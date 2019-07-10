2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar...

2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar...
ISPARTA
G.Tarihi: 10.07.2019 10:34
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Isparta Düğün Salonları
2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar...
Kurban Bayramı bu yıl 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor. Yaklaşık 13 milyon emeklinin faydalandığı bin liralık kurban bayramı ikramiyesinin yatırılmasına az bir süre kaldı. Peki 2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
 
13 milyona yakın emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. 2019 yılında Ramazan bayramında 1000 TL alan emekliler, Kurban Bayramında da 1000 TL alacaklar. Kurban Bayramı ikramiyesi de emeklilerin hesaplarına yatacak. İşte Kurban Bayramında emeklilere verilecek olan ikramiyenin tarihi...

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİR?
 Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenecek. Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek. Mayıs ayına kadar emekli aylığı bağlanmış olan yeni emekliler de ikramiye alabilecek. Ancak, haziranda emekli olacak kişiler ilk bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı’nda almaya hak kazanacak.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bu yıl Kurban Bayramı ikramiyesi, 10 Ağustos Cumartesi gününün arefe gününe denk gelmesi sebebiyle 5 ile 9 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatırılması beklenmektedir. Kesin tarih açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANA TEK ÖDEME
SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin, hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alan, hem de eşinden dolayı ölüm aylığı alanlar, bin lira ikramiye alacak. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlara da bin lira tutarında ikramiye ödenecek. Kocasından dolayı yüzde 75 oranında dul aylığı, babasından dolayı da yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir kadın ise 750 TL ikramiye alabilecek.

Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda, hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesini varisleri alabilecek.
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2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar...
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