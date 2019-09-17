İSTANBUL - Erin Motor, ürettiği yüzde 100 yerli motoru, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) sergiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yüzde 100 Türk tasarımı ve üretimi yapan Erin Motor, endüstriyel dizel motorunu ve doğal gazlı jeneratörünü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'da görücüye çıkardı.

Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara kadar birçok teknolojinin sergilendiği festivalde, Erin Motor da tek silindirli endüstriyel dizel motoru ve doğal gazlı jeneratörü ile 10. Blok B8-2 numaralı stantta yer alıyor.

SAN-TEZ (sanayi-üniversite iş birliği) projesi kapsamında 11 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının ürünü olan Erin Motor, Türkiye'nin yıllık ithal ettiği 50 bin adet dizel motor ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

"Endüstriyel dizel motorumuz, pek çok alanda rahatlıkla kullanılabiliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin, 5 yıl içerisinde kendi güç gruplarında teknolojik olarak pazarın standartlarını belirleyen firma olmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"10 bin saat servis ömrüne sahip, üreteceği güç/toplam ağırlık oranı, yakıt ekonomisi ve satış fiyatıyla motorumuzun yakıp tüketimi, aynı güç aralığındaki rakiplerimizden genel olarak yaklaşık yüzde 20 daha az. Endüstriyel dizel motorumuz, marin motor, zirai sulama amaçlı motopomp, inşaat makineleri, kar küreme araçları ve kompresörler gibi pek çok alanda da rahatlıkla kullanılabiliyor. Türk mühendislerin geliştirdiği motorumuz, ucuz ve kalitesiz Uzak Doğu ürünlerinin ithalatının önüne geçerken, Avrupa'dan gelen pahalı markalara karşılık fiyat avantajı sunuyor. Motorumuz, eksi 18 derece soğuk ve artı 55 derece sıcak aralığında da rahatlıkla çalışıyor."

Doğal gazlı jeneratör tasarruf sağlıyor

Erin Motor'un ülke ekonomisine sunduğu ürün grubundan bir tanesi de doğal gazlı jeneratör... Dizele göre yüzde 50 yakıt tasarrufu, yüzde 30 daha az gürültü salınımı, yüzde 70 daha az egzoz sağlayan doğal gazlı jeneratör, doğal gazlı boru hat basıncıyla çalışıyor.

Yakıt ikmali gerektirmeyen sistemi sayesinde kesintisiz enerji üretimi sağlayan doğal gazlı jeneratöre uzaktan da erişim sağlanabiliyor.