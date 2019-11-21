Yunanistan'da refakatsiz çocuk sığınmacı sayısı 5 bine ulaştı

Yunanistan'da sayıları 4 bin 962'ye ulaşan refakatsiz çocuk sığınmacılar ''uygunsuz'' şartlarda hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor.

Yunanistan'da refakatsiz çocuk sığınmacı sayısı 5 bine ulaştı
0
Isparta Düğün Salonları

ATİNA - Yunan Sosyal Dayanışma Merkezi'ne göre, ülkede refakatsiz çocuk sayısı 4 bin 962'ye çıkarken, bu çocuklardan dörtte üçü uygun olmayan kamplarda kalıyor.

Yunan basınında ise kamplardaki temel eksikliklerin yemek ve temiz suya erişim, devlet desteğinin yetersizliği ve çocukların durumuyla ilgili yasal düzenlemeler olarak sıralanırken, refakatsiz sığınmacı çocuklarla ilgili durumun giderek kötüleştiği kaydedildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) bünyesinde gönüllü olarak çalışan doktor Apostolos Veizis, adalarda yaşanan durumu ''suç'' olarak değerlendirdi.

Her gün yaklaşık 100 çocukla ilgilendiklerini söyleyen Veizis, çocukların yarısından fazlasının kamplardaki uygunsuz şartlardan kaynaklanan cilt ve solunum yolu rahatsızlıkları gibi sorunlarla karşılaştığını söyledi.

Yunan Sivil Toplum Kuruluşu Arsis'in avukatı Dimitra Linardaki, refakatsiz 99 sığınmacı çocuğun Amigdaleza kapalı göçmen kampında tutulduğunu söyleyerek, ''Bazı çocuklar 50 gündür çimento zemin üzerinde uyuyor. Bu aşağılama ve insanlık dışı durumdan daha fazlasıdır.'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Uluslararası Af Örgütü Yunanistan Direktörü Gavriil Sakelaridis da ülke genelinde bin 200 refakatsiz sığınmacı çocuğun kayıp olduğunu kaydetti.

Sakelaridis, ''En şok edici nokta ise güvenlikleri her an tehdit altında olan bin 200 refakatsiz sığınmacı çocuk kayıp. Nerede oldukları bilinmiyor.'' dedi.

Muhabir: Ayhan Mehmet

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiası
Vali Seymenoğlu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldı
EYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattı
Isparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepkiISPARTA'DA KADINLARDAN, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GÜLEDA CANKEL'İN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ
Üniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyor
Ayhan Usta'dan Isparta'ya yeni şube
Isparta'da sanatseverleri buluşturan sergi açıldı
Güleda'nın okulunda üzüntü yaşanıyor
Isparta'da Türk Süsleme ve Geleneksel El Sanatları Sergisi Açıldı
Isparta Valiliğii'nden Güleda cinayetindeki ihmal iddialarına inceleme
Gramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacak
Milyonlar bu haberi bekliyordu! Bakan resmen açıkladı: Maaşlar artacak
Isparta'da muhteşem sergi... bugün açılıyor...
Isparta'da Engellerini Değil Yeteneklerini Sergilediler
TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyareti
Vali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'nde
Üniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Isparta il sağlık müdürülüğü'nden önemli bilgilendirme
Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!
Isparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldü
Yeni Burdur Tanıtım Filmi ÇıktıYENİ BURDUR TANITIM FİLMİ ÇIKTI
Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı
Isparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatı
Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta yas pastaısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!17 Kasım 2019
Isparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatıIsparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatı18 Kasım 2019
Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulunduIsparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu17 Kasım 2019
Gözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleriGözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleri17 Kasım 2019
Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı18 Kasım 2019
Yeni Burdur Tanıtım Filmi ÇıktıYeni Burdur Tanıtım Filmi Çıktı18 Kasım 2019
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını AçtıIsparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını Açtı14 Kasım 2019
Vali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'ndeVali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'nde19 Kasım 2019
Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...17 Kasım 2019
Üniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıÜniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı19 Kasım 2019
Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!19 Kasım 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyaretiIsparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyareti19 Kasım 2019
​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı15 Kasım 2019
Isparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldüIsparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldü19 Kasım 2019
TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!19 Kasım 2019
Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarından çok özel fotoğraflar!Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarından çok özel fotoğraflar!16 Kasım 2019
Isparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepkiIsparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepki20 Kasım 2019
Isparta Tarımının En Prestijli Organizasyonu 15 YaşındaIsparta Tarımının En Prestijli Organizasyonu 15 Yaşında15 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyorÜniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyor20 Kasım 2019
Yöresel ve doğal lezzetler Kolancı Şarküteri'deYöresel ve doğal lezzetler Kolancı Şarküteri'de15 Kasım 2019