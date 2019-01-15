Kamu kurum ve kuruluşlarına 2019 yılında yüzlerce memur-personel-işçi alınacak. Yüzlerce kişiye iş imkanı olacak ilan yayımlandı. Kamu personel alım ilanlarına ilgi her geçen gün artıyor. Binlerce vatandaş 2019 yılı memur alımı konusunu araştırıyor. Merakla beklenen ilan yayımlandı. Peki 2019 yılında hangi kadrolara kaç memur alınacak? Kamu kurum ve kuruluşlarına kaç personel alınacak? 2019'da kamuya kaç işçi alınacak? Kamuya memur alımında KPSS şartı var mı? KPSS şartı aramayan kamu kurum ve kuruluşları hangileri? Hangi kadrolara KPSS'siz memur alımı yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...