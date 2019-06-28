2019 Yılı Bireysel Sulama Sistemleri Desteklemeleri Hibe Sözleşmesi İmzalandı

2019 Yılı Bireysel Sulama Sistemleri Desteklemeleri Hibe Sözleşmesi İmzalandı
ISPARTA
G.Tarihi: 28.06.2019 12:19
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Isparta Düğün Salonları

T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü basın bülteni

Sayı : 59916911-621.99-E.1952696                                                                                  
Konu :2019 Yılı Bireysel Sulama Sistemleri Desteklemeleri Hibe Sözleşmesi İmzalandı


2019 Yılı Bireysel Sulama Sistemleri Desteklemeleri Hibe Sözleşmesi İmzalandı
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/48 ve 2019/19) kapsamında 2019 Yılı 15.Etap müracaatları 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayarak, 90 günlük başvuru süresi sonu olan 1 Nisan 2019 tarihi mesai bitimine kadar devam etmiştir.
Bireysel Sulama Sistemi Desteklemelerine 36 başvuru sahibi müracaat etmiş olup, 35 başvuru sahibi hibe almaya hak kazanmıştır. Hibe almaya hak kazanan 35 yatırımcıdan 34'ü ile hibe sözleşmesi imzalanmıştır.
Bireysel Sulama Sistemi Desteklenmelerinden hibe almaya hak kazanan 34 yatırımcının, sulama sistemi projelerini tamamlamaları halinde toplam 916 dekar alanda basınçlı sulama sistemi kurulacak olup, hibeye esas mal alım tutarı olan 804.649,54-TL'nin %50'si 402.324,80-TL hibe olarak ödenecektir.
Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesinin amacı; Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımı yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılması sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi gerçekleştirmektir.
İlimizde 2013-2018 yılları arasında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmelerinde toplamda 64 yatırımcıya, 1.606 dekar alanda 628.168,36-TL hibe ödemesi yapılmıştır.

Enver Murat DOLUNAY
İl Müdürü V.
 
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