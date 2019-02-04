Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları 2.El Motorlu Kara Taşıtı Alım-Satım Danışmanlığı Belgesi sınavlarının ikincisi tamamlandıBölgemiz genelinde faaliyet yürüten 2.El Araç Alım-Satım firmalarına yönelik planlanan belge süreciyle ilgili sınavlar 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde ilçemizde yapıldı.Yazılı ve uygulama olarak iki aşamalı gerçekleştirilen sınavlarda toplam 24 kişi ter döktü. Yalvaç merkez ve Şarkikaraağaç, Gelendost’ ta faaliyet yürüten firmaları kapsayan Mesleki Yeterlilik Belgesi için yazılı sınavlar Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Araç alım-satımı ağırlıklı uygulama sınavları ise Yalvaç Ergül Oto galeride yapıldı.Sorumlu Emlak Danışmanı yeterlilik belgesi başvuruları devam etmektedir.Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası