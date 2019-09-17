İSTANBUL - Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji alanındaki öncülerinden Zorlu Enerji tarafından, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı’nın tanıtım toplantısını Eskişehir’de gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji, Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda Zorlu Holding bünyesinde başlatılan sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketinin en önemli halkalarından biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarına, elektrik perakende satış ve ticaret hizmetleri sunduğu Osmangazi Bölgesi’ndeki şehirlerden başlayarak bir ilke daha imza attı.

Bu kapsamda Zorlu Enerji’nin hazırladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı’nın tanıtımı Zorlu Enerji çalışanlarının katılımıyla Eskişehir’de gerçekleştirildi. Program kapsamında yapılacak çalışmalar gelecek dönemde Osmangazi Bölgesi’ndeki Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak illerinde de devam edecek.

Zorlu Enerji İnsan Kaynakları Direktörü Deniz Bilgin’in konuşma yaptığı Eskişehir’deki toplantıya Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Zorlu Enerji üst yönetimi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi üyeleri dahil olmak üzere birçok Zorlu Enerji paydaşı katıldı. Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Ebru Nihan Celkan da tanıtım sırasında gerçekleştirdiği yönetici workshop’u ve interaktif oyunlarla, tüm katılımcılarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda farkındalık oluşmasına katkı sağladı.

Zorlu Holding’te Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunun liderliğini üstlenen Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik ise dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğinin yüzyılının başladığını belirterek, "İş dünyası, artık bütün bileşenleriyle toplumsal cinsiyet eşitliğinin öneminin farkına vararak üstüne düşen sorumluluğu almak için ciddi adımlar atıyor. Endüstri 4.0 çağında nüfusun yarısını oluşturan bireylerin değişim gücünü ve yaratıcılığını iş süreçlerine entegre edemeyen şirketlerin, kurumların ya da toplumların gelişmesi ve ilerlemesi mümkün değil. Biz de Kadının Güçlenmesi İlkeleri’ne imza atmış bir holding olarak Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonumuzun önemli bir parçası olarak hayata geçirdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili çalışmalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar Zorlu Holding ve tüm şirketlerimizde gözettiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu bir strateji çerçevesinde ele almaya başladık. Yol haritamız kapsamında liderlik hareketimizi başlatmak için şirketlerimizin yöneticilerinden oluşan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitemizi hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Melik, Zorlu Enerji ile bunun en güzel örneklerinden birini de bugün Osmangazi Bölgesi için Eskişehir’de başlattıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Biz, toplumsal olarak binlerce yıldır bize biçilen rollerin ötesine geçme vaktinin geldiğini görüyoruz. Geleceğin şirketleri arasında güçlenerek yerimizi almak ve yeni dünyayı takip ederek var olmak istiyorsak bunu ancak kadınlar ve erkekler olarak yan yana durduğumuzda başarabileceğimizi biliyoruz. Eşitliği sadece kadınlar için değil, erkekler için, toplum için, dünyamız için istiyoruz. Hayalimiz, ekonomik ve sosyal olarak refah içinde hep birlikte yaşayabileceğimiz bir yapıyı kurmak için yan yana ve eşit şartlarda çalışabilmek... Bu anlayışla, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonumuzun önemli parçası olarak hayata geçirdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili çalışmalarımızı, hazırladığımız yol haritası ve şirketlerimizin yöneticilerinden oluşan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitemizin liderliğinde tüm şirketlerimize yayıyoruz. Zorlu Enerji ile bunun en güzel örneklerinden birini de Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak’ta hayata geçiriyoruz. Eskişehir’de tanıtımını yaptığımız toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarımızla, kadın ve erkek hep birlikte eşitlikçi çözümler üreterek daha iyi bir gelecek hayalini gerçeğe dönüştüreceğimize inanıyorum.”





- Toplumsal cinsiyet eşitliğinde 360 derecelik dönüşüm





Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı stratejik çerçevesi doğrultusunda Zorlu Enerji bünyesinde söylem, iş ortamı ve iş birlikleri kapsamında fırsat eşitliği gözetilerek hareket ediliyor.

Fırsat eşitliği beyan edilirken bu konuda birçok yeni uygulama geliştirilerek hayata geçiriliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı olarak mentorluk programı ilk olarak Zorlu Enerji’nin Osmangazi Bölgesi’nde uygulanıyor.