Yurt dışındaki Türk vatandaşlara yönelik hizmetler artıyor

Yurt dışında yaşayan yaklaşık 6,5 milyon Türk vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için birçok alanda yasal düzenleme yapıldı.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlara yönelik hizmetler artıyor
0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Yurt dışında yaşayan yaklaşık 6,5 milyon Türk vatandaşın eğitimden ulaşıma, hukuktan ekonomiye, sosyal alanlardan ticarete pek çok alanda, yaşadıkları ülkelerde ve Türkiye'deki işlemlerini kolaylıkla tamamlayabilmesi için birçok yasal düzenleme hayata geçirildi.

AA muhabiri, yurt dışında yaşayan vatandaşların yasal işlemlerini daha kolay ve rahat tamamlayabilmesi için son dönemde yapılan bazı mevzuat değişikliklerini ve sunulan hizmetleri derledi.

Ana vatanından ayrı düşen milyonlarca vatandaşın, yasal işlemlerini daha kolay ve rahat tamamlayabilmesi için önceki yıllarda hayata geçirilen uygulamalar doğrultusunda, artık yabancı ülkelerde verilen boşanma kararları Türkiye'de tanınıyor.

Oy verme, nüfus ve bankacılık işlemleri, Türkiye'ye geliş ve gidişlerde yaşanan sorunlar başta olmak üzere pek çok alanda iyileştirmeler de hayata geçirildi.

Yurt dışındaki vatandaşların eğitim, ulaşım ve resmi işlemlerini daha rahat ve hızlı yapabilmesi için hukuk alanlarda yeni adımlar atıldı. Yeni düzenlemelerle artık vatandaşlar noter, diploma denkliği, adli sicil işlemlerini ve sınır kapılarındaki geçişleri daha rahat yapıyor.

Noter hizmetlerinde kolaylık

Yapılan düzenlemeler arasında yurt dışında yaşayan vatandaşlara, konsolosluklar aracılığıyla verilen noter hizmetleri de yer alıyor. Vatandaşların bu hizmete erişimi, kurumlar arasında gerekli eş güdümün sağlanmasının ardından kolaylaştı.

Daha önce vatandaşlar, yurt dışında işleme konulan noter belgelerini postayla Türkiye'ye göndermek zorunda kalıyordu. Yeni düzenlemenin ardından, süre ve hak kayıplarına yol açan bu uygulamaya son verildi. Böylece vatandaşların yurt dışında yaptığı noter işlemlerine dair belgelerinin, Türkiye'de derhal kullanmasının da önü açılmış oldu.

Diploma denkliklerinde internetten başvuru imkanı

Eğitim alanında hayata geçirilen düzenlemeler kapsamında, yurt dışında yaşayan vatandaşlara internet üzerinden diploma denklik başvuru imkanı sağlandı.

Yeni düzenlemeye göre, yurt dışından alınan yükseköğretim diplomalarının denklik başvuruları "e-Devlet" veya YÖK'ün web sayfası üzerinden yapılabiliyor. Türk vatandaşların başvuruları "e-Devlet" üzerinden, yabancıların başvuruları da YÖK'ün web sayfasından alınıyor.

Yeni düzenleme, YÖK tarafından başvuru sahiplerine yapılacak bildirimlerin hem posta yoluyla hem de elektronik yolla yapılabilmesine olanak sağlıyor.

Gerekli tüm belgelerin sisteme yüklenmesinin ardından, başvuru sahibinden 15 günde evrakların aslı isteniyor, daha sonra başvuru sahibine randevu veriliyor.

Belgelerin kontrolünün ardından belge asılları, başvuru sahibine veya resmi vekaletnamesi bulunan vekiline "görülmüştür" kaşesi vurulduktan sonra iade ediliyor.

Yabancı dilde adli sicil belgesi almak kolaylaştı

Hayata geçirilen bir diğer uygulama da yabancı dilde adli sicil belgesi almaya getirilen kolaylık oldu.

Daha önce yurt dışında adli sicil belgeleri yalnızca Türkçe olarak veriliyordu, şimdi ise artık vatandaşlar, yabancı dilde hazırlanmış adli sicil belgelerini doğrudan Türkiye'nin dış temsilciliklerinden alabiliyor.

Dış temsilciliklerde Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca ve Portekizce olmak üzere 8 yabancı dilde adli sicil belgesi verilmeye de başlandı.

Gümrükte kolaylık

Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen vatandaşların, ana vatana geliş ve gidişlerinde gümrük kapılarındaki işlemlerini daha hızlı yapabilmeleri için çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Ticaret Bakanlığınca hizmete konulan "Taşıt Ön Beyan Uygulaması" ile yabancı plakalı özel araçlarıyla Türkiye'ye giriş yapacak yolcular, gümrük kayıt işlemlerini artık daha kolay ve hızlı tamamlıyor.

Yurt dışından Türkiye'ye karayoluyla gelen ve internetten araçlarının kaydını yola çıkmadan yaptıranlar, gümrük kapılarında işlemlerini daha hızlı tamamlayarak uzun kuyruklarda beklemeden sınırdan geçiyor.

Uygulamadan yararlanmak için vatandaşların, Türkiye'ye gelecekleri tarihten 15 gün önce Ticaret Bakanlığının "www.ticaret.gov.tr" internet sayfasındaki "E-İşlemler" menüsünden araçlarının kaydını yaptırması yeterli oluyor.

Kayıt işlemlerinde, araç sahibi araçta yoksa, vekaletle aracı getirenin pasaport bilgilerinin sisteme girilmesi gerekiyor.

Türkiye'de kalma süreleri 30'dan 90 güne çıkarıldı

Yurt dışında yaşayanların Türkiye'ye getirdiği ve şirket adına kayıtlı araçlara verilen 30 günlük süre de geçen ay 90 güne uzatıldı.

Yeni düzenlemeyle, şirket adına kayıtlı araçların Türkiye'den başkası tarafından çıkartılması da kolaylaştırıldı.

Önceki uygulamaya göre, yabancı şirketlere kayıtlı araçların, başkası tarafından Türkiye'den çıkartılmak istenmesi durumunda vekalet veren ve alan kişinin gümrük idaresine birlikte gitmesi gerekiyordu. Artık vatandaşların elçilik, konsolosluk veya noterlerde onaylatılmış bir vekaletnameyle gümrük idaresine başvurması yeterli.

Ayrıca, şirket üzerine kayıtlı araçlar 90 gün, kişilere kayıtlı araçlar ise 730 gün Türkiye'de kalabiliyor.

Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da şüpheli ölüm
​Isparta'da 152 çocuk için Sünnet Şöleni öncesi kına gecesi
Isparta'da Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
Rektör Çarıkçı’nın “30 Ağustos Zafer Bayramı” Mesajı
Isparta'da Demir banka ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Kalkınma ajansı BAKA Yönetim Kurulu Antalya'da toplandı
Isparta'da trafik kazası: otomobil şarampole devrildi
Isparta'da muhtarlara göçmenler ve depremler hakkında bilgilendirme
Isparta artık iddialı bir Golbol takımına sahip
​ITSO Başkanı Tutar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Isparta Belediyesi'nden vatandaşlara önemli duyuru
Isparta'da Sünnet Şöleni ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri
Isparta'da ITB'den Parfüm Bitkileri Çalıştayına Tam Destek
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI
Isparta Belediye Başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Zam sonrası memurların 2020-2021 maaşları
Isparta Jandarma Komutanlığı'na yeni atama yapıldı
ITB Yönetimi GÜLAR'ı Ziyaret Etti
Isparta Özel İdaresi yapacak protokol imzalandı
Isparta Valisi Seymenoğlu Asfalt Çalışanlarını Yalnız Bırakmadı
Isparta'da sanayi bölgelerinde 4 buçuk saat elektrik kesintisi
​EĞİRDİR BELEDİYESİNDEN YAZ SPOR KURSLARINA DESTEK
Iyaş'tan Geleneksel İndirim Festivali
Kredi çekecekler dikkat! Bankalardan güçlü faiz indirimi bekleniyor
Araç sahipleri dikkat! Paranızın yarısını alıyorlar
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralıIsparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı24 Ağustos 2019
Isparta’da uluslararası resim ve keçe sergisi açılışıIsparta’da uluslararası resim ve keçe sergisi açılışı27 Ağustos 2019
Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı Burdur'da son yolculuğuna uğurlandıHababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı26 Ağustos 2019
Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!24 Ağustos 2019
Isparta'da Sünnet Şöleni ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri Isparta'da Sünnet Şöleni ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri 29 Ağustos 2019
Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı'nın vefatıHababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı'nın vefatı25 Ağustos 2019
Iyaş'tan yeni bir kampanya daha! Iyaş'tan yeni bir kampanya daha! 24 Ağustos 2019
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali 2019Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali 201925 Ağustos 2019
Yalvaç'ta sıcak asfalt çalışmaları başladıYalvaç'ta sıcak asfalt çalışmaları başladı23 Ağustos 2019
Isparta Atatürk Stadyumu için önemli bilgilendirmeIsparta Atatürk Stadyumu için önemli bilgilendirme26 Ağustos 2019
ISPARTA ZAFER BAYRAMI’NIN 97.YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMIISPARTA ZAFER BAYRAMI’NIN 97.YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI26 Ağustos 2019
Iyaş'tan Geleneksel İndirim FestivaliIyaş'tan Geleneksel İndirim Festivali28 Ağustos 2019
Isparta Site Parfümeri'den çok özel makyaj seti kampanyasıIsparta Site Parfümeri'den çok özel makyaj seti kampanyası27 Ağustos 2019
Otomobilde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardıOtomobilde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı25 Ağustos 2019
Isparta'da geri dönüştürülebilir atık çöpe dikkat çekildiIsparta'da geri dönüştürülebilir atık çöpe dikkat çekildi24 Ağustos 2019
Isparta'da yaşlı bakım evi için arsasını bağışladıIsparta'da yaşlı bakım evi için arsasını bağışladı23 Ağustos 2019
Isparta'da 6 saatlik planlı elektrik kesintisi olacakIsparta'da 6 saatlik planlı elektrik kesintisi olacak27 Ağustos 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu Şehit Ailesini Ziyaret EttiIsparta Valisi Seymenoğlu Şehit Ailesini Ziyaret Etti24 Ağustos 2019
Isparta'da İşkur'dan 10 kişilik kurs duyurusuIsparta'da İşkur'dan 10 kişilik kurs duyurusu26 Ağustos 2019
Isparta Özel İdaresi yapacak protokol imzalandıIsparta Özel İdaresi yapacak protokol imzalandı28 Ağustos 2019