İSTANBUL - Yeditepe Üniversitesi, Yunanistan'da yaşayan beş göçmen kadının gerçek hikâyelerinin anlatıldığı "Temiz Şehir" oyununun yönetmeni Prodromos Tsinikoris'i ağırlayacak.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Prodromos Tsinikoris, 27 Kasım'da, üniversite yerleşkesinde düzenlenecek "Belgesel Tiyatroda Alternatif Anlatım Arayışları" başlıklı panele katılacak.

Üniversitenin de destekçisi olduğu İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali, bu yıl 13 Kasım-1 Aralık'ta yurt dışından 12, Türkiye’den 16 olmak üzere toplam 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösterimiyle tiyatroseverlerle buluşuyor.

Festivalde Yeditepe Üniversitesi desteğiyle hayata geçen "Öğrenme ve Gelişim Programı" kapsamında, okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi tamamı ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Festivalde yer alan tüm uluslararası yapımları, ilgili bölümün öğrencileri akademisyenleriyle birlikte izleme olanağı buluyor.



Panel, 27 Kasım'da, saat 16.00’da, üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.