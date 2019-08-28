İSTANBUL - Dünyada en yaygın faaliyet ağına sahip Türk bankası olan Ziraat Bankası, Kazakistan’ın Almatı şehrinde açtığı 2’nci şubesi ile yurt dışında 101 noktaya ulaştı.



Ziraat Bankası açıklamasına göre, bankanın Kazakistan'daki iştiraki Kazakhstan Ziraat International Bank’ın 6'ncı şubesi Almatı’da açıldı.



Aktau, Almatı, Astana, Çimkent, Atirau şubelerinden sonra bankanın tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan; Çin, Orta Asya Cumhuriyetleri, Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan arasında önemli ulaşım noktalarından biri olan Almatı kentindeki ikinci şubesi 23 Ağustos’ta faaliyete başladı.



1993 yılında kurulan Kazakhstan Ziraat International Bank, Kazakistan’da kurulan ilk yabancı sermayeli bankalardan biri olarak, kurumsal faaliyetlerin finansmanına yönelik ihtiyaçları etkin bir şekilde karşılayarak ülkede pazar payını arttırmaya devam ediyor.



Ziraat Finans Grubu’nun Kazakistan dışında, Almanya, Karadağ, Bosna, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan’da da iştirak bankaları bulunuyor.

Yurt dışı iştirakleri ve şubeleriyle 18 ülkede 101 noktada küresel banka olarak varlığını sürdüren Ziraat Bankası, bulunduğu coğrafyaların Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerine de katkı sağlıyor.

