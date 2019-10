.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

DİYARBAKIR - Geleceğin iletişimcilerini keşfetmek için 2 yıl önce başlatılan "Benim Hikayem Projesi" kapsamında bu yıl da köy okullarında 7-14 yaş arası yüzlerce öğrenciye "kamera kullanımı", "kurgu" ve "senaryo yazımı" ile ilgili eğitim veriliyor.

Bu sene 10 ilde 13 farklı köy okulunda etkinlik düzenlenecek proje kapsamında, öğrenciler aldıkları eğitimin ardından klip çekiyor. "Gitmesek de görmesek de" demek yerine "gittik ve gördük" sloganıyla yürütülen proje ile dernek üyesi kameraman ve yönetmenler, Muğla, Manisa, Çanakkale, Bartın, Sinop, Sivas, Ardahan ve Ağrı'da çocuklarla buluştu.

Dernek üyeleri, 9. durakları olan Diyarbakır'da Dicle ilçesinin Acar mezrasında çocuklarla bir araya geldi. Büyük heyecan yaşayan çocuklar profesyonel bir ekipten kamera ile ilgili bilgi almanın, kamera kullanmanın ve ekipmanlar eşliğinde klip çekmenin mutluluğunu yaşadı. Dernek üyeleri, ziyaret ettikleri illerde köy çocuklarıyla buluşmanın yanı sıra davet aldıkları iletişim fakülteleri ve liselerde okuyan öğrencilerle de bir araya gelerek mesleki tecrübelerini aktarıyor.

"Geleceğin yönetmenlerini yetiştiriyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya hesabından projeye ilişkin, "Sinemanın geleceğini inşa ediyor, geleceğin yönetmenlerini, aranılan başarılı ses ve ışıkçıları ile kameramanlarını çekirdekten yetiştiriyoruz." paylaşımıyla da destek verdiği proje sonunda çocukların gözünden ve sesinden bir klip hazırlanması planlanıyor.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, Diyarbakır'da Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi, tecrübelerini paylaştı.

"Amacımız farklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlamak"

Polatel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve iş birliğiyle köy okullarındaki çocuklara ulaşmak için yola çıktıklarını söyledi.

Kamerayla tanıştırdıkları çocuklara senaryo yazımı ve montaj eğitimi de verdiklerini ifade eden Polatel, "Derslikte çocuklara verdiğimiz teori eğitiminden sonra açık alanda bir klip nasıl çekilir, ses kayıtları nasıl alınır öğretiyoruz. Biri kameraman, biri makyöz oluyor, biri reflektörü tutuyor, bir diğeri klaketi çalıştırıyor. Çocuklara bu eğlencenin içerisinde bir görev veriyoruz. Bu görevle de çocuklar kendilerini ifade ediyor ve eğlenceli vakit geçiriyoruz." dedi.

Polatel, proje kapsamında özellikle köy okullarını seçtiklerini dile getirerek Diyarbakır'ın ardından son olarak Mersin'i ziyaret edeceklerini belirtti. Projenin ilk kez 2017 yılında uygulandığını aktaran Polatel, bu yıl ikinci ayağının gerçekleştirildiğini anlattı.

Polatel, "Amacımız sınırlı bir çevreye sahip köydeki çocukların, kamera sayesinde farklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlamak. Bu projeyi bitirince ortaya bir klip çıkacak. O klip çocukların kendi sesinden ve kendilerinin çektiği görüntülerle oluşacak. Biz bu işin kamera arkasını çekmeye çalışıyoruz. Çocuklar için güzel bir etkinlik olmuş olacak. Bir amacımız da o renkli dünyanın arkasındaki dev orduyu çocuklara tanıtmak oldu." diye konuştu.