Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele'nin 100. yılı, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde yıl boyunca çeşitli spor etkinlikleriyle kutlanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Mücadele ateşinin yakıldığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılında etkinlikler sadece Gençlik Haftası'nda değil, yıl boyu devam edecek.

Samsun'da maraton ve buz pateni, Rize'de bisiklet, Gebze'de eskrim, Kayseri'de dağcılık ve atıcılık, Ankara'da buz hokeyi, İzmir'de cimnastik, Eskişehir, Kütahya ve Kars'ta ise judo müsabakaları 100. yıl kutlamalarındaki ilk organizasyonlar oldu.

19 Mayıs 1919'un 100. yılı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele'nin 100. yılı, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde yıl boyunca çeşitli spor etkinlikleriyle kutlanacak.Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Mücadele ateşinin yakıldığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılında etkinlikler sadece Gençlik Haftası'nda değil, yıl boyu devam edecek.Atatürk'ün Bandırma Vapuru'yla Samsun'a çıkışının ardından Anadolu'yu dolaşarak bağımsızlık yolunda ilk adımların atılması ve Cumhuriyetin ilanıyla neticelenen Milli Mücadele'nin 100. yılı, çeşitli kentlerdeki spor etkinlikleriyle başladı.Samsun'da maraton ve buz pateni, Rize'de bisiklet, Gebze'de eskrim, Kayseri'de dağcılık ve atıcılık, Ankara'da buz hokeyi, İzmir'de cimnastik, Eskişehir, Kütahya ve Kars'ta ise judo müsabakaları 100. yıl kutlamalarındaki ilk organizasyonlar oldu.19 Mayıs 1919'un 100. yılında şimdiye dek gerçekleşen organizasyonlar şöyle:Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Kulüpler Yarı Maratonu final müsabakaları, yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla bağımsızlık mücadelesinin başladığı Samsun’da gerçekleştirildi.Rize'de, 17 Mayıs Cuma günü start alan Uluslararası Yavuz Sultan Selim Karadeniz Bisiklet Turu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun’a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Samsun-Çarşamba’da sona erdi. Organizasyona 76 sporcu katıldı.Türkiye Eskrim Federasyonunun düzenlediği 10, 12 ve 14 yaş altı Gençlik Bayramı Açık Turnuvası 16-19 Mayıs tarihlerinde Gebze'de gerçekleştirildi. 15 ilden 700'e yakın eskrimcinin katıldığı turnuvada epe ve flöre branşlarında 12 farklı kategoride müsabakalar organize edildi.Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu öncülüğünde Ankara’da bir araya gelen 20 kulüpten 400 sporcu, 3 gün boyunca 74 karşılaşmayla 19 Mayıs kutlamalarına renk kattı.Türkiye Buz Pateni Federasyonu kafilesi, 100. yıl etkinlikleri kapsamında Samsun İlkadım Buz Sporları Salonu’nda tüm branş sporcularının katıldığı bir gösteri gerçekleştirdi.İzmir'de Alsancak Cumhuriyet Meydanı milli cimnastikçilerin gösterilerine sahne oldu. 100. yıl coşkusu içinde sergilenen estetik gösteriler, meydanı dolduran vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.Eskişehir, Kütahya ve Kars başta olmak üzere yurdun dört bir yanında judocular, il etkinlikleri kapsamında gösteri maçlarına çıktı.Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu koordinesinde bir araya gelen atıcılar, Kayseri'de İlk Hedef Akdeniz Kapalı Atış Poligonu'ndaki havalı tabanca turnuvasına katıldı. Organizasyona kentin 4 üniversitesinden öğrenciler katıldı.Türkiye İzcilik Federasyonunun liderliğinde izciler, Samsun 19 Mayıs 100. Yıl Uluslararası Milli Bilinç Kampı'nda bir araya geldi.Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk’ün doğduğu Selanik’teki evinin bahçesinden alınan toprak, 19 Mayıs tarihinde Anıtkabir’e teslim edildi.19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Türkiye Dağcılık Federasyonu faaliyet programında yer alan 100. Yılında 19 Mayıs Erciyes Dağı Tırmanışı başarıyla tamamlandı.ANKARA (AA) -