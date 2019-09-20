Yöreler Renkler Festivali ANTALYA - Muratpaşa Belediyesi tarafından 5'incisi düzenlenen Yöreler Renkler Festivali, "Doğu Anadolu Gecesi" ile devam etti.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde, sanatçı Ender