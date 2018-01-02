2018 yılının resmi tatil günleri

2018 yılında yapılacak olan toplam tatiller merak edilen dini günler ve resmi günler hafta sonu tatil olacak mı kurban bayramı, ramazan bayramı hangi gün ne zaman?İşte tatil günleri ve süreleri..01 OCAK 2018 PAZARTESİ23 NİSAN 2018 PAZARTESİ01 MAYIS 2018 SALI1 GÜN19 MAYIS 2018 CUMARTESİ1 GÜN15 TEMMUZ 2018 PAZAR1/2 GÜN 14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE1. GÜN 15 HAZİRAN 2018 CUMA2. GÜN 16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ3. GÜN 17 HAZİRAN 2018 PAZAR1/2 GÜN 20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ1. GÜN 21 AĞUSTOS 2018 SALI2. GÜN 22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA3. GÜN 23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE4. GÜN 24 AĞUSTOS 2018 CUMABayram öncesi ve sonrası hafta sonuna denk gelen Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak yapılacak.1 GÜN30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBECuma gününü tatil olarak ayarlayabilenler 4 gün tatil yapabilecekler.1 GÜN29 EKİM 2018 PAZARTESİ PAZARTESİHesaplamalara göre hafta sonu izinleriyle birlikte 2018 yılında toplam 116 gün tatil olacak.