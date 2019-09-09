Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı: Akdamar

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ve burada bulunan Akdamar Kilisesi (Anıt Müze), yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından biri olarak ön plana çıkıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı: Akdamar
0
Isparta Düğün Salonları

VAN - Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ve burada bulunan Akdamar Kilisesi (Anıt Müze), kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından biri olarak dikkati çekiyor.

Bölgede sağlanan huzur ortamının ardından son yıllarda turizm alanında hareketli bir dönem yaşayan Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası, özellikle inanç turizmi kapsamında ilgi görüyor.

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye gelenler, Van Gölü'nün eşsiz maviliği ortasındaki ada ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor.

Ziyaretçiler, Edremit ve Gevaş ilçelerindeki iskelelerden kalkan teknelerle yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun ardından adaya ulaşıyor.

Bölgede "barış ve huzur adası" olarak da tanımlanan ada ve buradaki kiliseyi gezen ziyaretçiler, masmavi suyu ve temiz havasıyla Van Gölü'nün keyfini çıkarıyor.

Akdamar Adası'na yoğun ilgi

Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdamar Adası ve buradaki kilisenin kentin en önemli destinasyon merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

UNESCO dünya mirası geçici lisesinde yer alan adanın asil listeye alınması için çalışma yürüttüklerini anlatan Aktuğ, şöyle konuştu:

"Ortak yaşamın olduğu bir alan. Huzur ve barış adası dediğimiz, inançların çok rahatlıkla yaşandığı, insanların çok rahat ulaşabildiği bir mekan. Geçen yıllara göre bu yıl, adaya gelen yerli ve yabancı turist sayımızda fevkalade bir artış görülmekte. Geçen yıl adaya gelen yerli ve yabancı turist sayımız 157 binken, bu yıl 31 Ağustos itibarıyla 162 bin kişi adamızı ziyaret etti. Kalan dört ayı da ilave edersek bu rakam 200 binin üzerine çıkacak." dedi.

Turizm hareketliliğinin kentin imajını çok olumlu yönde etkilediğini belirten Aktuğ, şunları kaydetti:

"Turizmdeki bu artış, huzur ortamıyla ilişkili. Kentte eğer huzur ve güven varsa, turizm de en ön plana çıkar. İnsanlar gidecekleri yerle ilgili endişe taşırsa, kafalarında olumsuz bir imaj varsa, mümkün değil orayı tercih etmiyorlar. Hangi amaçla giderlerse gitsinler mutlaka o kentin güvenli olup olmadığına bakarlar. Şu an için otellerimizde yer yok. Ağustos ayı çok yoğun geçti. Eylül ayı sonuna kadar da rezervasyonlardan kaynaklı doluluk oranı yüzde 100. Kentte aşırı derecede bir yoğunluk yaşanıyor. Bu durum, kente çok olumlu yansıyor. Esnafı ve tüccarı fevkalade memnun ediyor."

"Bölgede gözle görülür bir değişim var"

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer de Akdamar Adası'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

Terör olaylarının sona ermesi ve huzur ortamının sağlanmasının bölgeye rağbeti arttırdığını ifade eden Sezer, "Bölgede gözle görülür bir değişim var. Bu değişim, bölgenin daha fazla güvenli olmasından kaynaklı. Son dönemlerde güvenlik anlamındaki başarılı adımlar bölgeye gelen turistleri de doğrudan etkiliyor. Akdamar Adası'nı ziyaret eden turistlerin ilçemizi de ziyaret etmesi esnafımızı memnun ediyor. İnşallah bu yoğunluk hep devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 744 bin 529 öğrenci için ilk ders zili çaldı
Yerli Dijital Kripto Para Geliyor
Gençlik ve Spor Bakanı Keçiborlu'da mola verdi
Isparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir Servisi
TED ISPARTA KOLEJİ 19 YAŞINDA!
Isparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek
Tarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü Pazarı
KOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDI
TED Isparta Koleji'nden görkemli açılış
Vücut geliştirme ve fitness şampiyonu Isparta'dan çıktı
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MESAJI
TÜRKER AVM'DE BU İNDİRİM KAÇMAZ !!!
Isparta'da telefon kılıflarına özel baskı Telalem'de
Isparta’da uzman erbaşlar yemin etti
Isparta'da Trafik Kazası!
Isparta'da okul güvenliği toplantısı yapıldı
Isparta'da FETÖ'yle mücadele bahanesiyle suç örgütü kurma iddiası davası
Eğirdir Gölü için inceleme yapılacak bakanlık düğmeye bastı
TBMM Başkanvekili Bilgiç'ten ISUBÜ ziyareti
Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı
Isparta’da zincirleme kaza: 1 yaralı
Isparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'da
Isparta'da Süpürge Dünyası Açıldı
Isparta'da uygun fiyatlı tüm kırtasiye ürünleri çantalar burada
Isparta'da 1 günlük su kesintisi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdesüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Süpürge Dünyası AçıldıIsparta'da Süpürge Dünyası Açıldı04 Eylül 2019
Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldüHatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü05 Eylül 2019
Isparta’da zincirleme kaza: 1 yaralıIsparta’da zincirleme kaza: 1 yaralı04 Eylül 2019
Isparta'da 1 günlük su kesintisiIsparta'da 1 günlük su kesintisi04 Eylül 2019
Isparta'da Trafik Kazası!Isparta'da Trafik Kazası!06 Eylül 2019
Isparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildiIsparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildi02 Eylül 2019
Isparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya BaşlandıIsparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya Başlandı03 Eylül 2019
Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıBurdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı09 Eylül 2019
Isparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'daIsparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'da04 Eylül 2019
Tarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü PazarıTarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü Pazarı07 Eylül 2019
PARFÜM BİTKİLERİ ÇALIŞTAYI 9 EYLÜL'DE EĞİRDİR'DEPARFÜM BİTKİLERİ ÇALIŞTAYI 9 EYLÜL'DE EĞİRDİR'DE03 Eylül 2019
Isparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destekIsparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek07 Eylül 2019
'Yarı fiyatına satılık' ifadesi tarih oluyor!'Yarı fiyatına satılık' ifadesi tarih oluyor!04 Eylül 2019
Emine Erdoğan, Salda Gölü'ndeEmine Erdoğan, Salda Gölü'nde02 Eylül 2019
Isparta'da uygun fiyatlı tüm kırtasiye ürünleri çantalar buradaIsparta'da uygun fiyatlı tüm kırtasiye ürünleri çantalar burada04 Eylül 2019
Isparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir ServisiIsparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir Servisi08 Eylül 2019
Uluborlu Türk Musiki Korusundan Muhteşem KonserUluborlu Türk Musiki Korusundan Muhteşem Konser03 Eylül 2019
KOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDIKOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDI07 Eylül 2019
TBMM Başkanvekili Bilgiç'ten ISUBÜ ziyaretiTBMM Başkanvekili Bilgiç'ten ISUBÜ ziyareti05 Eylül 2019
Isparta'da belediyeden çok önemli duyuru!Isparta'da belediyeden çok önemli duyuru!03 Eylül 2019