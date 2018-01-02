Isparta PastaneleriISPARTA DİJİTÜRK SERVİSİisparta bilgisayar tamiri

2018 yılının resmi tatil günleri

2018 yılının resmi tatil günleri
ISPARTA
G.Tarihi: 02.01.2018 10:46
0
böcüzade
2018 yılında yapılacak olan toplam tatiller merak edilen dini günler ve resmi günler hafta sonu tatil olacak mı kurban bayramı, ramazan bayramı hangi gün ne zaman?
İşte tatil günleri ve süreleri..



YILBAŞI
01 OCAK 2018 PAZARTESİ

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
23 NİSAN 2018 PAZARTESİ

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
01 MAYIS  2018 SALI

ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
1 GÜN
19 MAYIS  2018 CUMARTESİ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ  ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ
1 GÜN
15 TEMMUZ 2018 PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI
1/2 GÜN 14 HAZİRAN  2018 PERŞEMBE
1. GÜN 15 HAZİRAN 2018 CUMA
2. GÜN 16 HAZİRAN  2018 CUMARTESİ
3. GÜN 17 HAZİRAN  2018 PAZAR

KURBAN BAYRAMI
1/2 GÜN 20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ
1. GÜN 21 AĞUSTOS  2018 SALI
2. GÜN 22 AĞUSTOS  2018 ÇARŞAMBA
3. GÜN 23 AĞUSTOS  2018 PERŞEMBE
4. GÜN 24 AĞUSTOS  2018 CUMA

Bayram öncesi ve sonrası hafta sonuna denk gelen Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak yapılacak.

ZAFER BAYRAMI
1 GÜN
30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE

Cuma gününü tatil olarak ayarlayabilenler 4 gün tatil yapabilecekler.

CUMHURİYET BAYRAMI
1 GÜN
29 EKİM 2018 PAZARTESİ PAZARTESİ

Hesaplamalara göre hafta sonu izinleriyle birlikte 2018 yılında toplam 116 gün tatil olacak.
Türkiye Haberleri
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kadroya geçen taşeron işçinin ücreti belli oldıu
Gençlerden Geleceğe Mektup Yarışması
GENÇLİK ŞÜHEDANIN İZİNDEN YÜRÜYECEK
Isparta Memur Sen Dualarla Açıldı
ISPARTA'DA ÜCRETSİZ FİDAN DAĞITILDI
Yeni yılın ilk gününde piyasalarda sıcak anlar
Vatandaşa uyarı! Sigorta o kazayı ödemiyor
Isparta'da Kar Maskeli Gasp İddiasına 2 Tutuklama
2018 yılının resmi tatil günleri
BAŞKAN PALA BİRİNCİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ!
Ekmekte yeni dönem başladı!
ISPARTA'DA OLUŞAN GÖÇÜKTE HAYATINI KAYBETTİ
Başbakan Yıldırım, Komandoların Zorlu Eğitimini İzledi
ISPARTA EMNİYET NOKTALARINI GEZDİ
Ehliyet ve pasaport alacaklar dikkat!
BAŞBAKAN YILDIRIM ISPARTA'DA KOMANDOLARI ZİYARET ETTİ
Başbakan Yıldırım Isparta'da Konuştu
ISPARTA'DA İNTİHAR GİRİŞİMİ ! DURUMU AĞIR!
Hükümetten önemli uyarı: Uzak durun
ISPARTA'DA TOKİ KONUTLARININ YAPILACAĞI YER AÇIKLANDI
1234567891011121314151617181920

FOTO GALERİ

Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Başbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izlediBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izledi
BUZ ŞÖLENİ MEST ETTİBUZ ŞÖLENİ MEST ETTİ
Bir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?Bir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?
ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARIISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARI
ISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİ
Doğunun 'Kapadokya'sı'Dağların aslanları' ansızın vuruyorBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izlediBUZ ŞÖLENİ MEST ETTİBir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARIISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİ
ISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

EPDK'dan flaş karar! Artık serbest olduEPDK'dan flaş karar! Artık serbest oldu30 Aralık 2017
1 Ocak'ta başlıyor! Artık eve de gönderilecek1 Ocak'ta başlıyor! Artık eve de gönderilecek27 Aralık 2017
Isparta'da Kış Mevsiminde Sebzeler Bu İlçedenIsparta'da Kış Mevsiminde Sebzeler Bu İlçeden29 Aralık 2017
Müjde! Hepsine ikramiye VerilecekMüjde! Hepsine ikramiye Verilecek27 Aralık 2017
Atlasjet kazasıyla ilgili bomba iddiaAtlasjet kazasıyla ilgili bomba iddia27 Aralık 2017
ISPARTA'DA TOKİ KONUTLARININ YAPILACAĞI YER AÇIKLANDIISPARTA'DA TOKİ KONUTLARININ YAPILACAĞI YER AÇIKLANDI30 Aralık 2017
Araç sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta kaldırılıyorAraç sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta kaldırılıyor27 Aralık 2017
ISPARTA'DA YENİ YIL PASTALARI HAZIR!ISPARTA'DA YENİ YIL PASTALARI HAZIR!28 Aralık 2017
Ekmekte yeni dönem başladı!Ekmekte yeni dönem başladı!01 Ocak 2018
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! İŞTE ZAMLI FİYATLARARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! İŞTE ZAMLI FİYATLAR29 Aralık 2017
ISPARTA'DA EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU! NEDENİ BELLİ OLDUISPARTA'DA EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU! NEDENİ BELLİ OLDU28 Aralık 2017
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI HABERLERİISPARTA'DA TRAFİK KAZASI HABERLERİ27 Aralık 2017
2018'de kim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı liste2018'de kim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı liste28 Aralık 2017
ISPARTA'DA NOSTALJİ YAŞAMAYI SEVENLERE MÜJDE!ISPARTA'DA NOSTALJİ YAŞAMAYI SEVENLERE MÜJDE!28 Aralık 2017
Kadroya geçen taşeron işçinin ücreti belli oldıuKadroya geçen taşeron işçinin ücreti belli oldıu02 Ocak 2018
Kamuda bir ilk... Karne geliyorKamuda bir ilk... Karne geliyor28 Aralık 2017
Sonunda... O ücret artık alınmayacak!Sonunda... O ücret artık alınmayacak!29 Aralık 2017
Otomobil alacaklar dikkat! Son 4 gününüz kaldıOtomobil alacaklar dikkat! Son 4 gününüz kaldı28 Aralık 2017
Yeni KHK geliyor!Yeni KHK geliyor!29 Aralık 2017
ISPARTA'DA OLUŞAN GÖÇÜKTE HAYATINI KAYBETTİISPARTA'DA OLUŞAN GÖÇÜKTE HAYATINI KAYBETTİ01 Ocak 2018