaları Kapsamı ile İlgili Karar Yayınlandı
2020 Yılı Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı 25/12/2019 tarihli ve 30959 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Mevcut kapsama ilave olarak 2020 yılında ilk defa;
- İsteğe bağlı olarak Yağ Gülünde "don" riskinin verdiği zararlar,
- Su ürünleri hayat sigortasında isteğe bağlı olmak üzere "hırsızlık" riski,
- Devlet destekli bitkisel ürün sigortasında mısır (tatlı), biberiye, ketencik ve çamfıstığı ürünleri ile bitkisel ürün sigortası bünyesindeki ağaç-fidan sigortasında çay, çamfıstığı ve sumak ürünleri dolu paketine dahil edilmiş; ayrıca, isteğe bağlı olarak sumak ürününde don riski, teminat kapsamına alınmıştır.
- Açık alanda yetiştirilen meyvelerde ve Yağ Gülünde; verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine 1/3 oranında ek prim desteği, uygulamaya alınmıştır.
Üreticilerimiz ayrıntılı bilgilere İl Müdürlüğümüzün isparta.tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.
Tüm çiftçilerimize ilanen duyurulur.
Enver Murat DOLUNAY
İl Müdürü