Zingat’tan okul arayanlar için "Zingat Okullar" uygulaması

- Zingat Okullar uygulamasıyla veliler, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre MEB kategorisindeki okulların yanı sıra en popüler lise ve ilçelere göre en popüler okullar listesine hızlıca ulaşabiliyor

Zingat’tan okul arayanlar için "Zingat Okullar" uygulaması
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Zingat.com okula yakın ev arayışında olan aileler için geliştirdiği yeni uygulaması Zingat Okullar ile yepyeni bir deneyim sunuyor.

Zingat.com açıklamasına göre, Zingat.com, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte okula yakın satılık ve kiralık ev arayışına giren aileler için Zingat Okullar uygulamasıyla bu zorlu sürece katkı sağlıyor.

“Emlak, Bilgi, Güven.” sloganıyla yola çıkan gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat’ın Zingat Okullar sayfasında 70 bine yakın okul hakkında hızlıca bilgi sahibi olmak ve okul çevresindeki satılık ve kiralık emlak ilanlarına ulaşmak mümkün.

- Okula yakın evde oturmak avantaj sağlıyor


Açıklamaya göre, şimdiden çocuklarının eğitim almaya başlayacağı yeni okullara yakın ev fiyatlarını araştırmaya başladı.

Okula yakın evde oturmanın sağladığı avantajların başında, öğrencilerin okul-ev arasındaki ulaşım süresinin kısalığı sayesinde dinlenmeye, farklı hobilere ve zamanı daha verimli kullanmaya daha çok vakit ayırması geliyor. Anne-babalar için de okula ulaşım masraflarını dengelemesi açısından aile bütçesine katkı sağlıyor.

Çocuğu için en uygun eğitim kurumu arayışındaki veliler artık okul öncesi, ilköğretim, lise ve özel eğitim kategorilerine sahip Zingat Okullar uygulamasını kullanıyor. Yaklaşık 70 bin okulun dahil olduğu Zingat Okullar uygulaması sayesinde aileler, tercih ettikleri okullar hakkında bilgi sahibi olabiliyor, okul çevresindeki satılık ve kiralık ev ilanlarını kolayca listeleyebiliyor.

- MEB kategorisine göre okullar listesi mevcut

Zingat Okullar kategorilerinde MEB kategorilerine göre okullar proje okulları, yabancı dil ağırlıklı okullar ve sınavla öğrenci alan okullar olmak üzere üç başlıkta yer alıyor.

Zingat Okullar’ı kullanan aileler, “en popüler liseler” ve “ilçelere göre en popüler okullar” aramasını da kolayca yapabilme imkanına sahip oluyor. Kullanıcılar; kurum tipi, eğitim zamanı, yabancı dil, eğitim sistemi, ortalama sınıf mevcudu ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı gibi kriterlere göre okul araması yapabiliyor ya da konum bilgisi paylaşarak yakınlarındaki okulları listeleyebiliyor.

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