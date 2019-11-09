Semih Kaplanoğlu'nun yazıp yönettiği, Türkiye'nin 92'nci Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlenen "Bağlılık Aslı" filminin ilk ABD gösterimi başkent Washington'da gerçekleştirildi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi duyduğu gösterim, Türkiye Washington Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından 3. "Washington Türk Film Festivali" kapsamında yapıldı.

Washington Smithsonian’s Freer Sanat Merkezi'ndeki gösterimde hazır bulunan yönetmen Kaplanoğlu da Oscar adaylığına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Bağlılık Aslı" filminin gelecek hafta Los Angeles'ta düzenlenecek Asya film Festivali’nde gösterime gireceğini ve sonrasında gala ve tanıtım programları gerçekleştirileceğini kaydeden Kaplanoğlu, filmin ilk etapta ilk 9 ve daha sonra 5'e girmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını ve iyi bir sonuç alınması konusunda umutlu olduğunu ifade etti.

"Oscar'da başka dengeler devreye giriyor"

Ancak Türkiye ve ABD arasındaki siyasi sürecin Oscar değerlendirmelerine etki yapıp yapmayacağına emin olamadığını belirten Kaplanoğlu, "Son dönemdeki siyasi süreç bize bunu işaret ediyor ancak her şeyi de politikaya bağlamak ve gündelik siyaset üzerinden değerlendirmek bana çok doğru gelmiyor. Sonuçta bu filmleri değerlendirenler de sinemanın içerisinden gelen insanlar. Bekleyip, göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaplanoğlu, ayrıca Amerikan sinema endüstrisinin Cannes veya Berlin Film Festivali’nden daha farklı dinamiklere sahip olduğunu vurgulayarak, Oscar film değerlendirmelerinde daha farklı dengelerin gözetildiğini dile getirdi.

Kaplanoğlu, şunları söyledi:

"Nuri (Bilge Ceylan) Bey ve benim ödül aldığımız Cannes veya Berlin Film Festivali ne kadar önemli olsa da Amerikan film endüstrisinde büyük bir fark yaratmıyor. Çünkü Oscar'da başka dengeler ve başka bakış açıları devreye giriyor. Filmin hikayesi, oyunculuğu veya senaryosu gibi meseleler önemli rol oynuyor. Ayrıca biliyoruz ki filmin hızı ve altyazılı olması burada bir dezavantaj ancak tabii ki umutluyuz."

Türk sineması ve Oscar

Türk sinemasının Oscar'a hazır olup olmadığı konusunda da Kaplanoğlu, Türk filmlerinin iyi bir strateji kapsamında düşünülmesi ve her film için özel çalışmalar yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Kaplanoğlu, "Oscar yapılanması ile Türk sinemasının arasındaki ilişkileri ve bağı güçlendirmek gerek gerekiyor. Bunu bizim yapmamız lazım. Hepsinin ötesinde asıl belirleyici etken filmlerin kendisidir. Filmlerin güçlü ve iyi olması en önemli noktadır. Eğer bizim sinemamız iyi filmler üretmeyi sürdürürse öyle sanıyorum ki gelecekte bu konuda bir başarı elde edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sabır ve Umut" vurgusu

Sinemayla ilgilenen gençlere de tavsiyelerde bulunan Kaplanoğlu, şunları kaydetti:

"Hayallerini ertelemesinler. Umutsuzluğa kapılmasınlar. Bana göre bizim mesleğimizin ve bir yönetmenin sahip olması gereken en önemli iki özellik vardır. Birincisi umut etmek, ikincisi ise sabırdır. Sabır, bu işte çok önemli çünkü bir filme bazen üç beş sene harcıyorsunuz. Yeterli kaynak bulmak, istediğiniz oyuncularla çalışabilmek gibi birçok zorluğu var bu işin. O yüzden sabır buradaki en önemli etkenlerden birisi. Ayrıca bizim dünyaya kendi kültürümüzü ve dünyamızı anlatacağımız çok şey var. Bunu biz içtenlikle ve kendi kültürümüz üstünden anlatabilirsek çok daha ilgi çekecek işler yapacağımıza inanıyorum."

Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olarak hayata geçirilen Oscar adayı "Bağlılık Aslı" filmi, modern dünyada kadın ve anne olmanın yarattığı açmazlarla, bu durumun kadınların yakın çevreleriyle olan ilişkilerine yansımalarını beyazperdeye aktarıyor.