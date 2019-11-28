MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde yol kenarında minibüsün patlayan lastiğinin değiştirilmesini bekleyenlere tırın çarpması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Cuma H. idaresindeki 01 MA 4212 plakalı minibüsün sol arka lastiği, TEM otoyolunda seyir halindeyken patladı.

Sürücü Cuma H. lastiği değiştirmek için minibüsü yol kenarına park etti. Bu sırada, araçtan inen ve yol kenarında lastiğin değiştirilmesini bekleyen Suriye uyruklu 4 kişiye aynı yönde ilerleyen tır çarptı.

J.I, M.I. ve M.A. kaza yerinde hayatını kaybetti, M.A. ağır yaralandı.

Yaralı M.A, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.