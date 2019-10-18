ANKARA - TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Barış Pınarı Harekatı kapsamında TRT'nin bölgede yaşananları dünyaya duyurmadaki rolü ve kurumun çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Barış Pınarı Harekatı'nda, bölgede yaşanan gelişmeleri anında yayınlamak, aynı zamanda tüm Türkiye'nin Mehmetçik'in yanında olduğunu onlara hissettirmek amacıyla geniş bir ekiple çalıştıklarını belirten Eren, ilk günden itibaren yaşananları canlı yayınlarla sınırdan izleyiciye aktardıklarını söyledi.

Yaklaşık 50 personel, 6 canlı yayın aracı, spikerler ve muhabirlerin, Akçakale ve Ceylanpınar'da izleyicilere gelişmeleri aktardığını ifade eden Eren, "Bizler harekat sırasında bu gelişmeleri izleyicilerimize bütün şeffaflığıyla aktarmak istiyoruz ki Mehmetçik'in bölgede yaptıklarından ve TSK'nin gelişmelerinden Türkiye haberdar olsun, dualarını eksik etmesinler diye." ifadelerini kullandı.

"PKK-YPG, en büyük zararı bölgedeki Kürt halkına vermektedir"

İbrahim Eren, "PKK-YPG, en büyük zararı bölgedeki Kürt halkına vermektedir. Biz de bunu yaptığımız işlerle tüm dünyaya ve Türkiye'ye duyuruyoruz." diye konuştu.

TRT World ve TRT Arapça kanalında da bugüne kadar birçok iş yaptıklarını, bu kapsamda "Gizli Tehdit", "Unutulan Çocuklar" ve "PKK'nın Ölüm Listesi" isimli belgeselleri izleyiciye sunduklarını aktaran Eren, geçen yıl "Küllerinden Doğan Cerablus" belgeselinin En İyi Yapım Ödülü'nü, "Suriye'nin Katliam Evleri" belgeselinin de Uluslararası Yayıncılar Birliğinin (AIBS) insan hikayeleri dalında ödül aldığını kaydetti.

En son hazırladıkları, fragmanlarını ve tanıtımlarını yayınladıkları "Syria The Backstage" belgeseline değinen Eren, şöyle devam etti:

"Bu belgesel, Suriye'nin arka planında neler olduğunu anlatıyor. 7, 8 yıldır maalesef bölgede çok kanlı ve acı bir savaş var. Bu savaştan Suriye dışında en çok etkilenen ülkelerden biri de Türkiye. Bu belgeselde sadece Amerikalıların ağzından, bölgedeki karar alıcıların nasıl karar verdiği, Obama döneminde nasıl yanlış kararlar alındığı ve bölgenin nasıl bir savaş çukuruna dönüştürüldüğü, insani düşüncelerden yoksun bir şekilde uluslararası güç merkezlerinin kendi yararına olacak şekilde bu kararları aldırarak milyonlarca insanın öldürülmesine ve bölgeden göç ettirilmesine sebep olduğunu, gerekçeleriyle ve birinci ağızdan şahitleriyle anlatıyoruz."

Belgesel 28 Ekim'de ekranlara gelecek

Belgeselde YPG'ye katılmış ancak daha sonra YPG'nin işlediği insanlık suçlarını gördükten sonra ayrılan bazı ABD'lilerle yaptıkları röportajlar olduğunu aktaran Eren, "Bu belgeselde Amerikalıların savaşa nasıl girdiklerini, orada YPG'yi nasıl oluşturduklarını, mesele bir YPG terörist devleti olma noktasına geldiğinde Türkiye ile çatışmayı hangi gerekçelerle zamanında göze aldıklarını anlatıyoruz. Bu gerçekten özellikle Batılı izleyenler için bölgede olan bitenin gerçek nedenlerini anlamalarını sağlayacak bir belgesel oldu. 6 bölümlük Syria The Backstage belgeselimiz, 28 Ekim'de ilk bölümüyle ekrana gelecek." diye konuştu.

Eren, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Türkiye'ye karşı dünyada büyük bir kara propaganda ve mesnetsiz suçlamalar seferberliği oluştuğunu belirterek, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve insan hakları açısından herhangi bir konuda suçlamaya tabi olacak bir hareketin içerisinde olmadığını vurguladı.

Bölgede Türkiye aleyhine yapılmak istenen büyük bir plan olduğunu, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile gerekli yerde gerekli müdahaleyi yaptığını anlatan Eren, "Kendi meşru müdafaa sınırlarımız içerisinde terörizme karşı duvarlarımızı koyduk, sınırlarımızı ördük. Biz TRT'nin tüm kanallarıyla, tüm ekibimizle ve TRT'nin haberlerini alıp ileten tüm vatandaşlarımızla bu kara propagandaya karşı var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Ayşe Şensoy Boztepe