2018 YILI ISPARTA'DA HİZMETLERLE DOLU OLACAK

Vali Günaydın: "2018 Yılı Hizmetlerle Dolu Bir Yıl Olacak"

Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde muhtarlarla buluşan Vali Şehmus Günaydın, 2018 Yılının hizmetlerle dolu bir yıl olacağını söyledi.



Vali Şehmus Günaydın, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda Eğirdir Merkez Mahalle ve Köy muhtarlarıyla bir araya geldi. 2017 yılını değerlendiren Vali Günaydın, 2017 yılının çok verimli geçtiğini, 2018 yılında da hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Günaydın, "Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda son derece başarılı sonuçlar aldık. İlçelerimizdeki ziyaretlerde gerek muhtarlarımızın, gerekse kamu görevli arkadaşlarımızın bize ilettikleri sorunların çözümü konusunda yüzde 90'ın üzerinde bir gerçekleşme oldu. Bu da çok önemli bir rakam. Tabi ki her iletilen sorunu, her iletilen konuyu çözme imkanı yok. Daha çok yasalardan kaynaklanan nedenlerle çözemediğimiz bazı konular oluyor ama, paramız yok, kaynağımız yok gerekçesiyle de hiçbir soruna çözüm bulamamazlık olmadı. Bütün sorunlarımızı çözme noktasında kaynak konusunda yeterli kaynağımız olduğu için başarılı bir dönem geçirdik" dedi.



"Hayvancılık konusunda yeni projelere açığız"



Köy muhtarlarından hayvancılık konusunda destek isteyen Günaydın, "Muhtarlarımızın bize iletecekleri her türlü projenin hayata geçirilmesi konusunda desteğimiz olacak. Tarım Bakanlığımızın 2018 yılında çok ciddi teşvik ve destekleri olacak. Bu konuda da İlçe Tarım Müdürlüğümüz olsun, muhtarlarımız olsun mutlaka ve mutlaka köyde yaşayan vatandaşlarımızı yeterli derecede aydınlatmaları gerekiyor. Geçen yıl Bağacık köyünde uygulanan proje için gerekli parayı gönderdik. Ama vatandaşlarımız suni tohumla yaptırmamışlar. Bu projenin gelişmesi hem Eğirdir, Isparta ve ülke ekonomisi için son derece önemli. Bu projeyi sadece Bağacık'ta değil, bütün köylerimizde de yaygınlaştırmak için çalışma başlatacağız. Projenin bütün köylerimizde yaygınlaşması için çalışmalarımıza hız verelim" dedi. -