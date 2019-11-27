ADANA - SATUK TOPALOĞLU - Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Suriyeli kadın terörist, örgütün saldırı planlarında şifreli mesaj için "emojiler" kullandığını anlattı.

Cumhuriyet savcısı, polisin temmuz ayında yakaladığı ve Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye giriş yaptığını belirlediği Suriye uyruklu Miray H. (20) ile Kadriye O. (40) ve Cevher H. (41) hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Terörist Miray H. için "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Kadriye O. ve Cevher H. için ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan ise 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Miray H'nin, terör örgütüne nasıl katıldığı ve planlanan eylemlere ilişkin verdiği bilgiler iddianamede yer aldı.

Miray H. ifadesinde, örgütün dağ kadrosunda yer alan iki teröristin telkinleri sonrası 2014 yılında terör örgütü YPG/PKK’ya katıldığını belirtti.

Örgüt tarafından kandırıldığını belirten Miray H, aldığı silah ve patlayıcı eğitimleri hakkında bilgiler verdi.

Miray H, şifreli beş farklı bomba düzeneği yapmayı öğrendiğini belirtti. Örgütün kırsaldaki operasyonlarla köşeye sıkıştığını ifade eden terörist, "Örgüt üzerinde her an operasyon baskısı var. Bana eylem yapmam için talimat verildi ayrıca kiralık ev bulmam, bu evi ayda bir değiştirmem, kendimi Şamlı Arap bir turist olarak tanıtmam istenildi. Bana fiziksel olarak dikkati çekmemek için kısa elbiseler ve mayo giymem, bahar aylarında topuklu ayakkabı, yaz aylarında açık ayakkabı tercih etmem ve geçici dövme yaptırmam gerektiği söylendi.'' dedi.

- ''Keşif tespitlerimi WhatsApp durumumda paylaşıyordum''

Terörist Miray H, 2019 yılında tüm örgütsel eğitimlerini tamamladıktan sonra sahte kimlik ve yol izin belgesiyle Akçakale'den kuryeler aracılığıyla Türkiye’ye geçtiğini belirtti.

Kendisine keşif yaptığı yerlerle ilgili bilgi aktaracağı ve ilgili kentte aktif hale getireceği bir telefon verildiğini belirten Miray H, ''Bu telefona daha önceden yüklenilmiş, dikkat çekmemek için arkadaşlarımızla sevgili gibi göründüğümüz fotoğraflar mevcuttu." dedi.

Eylem yapacağı kentte gittiğinde kiralık ev tutarak keşif çalışmasına başladığını anlatan Miray H, tüm keşif tespitlerini Suriye'deki örgüt mensuplarının görmesi için şifreli telefondaki WhatsApp durumunda paylaştığını itiraf etti.

Miray H, yaklaşık 3 ay boyunca dikkati çekmeden keşif yaptığı bilgisini vererek, şunları aktardı:

"Örgüt mensubuna 'Muhammed bana şeker gönder' şeklinde sesli WhatsApp mesajı gönderdim. Keşif çalışmaları yaptığım esnada örgütün amacının sivil insanlara zarar vermek olduğunu ve kandırıldığımı anladım ve bu nedenle bana verilen bombalı eylem talimatını yapmamak için takip edildiğim hissine kapıldığım yalanını şifreli bir şekilde görüşme yaptığım örgüt mensuplarına söyledim. Bunu bahane ederek kaçtım. Kendime yeni bir hayat kurmak için kimlik çıkartmak istediğim esnada yakalandım.''

- Saldırı planlarını şifrelemişler

Örgütün metropolde sansasyonel nitelikte bombalı sabotaj türü eylem için genel ve özel olmak üzere iki tür şifreleme taktiğinin bulunduğunu anlatan Miray H, itiraflarını şöyle sürdürdü:

''Genel şifrelemeyi tüm örgüt mensupları bilir. Örgüt eylem yapılacak yerleri sanatçı isimleri üzerinden şifrelemiştir. Her sanatçının ismi bir mekanı ifade edecek şekilde kodlanmıştır. Özel şifreleme yönteminde ise eylem yapacak teröriste özel olarak emojiler gönderilir. Bana da eylemde kullanacağım özel emoji listesi hazırlanmıştı."

Miray H, bir sanatçının adının merkez, diğerinin sahil, bir başkasının ise bar ve lokanta gibi eylem yapılacak yerleri ifade ettiğini dile getirdi.

Planlanan eylemle ilgili örgütün WhatsApp üzerinden hazırladığı özel "emoji" listesini açıklayan Miray H, şunları kaydetti:

"Bu özel emoji listesi şu şekildeydi; 'ağlayan adam: keşfe devam et, gitar: eylem zamanı akşam saat 20.00, ters parmak: eylem yapabilirsin, kalp: sivil vatandaş, pasta: paraya ihtiyacım var, üzgün adam: eylem zor, düşünen adam: neredesin'. Ben tüm bu şifreli görüşmeleri benimle irtibatlı olan örgüt mensubuna gönderiyordum. Şifreli konuşma taktiğini öğrenen bir örgüt mensubunun telefonla açıktan konuşması kesinlikle yasaktır.''