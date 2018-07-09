Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde düzenlenen 2. Egirdir Oda Müziği Yarışması sona erdi.Eğirdir Yeşilada'da bulunan Ayastefanos Kilise'sinde yapılan Oda Müziği Yarışması ödül töreniyle sona erdi. Ödül almaya hak kazananların sahne aldığı final konserinde unutulmaz bir gece yaşatıldı. İki farklı kategoride düzenlenen yarışmada 1. Kategori (20 yasa kadar) birinciliğini İdil Pulat (Viyolonsel) ve Yağmur Simşek’in (Piyano) birlikteliği ile oluşan Metis Duo. İkincilik ödülünü Ayşe Deniz Kaynarsoy (Keman), Aysima Anik (Keman), Pınar Işıkçı (Viyola) ve Ekinsu Polat’ın (Viyolonsel) üyeleri olduğu ALG Quartet, üçüncülük ödülünün paylaştırıldığı yarışmada Bogaç Batu Erol (Klarinet), Berkay Cantürk (Keman), Mert Bozdemir’den (Piyano) oluşan DUOLOG topluluğu ve Efil Özdemir (Klarinet), Berfin Karagüzel (Viyolonsel), Elif Gülersönmez’in (Piyano) yer aldığı TANDEM Trio ödüllere layık görüldü.2. Kategori (32 yaşa kadar) birincilik ödülünü Eren Kuştan (Kemancı ), Gülce Karagözcük (Keman), Ercan Atasoy (Viyola) ve Beste Başcı’nın (Viyolonsel) oluşturduğu OLTEN Quartet, ikincilik ödülünü Selin Gürol (Klarinet), Denizcan Eren (Flüt) ve Buğra Yüksel’in (Piyano) kurmuş oldukları Trio DADA ve Öncü Uçar (Flüt), Arın Nehir Öncan (Obua), Fevzi Onur Ustabaş (Klarinet), Oğuzhan Güner (Fagot) ve Ata Semih Atışeri’nin (Korno) oluşturdukları Ensemble Musica Aura arasında paylaştı. Üçüncülük ödülü ise Emre Akman (Viyola) ve Emir Kemancı’dan (Viyola) oluşan DuoViola ve Korcan Köstük (Keman), Semih Tercan (Viyola), Yaşar Yasin Köroğlu (Viyolonsel) ve Arkın Akçagül’ün (Piyano) kurmuş olduğu AGORA Quartet arasında paylaştırıldı.44 yarışmacının katıldığı yarışma, 13 oda müziği topluluğuna ev sahipliği yaptı.İHA