1800 metre rakımlı Feslikan Yaylası'nda Sümer Ezgü ve Funda Arar konseri

1800 metre rakımlı Feslikan Yaylası'nda Sümer Ezgü ve Funda Arar konseri
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - 1800 metre rakımlı Feslikan Yaylası'nda Sümer Ezgü ve Funda Arar konseri   
  - Konyaaltı Belediyesi 21. Yaz Şenlikleri kapsamında Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü ve pop müziğin sevilen isimlerinden Funda Arar konser verdi   
 
 - Konyaaltı Belediyesi 21. Yaz Şenlikleri kapsamında Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü ve pop müziğin sevilen isimlerinden Funda Arar konser verdi.   
  1800 metre rakımda hava sıcaklığının 15 derece olduğu Feslikan Yaylası’nda bu yıl 21.'si gerçekleştirilen Konyaaltı Belediyesi Yaz Şenlikleri, Sümer Ezgü ve Funda Arar’ın konserleriyle başladı. Oğlu Gökhan Böcek'le birlikte şenliklere katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yüzlerce vatandaşın sevgi gösterileriyle karşılandı. Konsere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Cavit Arı, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, CHP Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk, Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve binlerce Antalyalı katıldı. 
  İlk olarak sahneye çıkan Sümer Ezgü, Burdur ve Antalya yöresine ait türküleriyle hayranlarını mest etti. Birbirinden hareketli şarkılarıyla Antalyalıları coşturan Ezgü, seyircilerini de konserine dahil etti. Sanatçının davul şovu ise izleyenlerden büyük alkış aldı. İki saate yakın sahnede kalan Sümer Ezgü, “Havasıyla, suyuyla muhteşem bir güzelliğe sahip Feslikan’a beni davet eden Başkan Böcek’e teşekkür ederim” dedi. Başkan Böcek ve CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Sümer Ezgü’ye çiçek ve plaket takdim etti. 
  Pop müzik sanatçısı Funda Arar da slov ve hareketleri şarkılarıyla hayranlarına unutamayacakları bir konser verdi. 
 
  "Sosyal projelerimiz ön planda" 
  Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkinliklerin açılış konuşmasında birbirinden değerli iki sanatçıyı Feslikan’da hayranlarıyla buluşturduklarını söyledi. Konyaaltı Belediyesi olarak Antalya’da birçok ilke imza attıklarını dile getiren Muhittin Böcek, bu ilklerden sadece biri olan Yaşlılar Kreşi Projesi'yle ödül aldıklarını hatırlattı. Başkan Böcek, “Konyaaltı Belediyesi olarak çocuklarımıza kreş, üniversiteli gençlerimize öğrenci yurdu, emekli vatandaşlar için emekli kahvesi, yardıma muhtaç kimseler için sosyal hizmet merkezi, meslek edinmek isteyen vatandaşlarımıza sanat eğitim merkezi açtık. Bu tesisler ile toplumun her kesiminden vatandaşımıza dokunuyor, onların talepleri ölçüsünde hizmeti yerinde sunuyoruz. Bu yıl 21.'sini düzenlediğimiz Feslikan Yaz Şenliklerimizde bu projelerimizin sosyal boyutunu oluşturmakta. Bugün etkinliklerimizin ilk gününde iki çok değerli sanatçıyı ağırladık. Sanatçılarımızın muhteşem konserleriyle binlerce hemşehrimiz bu serin havada gecenin geç saatlerine kadar gönüllerince eğlendiler” diye konuştu. 
  Feslikan Yaz Şenlikleri’nin ilk günü İzmir Marşı eşliğinde atılan hava fişek gösterisi ile son buldu. 
 
AW455447_01AW455447_02AW455447_03AW455447_04AW455447_05AW455447_06AW455447_07AW455447_08AW455447_09


İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
E-devlet'de yeni dönem! Bugün başladı
Binlerce kişiye müjde! Emeklilik fırsatı
ISPARTA'DA HALI İPLİĞİ FABRİKASINDA KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Yaban domuzları korkutuyor
ITSO Başkanı Başdeğirmen, 2. kez ICC Milli Komitesi yönetiminde ITSO BAŞKANI BAŞDEĞİRMEN, 2. KEZ ICC MİLLİ KOMİTESİ YÖNETİMİNDE
Askerlikte yeni sistem! Tarih belli oldu
Emsal niteliğinde karar! Cezayı iptal ettirdi
ISPARTA TED KOLEJİ REKLAM BANNER
ISPARTA'DA HASTAVUK YENİ ŞUBESİNİ AÇTI.
Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı
Yeni ev alanlar dikkat: Tapu harcını geri alabilirsiniz
Isparta’nın Eğirdir Dağ Komando Okulunda asteğmenlerin mezuniyet coşkusu
Isparta’da trafik kazası
Emekli maaşının yüksek olmasını isteyenler dikkat!
ISPARTA GÜMÜŞGÜN ESKİ ADINA KAVUŞTU! BALADIZ OLDU
Isparta'da ‘Uluslararası Sanat Çalıştayı’
Isparta'da bu tarihlerde planlı elektrik kesintisi olacak!
Isparta Belediyesi’den yapılandırma mesaisi
Milyonlarca emekliye müjde: Ödemeler bugün...
Isparta Şehir Hastanesinden sağlık turizmi atağı
Isparta'da Kök Boyası Çalıştayı
KARATE-TAEKWONDO-JUDO TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI ISPARTA'DA YAPILACAK
ISPARTA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖNEMLİ DUYURU
VALİ GÜNAYDIN'DAN ISPARTA'YA MÜJDELER
Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA HALI İPLİĞİ FABRİKASINDA KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALIISPARTA'DA HALI İPLİĞİ FABRİKASINDA KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI29 Temmuz 2018
​Burdur'da 4.7 Şiddetinde Deprem​Burdur'da 4.7 Şiddetinde Deprem23 Temmuz 2018
Tarihi Pınar Pazarı bugün açıldıTarihi Pınar Pazarı bugün açıldı22 Temmuz 2018
Isparta SGK İl Müdürlüğünden duyuruIsparta SGK İl Müdürlüğünden duyuru23 Temmuz 2018
Milyonlarca emekliye müjde: Ödemeler bugün...Milyonlarca emekliye müjde: Ödemeler bugün...26 Temmuz 2018
Emeklilere 4 bin 800 lira avans müjdesiEmeklilere 4 bin 800 lira avans müjdesi22 Temmuz 2018
Isparta'da Kök Boyası ÇalıştayıIsparta'da Kök Boyası Çalıştayı25 Temmuz 2018
Sütçüler Yazılı Kanyon’da hamak faciası: 1 yaralı Sütçüler Yazılı Kanyon’da hamak faciası: 1 yaralı 23 Temmuz 2018
Cezaevinde intihar girişiminde bulunan genç hayatını kaybetti Cezaevinde intihar girişiminde bulunan genç hayatını kaybetti 23 Temmuz 2018
Emekliye 355 TL zam yolu göründüEmekliye 355 TL zam yolu göründü22 Temmuz 2018
Emeklilere maaş farkı perşembe ödenecekEmeklilere maaş farkı perşembe ödenecek23 Temmuz 2018
Yeni ev alanlar dikkat: Tapu harcını geri alabilirsinizYeni ev alanlar dikkat: Tapu harcını geri alabilirsiniz27 Temmuz 2018
ISPARTA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖNEMLİ DUYURU25 Temmuz 2018
Isparta’da trafik kazası Isparta’da trafik kazası 27 Temmuz 2018
Isparta'da susuzluktan kuruyan ağaçlarını kesiyorlar Isparta'da susuzluktan kuruyan ağaçlarını kesiyorlar 23 Temmuz 2018
Eğirdir'de sanayi esnafına set olan duvar inşaatı durduruldu Eğirdir'de sanayi esnafına set olan duvar inşaatı durduruldu 22 Temmuz 2018
Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısıIsparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı27 Temmuz 2018
Isparta'da bu tarihlerde planlı elektrik kesintisi olacak!Isparta'da bu tarihlerde planlı elektrik kesintisi olacak!26 Temmuz 2018
Bedelli askerlik teklifinde yeni düzenleme!Bedelli askerlik teklifinde yeni düzenleme!23 Temmuz 2018
Isparta ’da planlı elektrik kesintisi Isparta ’da planlı elektrik kesintisi 25 Temmuz 2018