20 Ülkeden 50 Türkçe Konuşan Girişimci Borsamızda Üyelerimizle Buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Dışişleri Bakanlığı’nın işbirliğinde bu yıl 22’incisi düzenlenen “Türkçe Konuşan Girişimciler” Programı kapsamında ülkemizi ziyaret eden 20 ülkeden 50 iş adamı Isparta Ticaret Borsamızın misafiri oldu.Komşu ülkelerde, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya'da yaşayan ve Türkçe konuşan girişimciler Borsamızın ev sahipliğinde üyelerimizle bir araya geldi. Heyet, Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar ve Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan tarafından karşılandı.20 dost ve kardeş ülkeden Türkçe konuşan 50 girişimciyi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Başkanımız Ahmet Adar konuşmalarında şu sözlere yer verdi:“ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen “22. Türkçe Konuşan Girişimciler programı kapsamında bir arada gelmekten ve sizleri Isparta’mızda ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duymaktayız. İlimizi kısaca anlatmak gerekirse, bahar mevsiminin gelmesiyle gül sezonu başlar. Isparta’da üretilen gülden gül yağı çıkartılarak dünya pazarına satışı yapılır. Dünyada Gülyağının %65’i Isparta’da üretilmektedir. Gül’den sonra kayısı,kiraz,elma ve fidancılık bölgemizde çok gelişmiş durumdadır. Şu anda birçok dünya ülkesine fidan satmaktayız. Buraya gelen misafirlerimizin iştigal konularına baktığımız zaman İlimizde faaliyetini sürdüren birçok sektörde eşleştiği görülmektedir. İkili görüşmeye gelen üyelerimiz arasında gülyağı ve kozmetik ürünler, elma, fidan, kiraz, kuruyemiş ve tarım makineleri sektöründe birçok firma yetkilimiz bulunmakta. Yani Türk Dünyasıyla ticari faaliyet yapmanız için hiçbir engel yok. Tarımla Sanayileşen Isparta’mızla yapacağınız ticari faaliyetlerinizde başarılar dilerim. Ayrıca bu programı organize eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın M.Rıfat Hisarcıklıoğlu’na da teşekkür ederim. Bu ziyaretin ilimize ve ülkelerimize faydalı olmasını diliyorum.” dedi.Açılış konuşmasının ardından üyelerimiz ile misafirlerimiz arasında ikili görüşmeler yapıldı. Görüşme sonrasında verilen plaket ve hediyelerin ardından program son buldu.