"YİMER 6 dilde 7/24 hizmet veriyor"

HATAY - LALE KÖKLÜ - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, 157 Yabancılar İletişim Merkezinin (YİMER) 6 dilde 7 gün 24 saat hizmet verdiğini söyledi.

Kadıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göç konusunda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak 2019 yılının başından bu yana önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki yabancılar ile ev sahibi toplumun sosyal uyumunu arttırmak amacıyla düzenlenen Sosyal Uyum Çalıştayı hakkında bilgi veren Kadıoğlu, şöyle devam etti:

"Önem veriyoruz buna çünkü Türk toplumunda doğru bilinen yanlışlar var. Bunu özellikle sosyal medyada çok yoğun bir şekilde görmüş oluyoruz. Bunlara üzülüyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız olmak üzere Göç İdaresi Genel Müdürümüz ve tüm çalışma arkadaşlarımız, gece gündüz göçün her bölümünde uğraşıyoruz. Düzensiz göçünden tutun uluslararası korumaya, uluslararası korumadan insan ticareti mağdurlarına ve en meşakkatli kısmı olan uyum konusunda çok özverili çalışmalar var. Tüm bu çalışmaların sosyal medyada ve kamuoyunda farklı bir şekilde yönlendirilmesi ve algılanması bizim bu çalışmalarımızı üzüyor. 'İnsan bilmediğinin düşmanıdır' diyoruz, bu yüzden doğru bilgilendirme noktasında birtakım çalışmalar yapıyoruz."

- Doğru sanılan yanlışlar broşürde toplandı

Bu çalışmalar içerisinde Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilere yönelik doğru sanılan yanlışları bir broşürde topladıklarını aktaran Kadıoğlu, şöyle konuştu:

"Suriyelilerin suç oranlarının yüksek olduğu, üniversitelere sınavsız girdikleri, kira, gıda ve maddi yardım yapıldığı, devletten maaş aldıkları, TOKİ'den ev sahibi oldukları gibi yanlış bilgiler var. Bunlara karşı tüm kamuoyumuza bilgilendirme amaçlı broşür dağıtıyoruz. Yine Suriyelilerin hak ve yükümlülükleriyle ilgili bir çalışma başlattık. Broşürlerimiz ve tanıtım filmlerimiz de mevcut. Burada da ne gibi haklara sahip olduğu anlatılıyor çünkü Suriyeli kardeşlerimizin de kendi limitlerini de bilmesi gerekiyor. En doğru ve güvenilir kaynak Sayın İçişleri Bakanımızın vermiş olduğu talimatlar, Göç İdaresi Genel Müdürümüzün kamuoyuyla paylaştığı açıklamalar, nihai olarak da kendi sosyal mecralarımız. Lütfen Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüzün internet sayfasını, sosyal medya hesabını takip edin."

- 157 YİMER hattı ile en doğru bilgiye ulaşılabilir

Kadıoğlu, vatandaşların kulaktan dolma yanlış bilgilere inanmaması gerektiğini vurgulayarak, 7 gün 24 saat ulaşabilecek 157 YİMER'i arayıp en doğru bilgiye buradan ulaşabileceğinin altını çizdi.

YİMER'e ilişkin bilgi veren Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"157 YİMER, 7 gün 24 saat 6 dilde hizmet veriyor ve çok geniş bir kadroyla çalışmalarımızı yapıyoruz. 157 YİMER'e telefon açtığınız zaman bir yabancıyla ilgili sorabileceğiniz her sorunun cevabını alabilirsiniz. Türkçe, Arapça, Farsça, Almanca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 6 dilde hizmet veriyoruz. Şimdi böyle bir zenginliğimizi bilmemiz ve paylaşmamız çok başarılı ve iyi bir hizmet. Vatandaşlarımızın da bu konudan yararlanmasını istiyoruz."

Aynı zamanda "Live in Turkey" adlı yeni bir çalışmalarının olduğunu belirten Kadıoğlu, burada da yabancılara yönelik, Türkiye'ye girdikleri zaman toplumsal kuralların yanı sıra devletin yapısını, işleyişini görebilecekleri bir hizmet sistemi oluşturduklarını aktardı.

Kadıoğlu, bu hizmetin de yaklaşık bir ay içerisinde aktif hale geleceğini açıkladı.

Türk milletinin her zaman mazlumlara kucak açtığını belirten Kadıoğlu, "Türk toplumunun sabrına, fedakarlığına, tahammülüne müteşekkiriz. Milletimiz, bağrına çok şeyi basmış, bağrında çok güzel kültürel renkler çıkarmıştır. Bu işlerin hepsinin Allah'ın izniyle üstesinden geleceğiz. Birtakım provokatif şeylere gelip de birbirimizi üzmenin hiçbir anlamı yok, bu emekleri zayi etmeyelim." diye konuştu.