isparta balik ekmek

Zorlu Enerji'den herkes için "Eşit bi'hayat" çağrısı

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik: - "Biz, toplumsal olarak binlerce yıldır bize biçilen rollerin ötesine geçme vaktinin geldiğini görüyoruz. Geleceğin şirketleri arasında güçlenerek yerimizi almak ve yeni dünyayı takip ederek var olmak

Zorlu Enerji'den herkes için "Eşit bi'hayat" çağrısı
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji alanındaki öncülerinden Zorlu Enerji tarafından, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı’nın tanıtım toplantısını Eskişehir’de gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji, Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda Zorlu Holding bünyesinde başlatılan sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketinin en önemli halkalarından biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarına, elektrik perakende satış ve ticaret hizmetleri sunduğu Osmangazi Bölgesi’ndeki şehirlerden başlayarak bir ilke daha imza attı.

Bu kapsamda Zorlu Enerji’nin hazırladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı’nın tanıtımı Zorlu Enerji çalışanlarının katılımıyla Eskişehir’de gerçekleştirildi. Program kapsamında yapılacak çalışmalar gelecek dönemde Osmangazi Bölgesi’ndeki Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak illerinde de devam edecek.

Zorlu Enerji İnsan Kaynakları Direktörü Deniz Bilgin’in konuşma yaptığı Eskişehir’deki toplantıya Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Zorlu Enerji üst yönetimi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi üyeleri dahil olmak üzere birçok Zorlu Enerji paydaşı katıldı. Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Ebru Nihan Celkan da tanıtım sırasında gerçekleştirdiği yönetici workshop’u ve interaktif oyunlarla, tüm katılımcılarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda farkındalık oluşmasına katkı sağladı.

Zorlu Holding’te Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunun liderliğini üstlenen Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik ise dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğinin yüzyılının başladığını belirterek, "İş dünyası, artık bütün bileşenleriyle toplumsal cinsiyet eşitliğinin öneminin farkına vararak üstüne düşen sorumluluğu almak için ciddi adımlar atıyor. Endüstri 4.0 çağında nüfusun yarısını oluşturan bireylerin değişim gücünü ve yaratıcılığını iş süreçlerine entegre edemeyen şirketlerin, kurumların ya da toplumların gelişmesi ve ilerlemesi mümkün değil. Biz de Kadının Güçlenmesi İlkeleri’ne imza atmış bir holding olarak Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonumuzun önemli bir parçası olarak hayata geçirdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili çalışmalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar Zorlu Holding ve tüm şirketlerimizde gözettiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu bir strateji çerçevesinde ele almaya başladık. Yol haritamız kapsamında liderlik hareketimizi başlatmak için şirketlerimizin yöneticilerinden oluşan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitemizi hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Melik, Zorlu Enerji ile bunun en güzel örneklerinden birini de bugün Osmangazi Bölgesi için Eskişehir’de başlattıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Biz, toplumsal olarak binlerce yıldır bize biçilen rollerin ötesine geçme vaktinin geldiğini görüyoruz. Geleceğin şirketleri arasında güçlenerek yerimizi almak ve yeni dünyayı takip ederek var olmak istiyorsak bunu ancak kadınlar ve erkekler olarak yan yana durduğumuzda başarabileceğimizi biliyoruz. Eşitliği sadece kadınlar için değil, erkekler için, toplum için, dünyamız için istiyoruz. Hayalimiz, ekonomik ve sosyal olarak refah içinde hep birlikte yaşayabileceğimiz bir yapıyı kurmak için yan yana ve eşit şartlarda çalışabilmek... Bu anlayışla, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonumuzun önemli parçası olarak hayata geçirdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili çalışmalarımızı, hazırladığımız yol haritası ve şirketlerimizin yöneticilerinden oluşan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitemizin liderliğinde tüm şirketlerimize yayıyoruz. Zorlu Enerji ile bunun en güzel örneklerinden birini de Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak’ta hayata geçiriyoruz. Eskişehir’de tanıtımını yaptığımız toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarımızla, kadın ve erkek hep birlikte eşitlikçi çözümler üreterek daha iyi bir gelecek hayalini gerçeğe dönüştüreceğimize inanıyorum.”


- Toplumsal cinsiyet eşitliğinde 360 derecelik dönüşüm


Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı stratejik çerçevesi doğrultusunda Zorlu Enerji bünyesinde söylem, iş ortamı ve iş birlikleri kapsamında fırsat eşitliği gözetilerek hareket ediliyor.

Fırsat eşitliği beyan edilirken bu konuda birçok yeni uygulama geliştirilerek hayata geçiriliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı olarak mentorluk programı ilk olarak Zorlu Enerji’nin Osmangazi Bölgesi’nde uygulanıyor.


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Rıza Kayaalp'ten tarihi başarı!
Zaferin 843’üncü Yıl Dönümü Isparta'da Kutlandı
Türkiye genelinde 11 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor
Isparta Valisi Seymenoğlu il müftüsü Bayram Şahin'i ziyaret etti
Isparta Ulu Cami tuvaletlerinin yıkımı gerçekleştirildi
TED ISPARTA KOLEJİ'NDE VELİLER BİLGİLENDİRİLİYOR
Isparta'da minik öğrenciler trafikle ilgili bilinçlendiriliyor
Isparta'da Ahilik Haftası Kutlamaları 2019
Davraz Kayak Merkezi Yeni Sezona Hazırlanıyor
DAVRAZ ZİYARETÇİLERE 12 AY HİZMET VERECEK
ISPARTA'DA BU KURUMDA 480 KİŞİ İŞE ALINACAK
ISPARTA'NIN BOYA MERKEZİ DURAL YAPI MALZEMELERİ
GOL KRALI ISPARTA SPOR'DA OYNAYACAK
YALTSO YENİ HİZMET BİNASININ TEMELİ ATILDI
“Önceliğimiz Isparta’nın esnafıdır, ticaret adamıdır”
Isparta'daki trafik kazası
UMKE bölge eğitim tatbikatı sona erdi
Ispartalı askerimiz şehit düştü
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapana tazminat yok
Isparta'da trafik kazası: 4 yaralı
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Isparta'da telefon dolandırıcılığı 5 zanlı tutuklandı
​Elbirliği ile bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz
Isparta'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Gözde Balık Evi sezonu açtı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdesüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Ispartalı askerimiz şehit düştüIspartalı askerimiz şehit düştü16 Eylül 2019
Kamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecekKamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecek11 Eylül 2019
Isparta'da trafik kazasıIsparta'da trafik kazası11 Eylül 2019
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralıBurdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı15 Eylül 2019
ISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAKISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAK11 Eylül 2019
ISPARTA'NIN BOYA MERKEZİ DURAL YAPI MALZEMELERİISPARTA'NIN BOYA MERKEZİ DURAL YAPI MALZEMELERİ16 Eylül 2019
Isparta'da trafik kazası: 4 yaralıIsparta'da trafik kazası: 4 yaralı15 Eylül 2019
Gözde Balık Evi sezonu açtıGözde Balık Evi sezonu açtı13 Eylül 2019
Isparta'daki trafik kazasıIsparta'daki trafik kazası16 Eylül 2019
ISPARTA'DA BU KURUMDA 480 KİŞİ İŞE ALINACAKISPARTA'DA BU KURUMDA 480 KİŞİ İŞE ALINACAK17 Eylül 2019
Isparta'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralıIsparta'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı13 Eylül 2019
AGD'den Isparta'da hazırlık kampıAGD'den Isparta'da hazırlık kampı11 Eylül 2019
Isparta'da telefon dolandırıcılığı 5 zanlı tutuklandıIsparta'da telefon dolandırıcılığı 5 zanlı tutuklandı13 Eylül 2019
Isparta'daki uyuşturucu operasyonuIsparta'daki uyuşturucu operasyonu10 Eylül 2019
Burdur'daki cinayet ve yağma davasıBurdur'daki cinayet ve yağma davası12 Eylül 2019
Isparta Belediye Başkanı Ayazmana’da muhtarlarla bir araya geldiIsparta Belediye Başkanı Ayazmana’da muhtarlarla bir araya geldi13 Eylül 2019
Isparta’da bu bölgelerde planlı elektrik kesintisiIsparta’da bu bölgelerde planlı elektrik kesintisi13 Eylül 2019
“Amacımız, yaşadığımız yerdeki sorumluluğunu aldığımız kişilerin mutlu olabilmesi”“Amacımız, yaşadığımız yerdeki sorumluluğunu aldığımız kişilerin mutlu olabilmesi”13 Eylül 2019
YÖRESEL ÜRÜNLER KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE YÖRESEL ÜRÜNLER KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE13 Eylül 2019
GOL KRALI ISPARTA SPOR'DA OYNAYACAKGOL KRALI ISPARTA SPOR'DA OYNAYACAK16 Eylül 2019