ISPARTA SANTEK FUARI Yapı Dekorasyon Mobilya ve Ev Tekstili Fuarı / 10-14 Nisan 2019

…FUARIMIZ KOSGEB DESTEK KAPSAMINDADIR…

DETAY Fuarcılık Org. Ltd. olarak 22 yıldır SANTEK adı altında gerçekleştirdiğimiz Fuarımız KOSGEB destek kapsamındadır. Mevcut gelişmeler ve sektördeki değişen talepler doğrultusunda her geçen yıl daha da büyüyerek ve gelişerek yoluna devam etmektedir. 22 yıldır düzenlenen fuarımızda yapı ve dekorasyon ürünleri, ev ve Ofis Mobilyaları, Çocuk odası takımları, Halı, Perde, Ev Tekstili, kapı pencere sistemleri, mutfak dolapları ve ekipmanları, banyo dolapları, duşa kabin, cam balkon ve panjur sistemleri, zemin kaplamaları, ısı, su, ses izolasyon ürün ve hizmetleri, asansör, otomatik kapı ve güvenlik sitemleri, doğalgaz ürünleri, ısıtma soğutma ve havalandırma sistemleri, kombi panel ve radyatörler, güneş enerji sitemleri, klima sistemleri, market ve pasta dolapları raf sistemleri, ev tekstili konusunda faaliyette bulunan firmalar ziyaretçilerle buluşacaktır.Detay Fuarcılık olarak, fuarımızı geliştirip daha yararlı hale getirme gayretinde olan firmamız;Evlilik ve Düğün Hazırlıkları yapan çiftlerimizin de genel ihtiyaçlarına bir parçada olsa yardımcı olması adına, Mobilya ve Ev Tekstili, Düğün Salonu, Fotoğrafçı, Davetiyeci v.b. ürün guruplarını da portföyümüze ekleyerek daha verimli bir organizasyon hedeflemektedir.Gelişmekte olan ülke ekonomisi içinde Isparta ve Göller Bölgesi’nin sınırlarının dışına açılması ve bölge dışındaki firmalara da bu bölgenin kapılarını açacak fırsatların yaratılması ve bu amaçla alıcılar ile satıcıların her yıl buluştukları ortak bir adres olmak hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda fuarımıza Burdur, Afyon, Denizli, Kütahya, Uşak ve ilçelerinden de ilgili kişilerin ziyaretini sağlamak için gerekli yerlerle görüşmeler sağlanmıştır. 22 yıldır Isparta’nın tek ihtisas fuarı olma özelliğini başarıyla sürdüren organizasyonumuz bu misyonunu kararlılıkla sürdürme yolundadır. Fuarımızın özelliği ihtisas fuarı olması yanı sıra, Isparta halkının ihtiyaçlarına cevap verebileceği bir platform olmasıdır.DETAY FUARCILIK olarak genel tanıtım çalışmalarının yanı sıra; fuara gelen ziyaretçi kitlesinin daha profesyonel ziyaretçiler olması için; ticaret odaları, meslek odaları, iş adamı dernekleri, resmi kurumlar, il protokolü vb. gibi kanallardan ulaşarak fuarı ziyaret etmeleri sağlanacaktır.Bölge halkının bize duymuş olduğu güvenin ve 22 senedir bizimle olmasının vermiş olduğu sorumluluğun bilincinde olan şirketimiz bu nedenle kalitesinden ödün vermemeyi ilke edinmiştir.