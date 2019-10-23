MERSİN - Mersin'in Toroslar ilçesinde oturan 31 yaşındaki zihinsel engelli Eda Kırmızı'nın gelinlik giyme hayali, organize edilen temsili düğünle gerçek oldu.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede yaşayan zihinsel engelli Eda Kırmızı'nın gelinlik giyme hayalini öğrendi.

Başkan Yılmaz'ın girişimiyle, Kırmızı için temsili düğün organize edildi. Yılmaz, makam aracını da gelin arabası olarak süsletti. Temsili tören öncesinde ilçede düğün konvoyu oluşturuldu.

Bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte gelinlik giyen Eda Kırmızı, Başkan Yılmaz ile dans etti. Yılmaz, Kırmızı'ya gelin kuşağını bağladı.

Yoğun ilginin olduğu düğünde katılımcılar gönüllerince eğlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, engellilerin gören gözü, işiten kulağı ve tutan eli olmaya çalıştıklarını belirtti.

Engellilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İhtiyaç duyduklarında onların yanlarında olduğumuzu hissetmeleri bizim için ayrı bir mutluluk. Her genç kızın hayali gelinlik giymek. Biz de Eda'nın bu hayalini öğrenince gerçekleştirmek istedik. Ne mutlu bize ki Eda'nın hayaline ortak olduk, hep birlikte gerçeğe dönüştürdük. Eda muradına erdi."

Eda Kırmızı'nın ablası Gizem Kırmızı ise etkinliği düzenleyen Yılmaz'a teşekkür ederek, "Annem ve babam hayatta değil. Kardeşim Eda'nın tek hayali gelinlik giymekti." ifadelerini kullandı.





