Yeşilçam müziği ve fotoğraflarıyla nostaljik yolculuk

Tekirdağ'da minibüs şoförü Barış Köleci, Yeşilçam film müzikleri çaldığı ve Türkan Şoray, Tarık Akan, Adile Naşit, Kemal Sunal gibi sanatçıların fotoğrafları ile süslediği aracında yolcularına nostalji yaşatıyor.

Yeşilçam müziği ve fotoğraflarıyla nostaljik yolculuk
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Isparta Düğün Salonları

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da minibüs şoförü Barış Köleci, Yeşilçam film müzikleri çaldığı ve Türkan Şoray, Tarık Akan, Adile Naşit, Kemal Sunal gibi sanatçıların fotoğrafları ile süslediği aracında müşterilerine keyifli bir yolculuk yaptırıyor.

Gençliğinde İstanbul'daki sinemalarda çalışan ve Yeşilçam yıldızlarına büyük sevgi besleyen 45 yaşındaki Barış Köleci, üç yıl önce Tekirdağ'a yerleşerek Çınarlı-Karadeniz mahalleleri arasında minibüs şoförlüğü yapmaya başladı.

Köleci, çocukluğu ve gençliğinde biriktirdiği Türkan Şoray, Tarık Akan, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın, Adile Naşit, Kemal Sunal, Hulusi Kentmen, Şener Şen, Filiz Akın, Münir Özkul, Ayhan Işık ve Sadri Alışık gibi yıldızların fotoğraflarını minibüsünün içerisine yapıştırdı.

Aracında Yeşilçam müzikleri de çalan Köleci, müşterilerine nostaljik bir yolculuk yaşatıyor.

Köleci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan beri Yeşilçam filmlerine merakı olduğunu söyledi.

Yıllarca biriktirdiği sinema yıldızlarının fotoğraflarını Tekirdağ'da çalıştığı minibüsün içerisine yapıştırdığını anlatan Köleci, "Gençliğimde İstanbul'da sinemalarda çalışmıştım. O kadar çok fotoğraf biriktirdim ki artık bunların evin bir köşesinde durması yerine insanların görmesi gerektiğini düşündüm. Elimde bin 500'ün üzerinde fotoğraf var. İnsanlara bir sergi bir müze havasında sunmak için araca yapıştırarak hoş bir yolculuk geçirmelerini istedim." dedi.

İneceği durağı unutanlar var

Aracına binen herkesin yolculuktan memnun kaldığını belirten Köleci, "Oyuncuların isimlerini soran, fotoğraf isteyen, sanatçılar hakkında bilgi almak isteyenler oluyor. Ben de yolculara yardımcı oluyorum. Bazı yolcular fotoğrafları seyrederken 'ben durağımı geçtim' diyor. Sonra bir sefer daha yolculuk yapanlar oluyor. Bu da benim hoşuma gidiyor." diye konuştu.

Köleci, deniz manzarası eşliğinde Yeşilçam fotoğrafları ve eski şarkılarla nostaljik yolculuğun keyifli geçtiğini dile getirdi.

Yolculardan kendisine "sen bizi nerelere götürdün" diyenlerin olduğunu aktaran Köleci, "Mutlaka herkesin bir anısı, bir hikayesi var bu fotoğraf köşesinde. Fotoğraflara bakanlar yaşadıkları anılarını paylaşıyor. Ben bu fotoğrafları sergilemeye devam edeceğim. Çünkü insanlardan çok olumlu tepkiler alıyorum. Herkesin gelip, görüp bizimle bu eşsiz yolculuğa çıkmasını isteriz." ifadesini kullandı.

Minibüsle yolculuk yapanlardan Dilek Kocaman ise yolculuk sırasında düşünce olarak farklı yerlere gittiğini anlatarak, "Fotoğraf ve Yeşilçam müzikleri eşliğinde farklı bir havaya giriyorsunuz. İzlediğim filmlerin sahneleri aklıma geliyor. Bunları izlerken ineceğim durağı da kaçırdığım oluyor." dedi.

"Nostalji için minibüsü bekliyorum"

Hasan Çevik ise aracın farklı bir konsepti olduğunu belirterek, "Bu minibüse binince çok farklı bir yolculuk oluyor bizim için. Çocukluğumdan bugüne yaşadıklarım, izlediklerim, bir film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Eğer acil bir işim yoksa nostaljiyi yaşayabilmek için bu minibüsü özellikle bekliyorum." dedi.

Yolculardan 75 yaşındaki Şükrü Koşar ise Yeşilçam filmleriyle büyüdüğünü, fotoğrafların kendisini çocukluğuna götürdüğünü anlatarak, eski sanatçıların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

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