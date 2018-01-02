2018 yılının resmi tatil günleri

2018 yılında yapılacak olan toplam tatiller merak edilen dini günler ve resmi günler hafta sonu tatil olacak mı kurban bayramı, ramazan bayramı hangi gün ne zaman?
İşte tatil günleri ve süreleri..
YILBAŞI
01 OCAK 2018 PAZARTESİ
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
23 NİSAN 2018 PAZARTESİ
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
01 MAYIS 2018 SALI
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
1 GÜN
19 MAYIS 2018 CUMARTESİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ
1 GÜN
15 TEMMUZ 2018 PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI
1/2 GÜN 14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE
1. GÜN 15 HAZİRAN 2018 CUMA
2. GÜN 16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ
3. GÜN 17 HAZİRAN 2018 PAZAR
KURBAN BAYRAMI
1/2 GÜN 20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ
1. GÜN 21 AĞUSTOS 2018 SALI
2. GÜN 22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA
3. GÜN 23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE
4. GÜN 24 AĞUSTOS 2018 CUMA
Bayram öncesi ve sonrası hafta sonuna denk gelen Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak yapılacak.
ZAFER BAYRAMI
1 GÜN
30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE
Cuma gününü tatil olarak ayarlayabilenler 4 gün tatil yapabilecekler.
CUMHURİYET BAYRAMI
1 GÜN
29 EKİM 2018 PAZARTESİ PAZARTESİ
Hesaplamalara göre hafta sonu izinleriyle birlikte 2018 yılında toplam 116 gün tatil olacak.