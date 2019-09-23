Yılın ilk yarısında akıllı binaların yüzde 26,5'i siber saldırıya uğradı

Bu yılın ilk yarısında Ortadoğu, Türkiye ve Afrika bölgesinde akıllı bina otomasyon sistemlerini kontrol etmekte kullanılan bilgisayarların yüzde 26,5’i siber saldırıya maruz kaldı . - Kaspersky ICS CERT Güvenlik Araştırmacısı Kirill Kurglov: - "Bu rakaml

Yılın ilk yarısında akıllı binaların yüzde 26,5'i siber saldırıya uğradı
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Yılın ilk yarısında, Ortadoğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesinde akıllı binaların yüzde 26,5’i siber saldırıya maruz kaldı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, META bölgesinde akıllı bina otomasyon sistemlerini kontrol etmekte kullanılan bilgisayarların yüzde 26,5’i yılın ilk yarısında siber saldırıya uğradı. Şirketin akıllı binalara yönelik tehditleri incelediği araştırma, bu tür sistemlerin çeşitli tehditlere maruz kaldığını fakat bunların özellikle hedef alındığının kesin olmadığını gösterdi. Çok karmaşık olmasalar da bu tehditlerin çoğu günlük akıllı bina operasyonları için önemli bir tehlike arz edebiliyor.

Akıllı bina otomasyon sistemleri genellikle asansörler, havalandırma, ilklim kontrolü, elektrik ve su tedariki, yangın alarmları, video gözetleme, erişim kontrolleri ve diğer kritik bilgi ve güvenlik sistemlerini takip etmek ve bunların otomatik çalışmasını sağlamak için kullanılan sensörler ve denetleme cihazlarından meydana geliyor.


- En çok akıllı bina saldırısı İtalya'da


Bu sistemler çoğunlukla, internet bağlantısı bulunan standart iş istasyonlarıyla kontrol ediliyor. Bu iş istasyonuna düzenlenecek başarılı bir saldırıyla, akıllı binalarda kritik önem taşıyan birden fazla sistem kolayca bozulabiliyor. Dünya genelinde akıllı binalarda kullanılan Kaspersky güvenlik çözümleri arasından rastgele seçilen 40 bin üründen alınan ölçümlere göre, bu tür hasarlar verebilecek siber saldırılar gerçekleşiyor.

Koruma altındaki akıllı bina sistemleri yönetim bilgisayarlarının yüzde 26,5’i bu tür bir saldırının hedefi oldu. Saldırıların yaklaşık yüzde 12’si hesap bilgileri ve diğer değerli bilgileri çalmayı hedefleyen casus yazılımlarla gerçekleşti. İş istasyonlarının yüzde 20,6’sında solucan tespit edilirken, yüzde 5,9’luk bir kısım ise fidye yazılımlarına maruz kaldı.

Bu tehditlerin büyük bir bölümü internet üzerinden geldi. Sızma denemelerinin yüzde 23,5’i internet kaynaklıydı. Flash bellekler, harici sabit diskler ve benzerleri gibi çıkarılabilir medya cihazları vakaların yüzde 17,6’sından sorumlu oldu. E-postalarla gelen bağlantılar ve ekler ise yüzde 8,8’lik bir orana ulaştı.

Saldırıların dünya üzerindeki dağılımına bakıldığında ise İtalya’nın (yüzde 48,5) saldırıya uğrayan akıllı bina bilgisayarı oranı en yüksek ülke olduğu görüldü. Onun hemen ardından sırasıyla İspanya (yüzde 47,6), İngiltere (yüzde 44,4), Çek Cumhuriyeti (yüzde 42,1) ve Romanya (yüzde 41,7).


- "Akıllı binalar korumaya ihtiyaç duyuyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky ICS CERT Güvenlik Araştırmacısı Kirill Kurglov, elde edilen rakamların tüm tehdit alanı içinde az görünse de etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Yüksek güvenlikli bir binanın giriş bilgilerinin standart bir yazılım kullanılarak çalınıp karaborsada satılabileceğini belirten Kurglov, "Gelişmiş bir binadaki yaşam destek sistemi, fidye yazılımı nedeniyle dondurulabilir. Bu tür sonsuz sayıda senaryo üretilebilir. Akıllı binaların bilgi teknolojileri ağından sorumlu güvenlik ekiplerinin korumaya ihtiyaç duyduklarını unutmamaları gerekiyor. Basit bir çözüm bile yararlı olabilir ve işleyişi aksatacak saldırılara karşı koruma sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaspersky uzmanları, akıllı binaları siber saldırı riskinden korumak için kullanıcılara şunları tavsiye ediyor:

"Akıllı binalardaki bilgi teknolojileri altyapısının özel ICS ortamları için tasarlanan, Kaspersky KICS gibi güvenilir güvenlik çözümleriyle korunmasını sağlayın. Olası açıkları belirlemek ve ortadan kaldırmak için akıllı bina bilgi teknolojileri altyapısını düzenli olarak denetleyin. Akıllı binanın bilgi teknolojileri altyapısını korumakla sorumlu güvenlik ekibinin güncel tehdit istihbaratına erişmesini sağlayın."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TED Isparta Koleji Kamp Kuruyor!
Araçtan in, bisiklete bin
Isparta merkezde planlı elektrik kesintisi
Eğirdir Belediye Başkanı Gök. yeniden görevi başında
Binlerce TL cepte kalacak! Büyük indirim bugün başlıyor
Isparta SDÜ Hastanesinde Başhekim değişti
Isparta'da bisiklet akrobasi gösterisi
Çünür Kavşağı trafiğe açıldı
Isparta Ülkü Ocakları Bayrak Değişimi
Isparta'da seyir halindeki otomobil yandı
TED Isparta Koleji projelerini hayata geçiriyor
Isparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetler
GÜNCELLEME - Isparta'daki uyuşturucu operasyonu
Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Lavanta Kokulu Köy Kuyucak rekor ziyaretçiye ulaştı
BURDUR'UN GÜZELLİKLERİNDEN KARELER....BİN 566 FOTOĞRAF YARIŞTI
Milletvekili Özel'den SDÜ ziyareti
Isparta'da SOKÜM olağan toplantısı düzenlendi
Isparta'da Silajlık Mısır Tarla Günü Düzenlendi
Burdur Gölü'ne dikkat çekmek için yamaç paraşütü ile uçtular
Isparta'da FETÖ/PDY Operasyonu!
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen Aşure dağıttı
Aranan şahıslar Isparta'da yakalandı
Bir gülümsemenin hayat değiştirdiği bir dünyadayız
Isparta'da operasyon! tarihi eserler ele geçirildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta çiğ köfteısparta perdeted kolejiIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldüIsparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü20 Eylül 2019
ISPARTA'DA BU KURUMDA 480 KİŞİ İŞE ALINACAKISPARTA'DA BU KURUMDA 480 KİŞİ İŞE ALINACAK17 Eylül 2019
ISPARTA'NIN BOYA MERKEZİ DURAL YAPI MALZEMELERİISPARTA'NIN BOYA MERKEZİ DURAL YAPI MALZEMELERİ16 Eylül 2019
Isparta'nın "fahri trafik polisi" AbbuşIsparta'nın "fahri trafik polisi" Abbuş19 Eylül 2019
Isparta'da Ayhan Usta Çiğköftecisinden şok kampanya!Isparta'da Ayhan Usta Çiğköftecisinden şok kampanya!18 Eylül 2019
Isparta’da minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölüIsparta’da minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölü18 Eylül 2019
GOL KRALI ISPARTA SPOR'DA OYNAYACAKGOL KRALI ISPARTA SPOR'DA OYNAYACAK16 Eylül 2019
Eğirdir'de bungalov evlerde barınma fırsatıEğirdir'de bungalov evlerde barınma fırsatı18 Eylül 2019
Isparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetlerIsparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetler20 Eylül 2019
YALTSO YENİ HİZMET BİNASININ TEMELİ ATILDIYALTSO YENİ HİZMET BİNASININ TEMELİ ATILDI16 Eylül 2019
ISPARTA İŞKUR'DAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DUYURUSUISPARTA İŞKUR'DAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DUYURUSU19 Eylül 2019
Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü 2019Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü 201919 Eylül 2019
Isparta’da uyuşturucu şebekesine operasyon: 17 gözaltıIsparta’da uyuşturucu şebekesine operasyon: 17 gözaltı17 Eylül 2019
LAVANTA KOKULU KÖY SAKİNLİĞE BÜRÜNDÜ LAVANTA KOKULU KÖY SAKİNLİĞE BÜRÜNDÜ19 Eylül 2019
Isparta Orman Bölge Müdürlüğünden Aşure İkramıIsparta Orman Bölge Müdürlüğünden Aşure İkramı19 Eylül 2019
Isparta'da seyir halindeki otomobil yandıIsparta'da seyir halindeki otomobil yandı21 Eylül 2019
Isparta'da Gözde Balık tezgahları coştuIsparta'da Gözde Balık tezgahları coştu18 Eylül 2019
ISPARTA ROYAL RESTAURANT'TAN BEYTİ SARMASIISPARTA ROYAL RESTAURANT'TAN BEYTİ SARMASI18 Eylül 2019
Isparta'da Trafik KazasıIsparta'da Trafik Kazası20 Eylül 2019
Isparta'da Prostat Kanseri ile ilgili önemli açıklamaIsparta'da Prostat Kanseri ile ilgili önemli açıklama17 Eylül 2019