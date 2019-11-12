Yükselen Çelik arzına yatırımcılardan büyük ilgi

Yükselen Çelik Üst Yöneticisi Barış Göktürk: -"Arz edilen paylara 3,5 katı talep gelmesi bizim omuzlarımıza daha fazla sorumluluk yükledi" -Yükselen Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk: - "Paylarımıza olan bu ilgi bizi onurlandırdı. Şimdi yatırım

Yükselen Çelik arzına yatırımcılardan büyük ilgi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Yükselen Çelik’in 7-8 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşen halka arzında, bin 701 kişiye dağıtılan taleplerin toplamı, halka arz edilen payların 2,8 katına ulaştı.

Yükselen Çelik açıklamasına göre, Türkiye vasıflı çelik sektörü markalarından Yükselen Çelik’in 7-8 Kasım tarihlerinde gerçekleşen halka arzı, arz tutarından daha fazla talebin gelmesiyle başarıyla tamamlandı. Şirketin sermaye artırımı yoluyla gittiği halka arzına, gerek bireysel gerekse kurumsal yatırımcılar büyük ilgi gösterdi. Gedik Yatırım liderliğindeki 27 konsorsiyum üyesi aracılığında Yükselen Çelik hisselerine yatırımcıdan yoğun talep geldi.

Halka arzda, bireyselde 3,5 kat ve toplamda 2,8 kat talep toplanınca bireysel yatırımcılar talep ettikleri payların ancak yüzde 29 civarındaki kısmını alabildi. Yükselen Çelik’in halka arz ettiği hisselerin yüzde 10’u yurt dışı kurumsala, yüzde 50’si yurt içi kurumsala ve yüzde 40’ı ise bireysel yatırımcıya sunuldu. Talep toplama sürecinde toplam bin 744 kişi/kurum talebi alındı.

5,40 TL hisse fiyatıyla halka arz edilen 12 milyon 810 bin adet nominal payın, 14 Kasım 2019 tarihinde düzenlenmesi planlanan halka arz gong töreniyle birlikte Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yükselen Çelik Üst Yöneticisi (CEO) Barış Göktürk, şirkete gösterilen bu olağanüstü ilginin kendilerini çok memnun ettiğini belirtti. Arz edilen paylara 3,5 katı talep gelmesinin omuzlarına daha fazla sorumluluk yüklediğini aktaran Göktürk, gong töreni sonrasında hemen taahhütlerini yerine getirmeye başlayarak, şirketin satış hasılatını ve pazar payını büyütmek için gerekli çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

Yükselen Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk de "Paylarımıza olan bu ilgi bizi onurlandırdı. Şimdi yatırımcılarla, yeni ortaklarımızla birlikte bu şirketi daha da yukarı taşımak için maksimum disiplinle çalışacağız." ifadelerini kullandı.


-Halka arz olan Türkiye’deki ilk Çelik Servis Merkezi


Yükselen Çelik’in başarılı halka arzı, firmanın Türkiye’deki ilk Çelik Servisi Merkezi halkı arzını gerçekleştirmiş olmasıyla da dikkati çekiyor. Yükselen Çelik’in faaliyet gösterdiği vasıflı çelik sektörü takım çelikleri ve özellikle de kalıp çeliği kısmı ile çok niş ve katma değerli bir pazar.

Firma, yıllık olarak 25 bin ton civarında çelik işliyor. Bu kapasitesiyle vasıflı çelik sektörünün en büyük Çelik Servis Merkezi olan Yükselen Çelik, kalıp, makine, savunma sanayi ve otomotiv yan sanayinin ana tedarikçisi konumunda.

Yükselen Çelik, kendi tasarımı olan "Akıllı Çelik" ürünleriyle pazara inovatif ve katma değerli ürünler sunuyor. Bu yeteneğiyle sektöründe teknolojik dönüşümün öncüsü olan firma, rakiplerinden farklılaşarak alanında pazar lideri olarak konumlanıyor. Ürünleri kalıp, otomotiv yan sanayi, makine ve savunma başta olmak üzere, 19 farklı sektöre hitap eden Yükselen Çelik, Türkiye vasıflı kalıp çeliği sektöründe yüzde 14'lük pazar payına sahip.

Halka arzı takiben 2020 yılında yeni makine ve ekipman alımına gidecek olan firma, bu sayede toplam ciroda yüzde 15 oranında olan katma değerli tasarım ürünlerinin payını, gelecek 10 yılda yüzde 40 seviyelerine çıkaracak. Yükselen Çelik, gelecek 5 yılda ise Pazar payını yüzde 24’e çıkarmayı hedefliyor.








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