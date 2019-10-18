'YPG/PKK'nın federasyon iddiası hayal oldu'

Güvenlik uzmanları, Türkiye ve ABD arasında yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüşmelerin ardından varılan anlaşma sonrası terör örgütü YPG/PKK'nın federasyon hayalinin sona erdiği değerlendirmesinde bulundu.

'YPG/PKK'nın federasyon iddiası hayal oldu'
0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Güvenlik uzmanları, Türkiye ve ABD arasında yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüşmelerin ardından varılan anlaşma sonrası terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda federasyon hayalinin sona erdiği ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunduğu değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusundan YPG/PKK'nın çıkarılması konusunda varılan anlaşma sonrası güvenli bölge sürecine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

ABD'nin hem kendisini hem de YPG/PKK'yı kurtarırken, Türkiye'nin bazı kazanımları çerçevesinde sorunlu bir güvenli bölge modeli oluşturduğunun altını çizen Güvenlik Uzmanı Ağar, "Türkiye ile ABD arasındaki anlaşma, Barış Pınarı Harekatı'ndan önce yapılsaydı farklı olurdu ancak harekatın bu safhasında yapılınca Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın Münbiç ve Kobani'ye girmesiyle daha farklı bir kimya üretti." şeklinde konuştu.

"Rusya ile daha çok muhatap olacağız"

Ağar, bu durumun harekatın nihai amacına ilişkin farklı bir denklemin gelişmesine yol açtığına işaret ederek, "Bundan sonraki süreçte güvenli bölge modelinin etkinliğiyle ilgili Rusya ve rejimle daha çok muhatap olacağımız bir fotoğraf söz konusu. YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda federasyon iddiası, bu anlaşmayla hayal oldu, Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmuş oldu." ifadesini kullandı.

Terör örgütünün, bu anlaşmayla Türkiye sınırlarından uzaklaştırılmış olduğunu dile getiren Ağar, buna karşın YPG/PKK'nın bölgede etkisizleştirilmiş olmadığına dikkati çekti.

Ağar, rejim ve Rusya'nın güvenli bölgeyle ilgili Türkiye'nin buradaki varlığına nasıl bakacağı, YPG/PKK ile ilişkilerini nasıl şekillendireceği ve YPG/PKK'nın buradaki varlığını devam ettirmesine izin verip vermeyeceğinin bu süreçte belirleyici olacağını dile getirdi.

Türkiye'nin özellikle Rusya ile geliştirdiği diyalog ve iş birliğinin güvenli bölge sürecindeki önemine değinen Ağar, "ABD, burada 20 mil kadar aşağı inmiş durumda ancak diğer yandan Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirecek bir denklem kurarak aşağı indi." dedi.

Ağar, ABD'nin bu durumu kullanmak isteyeceğini belirterek, Washington yönetiminin Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin gelişmesinden duyduğu rahatsızlığa işaret etti.

"Türkiye güç boşluğunu anında doldurmalı"

SETA Dış Politika Araştırmacısı Acun da ABD ile varılan anlaşmanın genel çerçevesinin Türkiye'nin lehine bir tablo çizdiğine vurgu yaparak, "Önemli soru işaretlerinden bir tanesi, YPG/PKK'nın çekilmesine paralel Türkiye ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının bu bölgeyi kontrol edip etmeyecekleri konusu. Zira rejim ve Rusya'nın da burada ciddi bir hareketliliği söz konusu." değerlendirmesini yaptı.

YPG/PKK unsurlarının belli noktaları rejime bırakmayı tercih edebileceğini kaydeden Acun, "Türkiye'nin bu anlamda dikkati olması, hassasiyet göstermesi ve bu güç boşluğunu anında doldurması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Acun, YPG/PKK'lıların gelecek süreçte kıyafet değiştirerek rejim unsurları gibi görüntü verme çabasına girebileceğini söyleyerek, "Türkiye'nin bundan sonraki süreçte dikkatli olması ve böyle bir oldubittiye kesinlikle izin vermeden terörist unsurların bölgeden gerçek anlamda çıkarılması konusunda kararlı olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın YPG/PKK ve destekçilerinde uğrattığı moral bozukluğuna dikkati çeken Acun, "YPG/PKK, eğer anlaşmanın gereğine uymazsa, Türkiye sahada askeri varlığını devam ettirdiği için harekata devam edebilecek. Bu bağlamda ABD'nin YPG/PKK ile olan angajmanının bitme noktasına geldiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu anlaşma, hem diplomatik hem de sahada askeri anlamda etkileri olacak ciddi bir kazanım olmuştur." dedi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
​Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “İnşaat sektörünün önünü açmaya devam edeceğiz”
Isparta Belediye Başkanı Muhtarlar Günü mesajı
İşte Türkiye-ABD anlaşmasının detayları
Isparta'da Tıbbi adaçayı ve Tıbbi nane yetiştiriciliği
TED Isparta Koleji'nde seçim heyecanı
Isparta Belediye meclisi kahraman ordumuza selam durdu
Isparta'nın istihdam hedefi 9 Bin kişiye çıkarıldı
Isparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
Isparta'da kaçak içki operasyonu
Isparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı
Isparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri Arttırılıyor
Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı
Isparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecek
ITB'DEN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK AÇIKLAMASI
Isparta'dan Mehmetçik'e Türk Bayraklı 'Vatan' mesajı
Isparta Valisi Seymenoğlu,Keçiborlu'da...
Isparta'da doğal kahvaltılık ürünleri Kolancı Şarküteri'de
Isparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vuruldu
Isparta'da narkotik operasyon! otobüste yakalandı
Haydi Isparta'da yüzme bilmeyen kalmasın
Öğrenciler “Keşif Isparta” ile Bu Hafta Kızıldağ Milli Parkı’nı Keşfetti
Bulduğu altınların sahibine ulaşmaya çalışıyor
Isparta'da prefabrik ve konteyner evler! 3 günde teslimat
Kamuya 6 yeni sistem geliyor! Büyük değişim başlıyor
Üniversitelilerden bataryası ısıya dayanaklı elektrikli araç
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Bakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecekBakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecek13 Ekim 2019
ISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMEISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME12 Ekim 2019
YPG/PKK'nın Suruç'ta sivillere havanlı saldırısında ölenlerin sayısı 3'e çıktıYPG/PKK'nın Suruç'ta sivillere havanlı saldırısında ölenlerin sayısı 3'e çıktı12 Ekim 2019
Isparta’da şüpheli ölümIsparta’da şüpheli ölüm13 Ekim 2019
"Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" başladı"Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" başladı12 Ekim 2019
Polonya halkı sandık başındaPolonya halkı sandık başında13 Ekim 2019
Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandıIsparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı16 Ekim 2019
MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?14 Ekim 2019
Isparta'daki Köyün kaderi "karanfil"le değiştiIsparta'daki Köyün kaderi "karanfil"le değişti13 Ekim 2019
Isparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecekIsparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecek16 Ekim 2019
Isparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vurulduIsparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vuruldu15 Ekim 2019
Isparta’da Doğadan Antik Kente Giden YolIsparta’da Doğadan Antik Kente Giden Yol14 Ekim 2019
Isparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri ArttırılıyorIsparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri Arttırılıyor16 Ekim 2019
ISPARTA'YA TORKU ET DÖNER ZİYAFETİ GELDİISPARTA'YA TORKU ET DÖNER ZİYAFETİ GELDİ12 Ekim 2019
Isparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardıIsparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı17 Ekim 2019
Isparta dahil 9 ilde FETÖ operasyonu!Isparta dahil 9 ilde FETÖ operasyonu!11 Ekim 2019
Dijital oyunlardaki "İslamofobik mesajları" ortaya çıkarıyorlarDijital oyunlardaki "İslamofobik mesajları" ortaya çıkarıyorlar12 Ekim 2019
Lezzetli balık menüleriyle Gözde Balık EviLezzetli balık menüleriyle Gözde Balık Evi12 Ekim 2019
Gökçay’da bulunan İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yenilemeGökçay’da bulunan İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yenileme14 Ekim 2019
Isparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandıIsparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı17 Ekim 2019